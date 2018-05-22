ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Президент Эстонии на Украине, ужасы онкологии, планы Кылварта и бизнесмен на Porsche

Foto: Tiit Blaat

Сегодня начался визит президента Эстонии на Украину. Директор фонда борьбы с раком рассказала Delfi о о лавине заявок и ”чудесах” наяву, а Михаил Кылварт — о планах Таллинна. Обо всем самом важном и интересном — в нашей подборке.