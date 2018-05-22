22.05.2018, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Президент Эстонии на Украине, ужасы онкологии, планы Кылварта и бизнесмен на Porsche


rus.delfi.ee
EST 1
Kersti Kaljulaid, Petro Porošenko, pressikonverents, Ukraina, Kiiev
Foto: Tiit Blaat

Сегодня начался визит президента Эстонии на Украину. Директор фонда борьбы с раком рассказала Delfi о о лавине заявок и ”чудесах” наяву, а Михаил Кылварт — о планах Таллинна. Обо всем самом важном и интересном — в нашей подборке.

Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, Tallinna Lennujaam
Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, Tallinna LennujaamFoto: Tiit Blaat

ФОТО DELFI: Керсти Кальюлайд с большой делегацией отправилась с официальным визитом на Украину (74)

Керсти Кальюлайд планирует встретиться с руководящими лицами Украины, а также первой из глав государств посетить Восточную Украину — Донбасс.

RUS Delfi 3 ч
Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, saabumine
Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, saabumineFoto: Tiit Blaat

ФОТО DELFI: В Киеве Керсти Кальюлайд встретили хлебом-солью (82)

Президент Керсти Кальюлайд прибыла в Киев, где она в рамках официального визита встретится с руководящими лицами Украины. В аэропорту "Борисполь" ее встретили хлебом-солью, согласно местной традиции.

RUS Delfi 3 ч
Kersti Kaljulaid, Vastuvõtt, Kiiev, Ukraina, Petro Porošenko
Kersti Kaljulaid, Vastuvõtt, Kiiev, Ukraina, Petro PorošenkoFoto: Tiit Blaat

ФОТО и ВИДЕО: Приключения Кальюлайд в Киеве — Порошенко подарил президенту цветы и тут же забрал (80)

В Киеве Керсти Кальюлайд приняла участие в праздничной церемонии и возложила венок к вечному огню. На видео смешной момент — президент Украины Петр Порошенко дарит Кальюлайд цветы, но тут же забирает их обратно, чтобы глав государств могли сфотографировать.

RUS Delfi 3 ч
Foto: Tiit Blaat

ВИДЕО: Кальюлайд в Киеве: мы все стремимся к тому, чтобы оккупация Крыма прекратилась и в страну вернулся мир (176)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с визитом на Украине. Президент Украины Петр Порошенко опубликовал у себя на Facebook фрагмент пресс-конференции, состоявшейся после официальной встречи.

RUS Delfi 3 ч
Tallinna Ärifoorum
Tallinna ÄrifoorumFoto: Karin Kaljuläte

ВИДЕО DELFI: Кылварт: Таллинн намерен восстановить Горхолл, а также инвестировать в развитие общественного транспорта (49)

Сегодня в Таллинне состоялся бизнес-форум под названием “Будущее уже сегодня”. О приоритетах и планах по развитию Таллинна рассказал председатель столичного горсобрания Михаил Кылварт.

RUS Delfi 3 ч
Madis Veltman

”Даже один евро очень поможет!” Директор фонда борьбы с раком — о лавине заявок и ”чудесах” наяву (9)

Недавно Фонд помощи больным раком ”Подаренная жизнь” подарил ее двум маленьким детям. Самому старшему пациенту — 89 лет.7 человек полностью вылечились.Цена жизни — около 5 000 евро в месяц. Часто лечение длится годами.Сейчас в фонде — лавина заявок, а денег катастрофически не хватает.

RUS Delfi 3 ч
Kütuse hind Olerexi tanklas täna hommikul.
Kütuse hind Olerexi tanklas täna hommikul.Foto: Ann-Marii Nergi

ФОТО: Бензин снова подорожал! Отметка в 1,4 евро за литр становится все ближе (74)

Розничные продавцы топлива подняли цену 95-го бензина до 1,389 евро за литр. По их словам, сейчас в цене еще не учитывается рост цены топлива на мировом рынке — не самые лучшие новости.

RUS Delfi 3 ч
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Sergey Guneev, Sputnik

Телеканал: все расхваленные Путиным ракеты с ядерным двигателем разбились в ходе испытаний (186)

Президент РФ Владимир Путин в марте этого года посвятил значительную часть своего послания к Федеральному собранию революционному российскому вооружению, особо выделив крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может "нести груз на любое расстояние" и "летать сутками". Однако, по данным американского телеканала CNBC, России еще предстоит провести хотя бы одно успешное испытание разрекламированной новинки, пишет NEWSru.com.

RUS Delfi 3 ч
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Karin Kaljuläte

Кадри Симсон отказалась подискутировать в Петербурге с двумя министрами РФ (76)

Министр экономики Эстонии Кадри Симсон получила приглашение принять участие в дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге вместе с двумя членами правительства России, но, сославшись на занятость, от поездки отказалась, сообщает rus.err.ee.

RUS Delfi 3 ч
Kristiinesse maandus kuumaõhupall
Kristiinesse maandus kuumaõhupallFoto: Delfi lugeja

ФОТО и ВИДЕО: Воздушный шар ЭР100 совершил экстренную посадку среди жилых домов в Кристийне (15)

В понедельник вечером в районе Кристийне произошел инцидент: воздушный шар ЭР100, паривший до этого над центром Таллинна, совершил посадку среди жилых домов. По заверению летного клуба Keelutsoon, посадка не была аварийной.

