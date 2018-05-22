ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Президент Эстонии на Украине, ужасы онкологии, планы Кылварта и бизнесмен на Porsche

Сегодня начался визит президента Эстонии на Украину. Директор фонда борьбы с раком рассказала Delfi о о лавине заявок и ”чудесах” наяву, а Михаил Кылварт — о планах Таллинна. Обо всем самом важном и интересном — в нашей подборке.
ФОТО DELFI: Керсти Кальюлайд с большой делегацией отправилась с официальным визитом на Украину (69)
Керсти Кальюлайд планирует встретиться с руководящими лицами Украины, а также первой из глав государств посетить Восточную Украину — Донбасс.
ФОТО DELFI: В Киеве Керсти Кальюлайд встретили хлебом-солью (84)
Президент Керсти Кальюлайд прибыла в Киев, где она в рамках официального визита встретится с руководящими лицами Украины. В аэропорту "Борисполь" ее встретили хлебом-солью, согласно местной традиции.
ФОТО и ВИДЕО: Приключения Кальюлайд в Киеве — Порошенко подарил президенту цветы и тут же забрал (87)
В Киеве Керсти Кальюлайд приняла участие в праздничной церемонии и возложила венок к вечному огню. На видео смешной момент — президент Украины Петр Порошенко дарит Кальюлайд цветы, но тут же забирает их обратно, чтобы глав государств могли сфотографировать.
ВИДЕО: Кальюлайд в Киеве: мы все стремимся к тому, чтобы оккупация Крыма прекратилась и в страну вернулся мир (188)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с визитом на Украине. Президент Украины Петр Порошенко опубликовал у себя на Facebook фрагмент пресс-конференции, состоявшейся после официальной встречи.
ВИДЕО DELFI: Кылварт: Таллинн намерен восстановить Горхолл, а также инвестировать в развитие общественного транспорта (47)
Сегодня в Таллинне состоялся бизнес-форум под названием “Будущее уже сегодня”. О приоритетах и планах по развитию Таллинна рассказал председатель столичного горсобрания Михаил Кылварт.
”Даже один евро очень поможет!” Директор фонда борьбы с раком — о лавине заявок и ”чудесах” наяву (9)
Недавно Фонд помощи больным раком ”Подаренная жизнь” подарил ее двум маленьким детям. Самому старшему пациенту — 89 лет.7 человек полностью вылечились.Цена жизни — около 5 000 евро в месяц. Часто лечение длится годами.Сейчас в фонде — лавина заявок, а денег катастрофически не хватает.
ФОТО: Бензин снова подорожал! Отметка в 1,4 евро за литр становится все ближе (78)
Розничные продавцы топлива подняли цену 95-го бензина до 1,389 евро за литр. По их словам, сейчас в цене еще не учитывается рост цены топлива на мировом рынке — не самые лучшие новости.
Телеканал: все расхваленные Путиным ракеты с ядерным двигателем разбились в ходе испытаний (193)
Президент РФ Владимир Путин в марте этого года посвятил значительную часть своего послания к Федеральному собранию революционному российскому вооружению, особо выделив крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может "нести груз на любое расстояние" и "летать сутками". Однако, по данным американского телеканала CNBC, России еще предстоит провести хотя бы одно успешное испытание разрекламированной новинки, пишет NEWSru.com.
Кадри Симсон отказалась подискутировать в Петербурге с двумя министрами РФ (77)
Министр экономики Эстонии Кадри Симсон получила приглашение принять участие в дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге вместе с двумя членами правительства России, но, сославшись на занятость, от поездки отказалась, сообщает rus.err.ee.
ФОТО и ВИДЕО: Воздушный шар ЭР100 совершил экстренную посадку среди жилых домов в Кристийне (14)
В понедельник вечером в районе Кристийне произошел инцидент: воздушный шар ЭР100, паривший до этого над центром Таллинна, совершил посадку среди жилых домов. По заверению летного клуба Keelutsoon, посадка не была аварийной.
Во время зарубежных визитов с ребенком Майлис Репс сидят другие работники министерства (17)
Министр образования и науки Майлис Репс часто берет в зарубежные рабочие поездки свою младшую дочь Шарлотту, где на время деловых встреч с девочкой сидят другие члены делегации.
ВИДЕО: Известный бизнесмен на Porsche нарушил ПДД и вступил в перепалку с инспектором МуПо (23)
Недавно у одного из инспекторов МуПо произошла словесная перепалка с водителем Porsche, который, по данным Delfi, является бизнесменом и одним из основателей Riigireformi SA Яанусом Отсом.
ФОТО: В Вильяндимаа в аварии тяжело пострадали два человека (10)
Сегодня в 14:30 произошла авария на 9 км шоссе Вильянди-Рынгу в деревне Холстре в Вильяндимаа, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Двое человек серьезно пострадали.
Кальюлайд: я готова поехать в Москву, когда Россия ратифицирует пограничный договор (117)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор .
ФОТО: Никто не забыт, ничто не забыто? На территории бывшего концлагеря в Ида-Вирумаа — свалка мусора (180)
В канун Дня Победы на территории бывшего концлагеря Эреда побывали старики. Они плакали не только от воспоминаний, но и от того, что они увидели на месте лагеря — сегодня здесь устроена стихийная свалка.