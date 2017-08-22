ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пресс-конференция Сависаара и "дезинфекция" здания Таллиннской горуправы

Сегодня, 22 августа, в Национальной библиотеке Фигурант судебного процесса по обвинению в коррупции Эдгар Сависаар дал пресс-конференцию, на которой рассказал, почему, по его мнению, данный судебный процесс — политический. Также в этот день кандидат в мэры столицы от IRL Райво Аэг приехал к зданию Таллиннской мэрии на ”антикоррупционном” автобусе и ”продезинфицировал” здание ”антикоррупционными” химикатами. Подробности этих событий и другие новости вторника вы найдете в нашей традиционной подборке.

ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН И ФОТО DELFI: Пресс-конференция Эдгара Сависаара. "Почему этот судебный процесс — политический"

Foto: Karin Kaljuläte

Фигурант судебного процесса по обвинению в коррупции Эдгар Сависаар дал во вторник пресс-конференцию в Национальной библиотеке.

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ВИДЕО: Сависаар после пресс-конференции: мы не заберем голоса у Центристской партии

После сегодняшней пресс-конференции Эдгар Сависаар выслушал вопросы журналистов. Задали еще несколько вопросов о судебном процессе, но говорили и о выборах. Несколько неожиданными стали слова Сависаара о том, что на выборах они нисколько не охотятся за голосами Центристской партии.

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Иванова: сегодня медийный аппарат, созданный когда-то самим Сависааром, брошен на войну с ним самим и его союзом

Edgar Savisaare ja Olga Ivanova plakatid Foto: Andres Putting

В понедельник в таллиннской городской газете "Столица" вышла статья под заголовком ”Инсульт, сахар, давление: здоровье подводит Сависаара”, в которой уже в первых строках экс-главу Центристской партии и отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара называют ”бывшим лидером” и рассказывают об обвинениях его в коррупции. Соратница Сависаара в деле создания отдельного избирательного списка Ольга Иванова прокомментировала для Delfi

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Куда делось полтонны брюссельской капусты? Аудит выявил серьезные нарушения в ресторане национального музея

Kuigi audit ei tuvastanud palju poleemikat tekitanud ERM-i restorani köögihanke läbiviimisel vigu, tuleks suunatuse emotsiooni edaspidi vältida. Anni Õnneleid

Недавно был обнародовал заказанный Министерством культуры и проведенный Grant Thornton Baltic OÜ аудит финансового состояния Эстонского национального музея (ERM) за 2014-2016 гг и анализ эффективности работы магазина и ресторана при музее, пишет Eesti Päevaleht.

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Греческий министр отказался участвовать в конференции на тему преступлений коммунизма в Таллинне

Iefimerida

Министр юстиции, прозрачности и прав человека Греции Ставрос Контонис отказался принимать участие в конференции на тему преступлений коммунизма, которая пойдет 23 августа в Таллинне в рамках председательства Эстонии в ЕС.

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ФОТО: Предвыборный балаган начался: кандидат в мэры Таллинна от IRL “продезинфицировал” здание горуправы

IRL-i Tallinna linnapeakandidaat Raivo Aeg tutvustab oma valimisprogrammi Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня днем к зданию Таллиннской мэрии приехал кандидат в мэры города от IRL Райво Аэг, чтобы в ироничной манере выразить свое недовольство нынешними городскими властями.

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Миксер — российскому изданию: Эстония выбрала свой путь — мы в ЕС и НАТО

Kaitseminister Sven Mikser Foto: Karli Saul

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер дал российскому изданию ”Ведомости” большое интервью, в котором объясняет, зачем развивать военное взаимодействие в ЕС и почему не обращает внимания на слова соратника Трампа, назвавшего Эстонию ”пригородом Санкт-Петербурга”

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ФОТО и ВИДЕО: Из Сибири — обратно в Эстонию: ”я почувствовал, что вернулся на свою землю”

Ilja Stepanov näitab oma pulmapilti. Tiit Blaat

Eesti Meedia в рамках проекта ”EV100 peret” (”Сто семей ЭР100”) к 100-летней годовщине ЭР предлагает вашему вниманию непростую историю семьи эстонца Ильи Степанова, который родился в Сибири, но волею судеб вернулся на свою историческую родину.

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ОПРОС DELFI: Легенда о Ласнамяэском трамвае живет, но нужен ли он горожанам?

В преддверии выборов партии сыплют обещаниями. Одна из идей, которая каждый раз воскресает перед выборами, — пустить в Ласнамяэ трамвай по Лаагна теэ. Корреспондент Delfi узнал у жителей таллиннского района, что они думают по поводу этого легендарного, но так еще и не осуществленного проекта.

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Александр Панкратов-Черный: многие очень известные артисты умерли в нищете

3157674 Foto: Ekaterina Chesnokova, Sputnik

24 августа на сцене Центра русской культуры в 19:00 состоится спектакль “Женихи”, главные роли в котором играют Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. Delfi пообщался с Панкратовым-Черным и узнал его мнение о Таллинне и российском кинематографе.

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