RUS Delfi 3 ч
Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Ilmar Saabas

Во время зарубежных визитов с ребенком Майлис Репс сидят другие работники министерства (17)

Министр образования и науки Майлис Репс часто берет в зарубежные рабочие поездки свою младшую дочь Шарлотту, где на время деловых встреч с девочкой сидят другие члены делегации.

RUS Delfi 3 ч

ВИДЕО: Известный бизнесмен на Porsche нарушил ПДД и вступил в перепалку с инспектором МуПо (26)

Недавно у одного из инспекторов МуПо произошла словесная перепалка с водителем Porsche, который, по данным Delfi, является бизнесменом и одним из основателей Riigireformi SA Яанусом Отсом.

RUS Delfi 3 ч
Lõuna prefektuur

ФОТО: В Вильяндимаа в аварии тяжело пострадали два человека (14)

Сегодня в 14:30 произошла авария на 9 км шоссе Вильянди-Рынгу в деревне Холстре в Вильяндимаа, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Двое человек серьезно пострадали.

RUS Delfi 3 ч
President Kersti Kaljulaid
President Kersti KaljulaidFoto: Karin Kaljuläte

Кальюлайд: я готова поехать в Москву, когда Россия ратифицирует пограничный договор (116)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор .

RUS Delfi 3 ч
Ereda koonduslaager
Ereda koonduslaagerFoto: Jevgeni Kapov

ФОТО: Никто не забыт, ничто не забыто? На территории бывшего концлагеря в Ида-Вирумаа — свалка мусора (201)

В канун Дня Победы на территории бывшего концлагеря Эреда побывали старики. Они плакали не только от воспоминаний, но и от того, что они увидели на месте лагеря — сегодня здесь устроена стихийная свалка.

RUS Delfi 3 ч
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Я целовал папу в нос”. Дом, где открываются самые ужасные детские тайны

22.05.2018
Дом детей Департамента социального страхования оказывает помощь детям, подвергшимся сексуальному насилию. К сожалению, такое учреждение необходимо — ужасных и горьких историй хватает с лихвой, хоть о них и очень сложно говорить, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Президент Эстонии на Украине, ужасы онкологии, планы Кылварта и бизнесмен на Porsche

22.05.2018
Сегодня начался визит президента Эстонии на Украину. Директор фонда борьбы с раком рассказала Delfi о о лавине заявок и ”чудесах” наяву, а Михаил Кылварт — о планах Таллинна. Обо всем самом важном и интересном — в нашей подборке.
Подробнее


ФОТО: Никто не забыт, ничто не забыто? На территории бывшего концлагеря в Ида-Вирумаа — свалка мусора

22.05.2018
В канун Дня Победы на территории бывшего концлагеря Эреда побывали старики. Они плакали не только от воспоминаний, но и от того, что они увидели на месте лагеря — сегодня здесь устроена стихийная свалка.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Детям отказывают в компрессионной одежде: министр социальной защиты на стороне чиновников

22.05.2018
Недавно газета Eesti Päevaleht написала о случаях, когда Департамент социального страхования отказался финансировать выписанную детям врачами компрессионную одежду, позволяющую предотвратить различного рода деформации. Сейчас ситуация приняла новый поворот: министр социальной защиты Кая Ива оправдывает действия чиновников, пишет газета.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €

ВИДЕО: Известный бизнесмен на Porsche нарушил ПДД и вступил в перепалку с инспектором МуПо

22.05.2018
Недавно у одного из инспекторов МуПо произошла словесная перепалка с водителем Porsche, который, по данным Delfi, является бизнесменом и одним из основателей Riigireformi SA Яанусом Отсом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Суд начался: директор нарвского детсада категорически не признает себя виновной

22.05.2018
Сегодня в Нарвском доме Вируского суда началось рассмотрение дела директора нарвского детского сада Татьяны Корелиной, которую обвиняют в том, что она передала в городской Отдел культуры несоответствующую действительности таблицу рабочего времени, на основании которой ряду работников детсада были произведены выплаты за день, в который они фактически не работали. Подозрения в том, что директор подделала подписи работников, не подтвердились на стадии досудебного расследования, а защитник Корелиной убежден в том, что рассматриваемая в суде ситуация была инициирована теми, кто жаждет ее смещения с поста директора.
Подробнее

Кальюлайд: я готова поехать в Москву, когда Россия ратифицирует пограничный договор

22.05.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор .
Подробнее

Подозрительно: Партия реформ платила консультационным фирмам, принадлежащим членам партии

22.05.2018
Как выяснилось, до прихода к власти Ханно Певкура Партия реформ платила за консультационные услуги фирмам, в которых имели долю реформисты Райн Розиманнус и Мартин Кукк. Обе фирмы получили за свои услуги солидные суммы, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Ушел от столкновения с одним, но врезался в другой. В Вильяндимаа в аварии тяжело пострадали два человека

22.05.2018
Сегодня в 14:30 произошла авария на 9 км шоссе Вильянди-Рынгу в деревне Холстре в Вильяндимаа, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Двое человек серьезно пострадали.
Подробнее