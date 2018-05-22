22.05.2018, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Президент Эстонии на Украине, ужасы онкологии, планы Кылварта и бизнесмен на Porsche


rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaid, Petro Porošenko, pressikonverents, Ukraina, Kiiev
Foto: Tiit Blaat

Сегодня начался визит президента Эстонии на Украину. Директор фонда борьбы с раком рассказала Delfi о о лавине заявок и ”чудесах” наяву, а Михаил Кылварт — о планах Таллинна. Обо всем самом важном и интересном — в нашей подборке.

Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, Tallinna Lennujaam
Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, Tallinna LennujaamFoto: Tiit Blaat

ФОТО DELFI: Керсти Кальюлайд с большой делегацией отправилась с официальным визитом на Украину (69)

Керсти Кальюлайд планирует встретиться с руководящими лицами Украины, а также первой из глав государств посетить Восточную Украину — Донбасс.

RUS Delfi 39 мин
Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, saabumine
Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, saabumineFoto: Tiit Blaat

ФОТО DELFI: В Киеве Керсти Кальюлайд встретили хлебом-солью (84)

Президент Керсти Кальюлайд прибыла в Киев, где она в рамках официального визита встретится с руководящими лицами Украины. В аэропорту "Борисполь" ее встретили хлебом-солью, согласно местной традиции.

RUS Delfi 39 мин
Kersti Kaljulaid, Vastuvõtt, Kiiev, Ukraina, Petro Porošenko
Kersti Kaljulaid, Vastuvõtt, Kiiev, Ukraina, Petro PorošenkoFoto: Tiit Blaat

ФОТО и ВИДЕО: Приключения Кальюлайд в Киеве — Порошенко подарил президенту цветы и тут же забрал (87)

В Киеве Керсти Кальюлайд приняла участие в праздничной церемонии и возложила венок к вечному огню. На видео смешной момент — президент Украины Петр Порошенко дарит Кальюлайд цветы, но тут же забирает их обратно, чтобы глав государств могли сфотографировать.

RUS Delfi 39 мин
Foto: Tiit Blaat

ВИДЕО: Кальюлайд в Киеве: мы все стремимся к тому, чтобы оккупация Крыма прекратилась и в страну вернулся мир (188)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с визитом на Украине. Президент Украины Петр Порошенко опубликовал у себя на Facebook фрагмент пресс-конференции, состоявшейся после официальной встречи.

RUS Delfi 39 мин
Tallinna Ärifoorum
Tallinna ÄrifoorumFoto: Karin Kaljuläte

ВИДЕО DELFI: Кылварт: Таллинн намерен восстановить Горхолл, а также инвестировать в развитие общественного транспорта (47)

Сегодня в Таллинне состоялся бизнес-форум под названием “Будущее уже сегодня”. О приоритетах и планах по развитию Таллинна рассказал председатель столичного горсобрания Михаил Кылварт.

RUS Delfi 39 мин
Madis Veltman

”Даже один евро очень поможет!” Директор фонда борьбы с раком — о лавине заявок и ”чудесах” наяву (9)

Недавно Фонд помощи больным раком ”Подаренная жизнь” подарил ее двум маленьким детям. Самому старшему пациенту — 89 лет.7 человек полностью вылечились.Цена жизни — около 5 000 евро в месяц. Часто лечение длится годами.Сейчас в фонде — лавина заявок, а денег катастрофически не хватает.

RUS Delfi 39 мин
Kütuse hind Olerexi tanklas täna hommikul.
Kütuse hind Olerexi tanklas täna hommikul.Foto: Ann-Marii Nergi

ФОТО: Бензин снова подорожал! Отметка в 1,4 евро за литр становится все ближе (78)

Розничные продавцы топлива подняли цену 95-го бензина до 1,389 евро за литр. По их словам, сейчас в цене еще не учитывается рост цены топлива на мировом рынке — не самые лучшие новости.

RUS Delfi 39 мин
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Sergey Guneev, Sputnik

Телеканал: все расхваленные Путиным ракеты с ядерным двигателем разбились в ходе испытаний (193)

Президент РФ Владимир Путин в марте этого года посвятил значительную часть своего послания к Федеральному собранию революционному российскому вооружению, особо выделив крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может "нести груз на любое расстояние" и "летать сутками". Однако, по данным американского телеканала CNBC, России еще предстоит провести хотя бы одно успешное испытание разрекламированной новинки, пишет NEWSru.com.

RUS Delfi 39 мин
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Karin Kaljuläte

Кадри Симсон отказалась подискутировать в Петербурге с двумя министрами РФ (77)

Министр экономики Эстонии Кадри Симсон получила приглашение принять участие в дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге вместе с двумя членами правительства России, но, сославшись на занятость, от поездки отказалась, сообщает rus.err.ee.

RUS Delfi 39 мин
Kristiinesse maandus kuumaõhupall
Kristiinesse maandus kuumaõhupallFoto: Delfi lugeja

ФОТО и ВИДЕО: Воздушный шар ЭР100 совершил экстренную посадку среди жилых домов в Кристийне (14)

В понедельник вечером в районе Кристийне произошел инцидент: воздушный шар ЭР100, паривший до этого над центром Таллинна, совершил посадку среди жилых домов. По заверению летного клуба Keelutsoon, посадка не была аварийной.

RUS Delfi 39 мин
Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Ilmar Saabas

Во время зарубежных визитов с ребенком Майлис Репс сидят другие работники министерства (17)

Министр образования и науки Майлис Репс часто берет в зарубежные рабочие поездки свою младшую дочь Шарлотту, где на время деловых встреч с девочкой сидят другие члены делегации.

RUS Delfi 39 мин

ВИДЕО: Известный бизнесмен на Porsche нарушил ПДД и вступил в перепалку с инспектором МуПо (23)

Недавно у одного из инспекторов МуПо произошла словесная перепалка с водителем Porsche, который, по данным Delfi, является бизнесменом и одним из основателей Riigireformi SA Яанусом Отсом.

RUS Delfi 39 мин
Lõuna prefektuur

ФОТО: В Вильяндимаа в аварии тяжело пострадали два человека (10)

Сегодня в 14:30 произошла авария на 9 км шоссе Вильянди-Рынгу в деревне Холстре в Вильяндимаа, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Двое человек серьезно пострадали.

RUS Delfi 39 мин
President Kersti Kaljulaid
President Kersti KaljulaidFoto: Karin Kaljuläte

Кальюлайд: я готова поехать в Москву, когда Россия ратифицирует пограничный договор (117)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор .

RUS Delfi 39 мин
Ereda koonduslaager
Ereda koonduslaagerFoto: Jevgeni Kapov

ФОТО: Никто не забыт, ничто не забыто? На территории бывшего концлагеря в Ида-Вирумаа — свалка мусора (180)

В канун Дня Победы на территории бывшего концлагеря Эреда побывали старики. Они плакали не только от воспоминаний, но и от того, что они увидели на месте лагеря — сегодня здесь устроена стихийная свалка.

RUS Delfi 39 мин
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