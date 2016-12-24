”У нас много общего”. Посол Армении в Прибалтике — про сотрудничество двух регионов, потенциал и солнечные дни
В конце декабря Эстонию посетил посол Армении в Прибалтике Тигран Мкртчян, чья резиденция расположена в Вильнюсе. В рамках своего визита дипломат передал верительную грамоту президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, встретился с министром культуры Индреком Сааром и министром обороны Маргусом Цахкна. В планах — обсудить сферу образования с министром образования и науки Майлис Репс, а также с ректором Тартуского университета Волли Калму.
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Претендент на пост президента Франции пообещала вывести страну из ЕС и НАТО
Претендент на пост президента Франции и глава партии ”Национальный фронт” Марин Ле Пен пообещала в случае победы вывести страну из состава НАТО и Евросоюза. Об этом она заявила в интервью греческому изданию Dimokratia, опубликованном на сайте телерадиокомпании ЕРТ.
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ВИДЕО: Феноменальный прокат Медведевой и бронзовая медаль Забияко
В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию. В заключительном виде программы уверенную победу одержала чемпионка Европы и мира Евгения Медведева - 233,57.
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Гитарист британской рок-группы Status Quo умер в Испании
Гитарист и автор многих песен британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт скончался в испанской Марбелье. В четверг Парфитт попал в больницу с острым инфекционным заболеванием, ставшим осложнением полученной им ранее травмы плеча.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Самолет доставил в Эстонию из Китая несколько тонн почтового груза
На Рождество в Эстонии должны прибыть два грузовых самолете, в одном из них — 20 тонн почтового груза.
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В Италии 130 туристов заблокированы в фуникулере на высоте двух километров
Около 130 человек оказались заблокированными на фуникулере на высоте более 2 тысяч метров на популярном курорте в Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на La Stampa.
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В Москве отменили концерт эстонско-финской панк-группы Hot Kommunist из-за названия тура ”Русофобия”
Полиция без объяснения причин отменила концерт эстонско-финской панк-группы Hot Kommunist в Москве. Об этом Открытой России сообщил организатор концерта Денис Алексеев.
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В праздничные дни общественный транспорт Таллинна работает по воскресному графику
В рождественские праздники, сообщает Раэпресс, т.е. с 24 по 25 декабря, общественный транспорт Таллинна будет работать по воскресному графику.
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Алеппо до и после войны: как современная и древняя архитектуры стали руинами
Сирийская правительственная армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен.
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Рождественское чудо: как врачи вернули 16-месячного мальчика с того света
В прошлом году под Рождество в Северо-Эстонскую региональную больницу (PERH) поступил 16-месячный мальчик в состоянии комы, у которого не было ни одного видимого повреждения, пишет Eesti Ekspress.
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