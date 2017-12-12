ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прерванный путь эстоноземельца к Путину, праздничная открытка Кальюлайд и начало благотворительной акции ”Поможем вместе!”

Время подвести итоги этого вторника.

Житель Эстонии угнал машину с пожилой женщиной в салоне. Когда та стала причитать, он атаковал ее перцовым газом и вышвырнул на трассе. Сотрудники дорожной полиции помогли пенсионерке, а злоумышленника догнали. Выяснилось, что эстоноземелец ехал к Путину.

На портале Delfi стартует акция ”Поможем вместе!”, в рамках которой мы предлагаем нашим читателям внести свой посильный вклад в благое дело.

Сегодня достигли почтовых ящиков первые открытки, отправленные президентом Эстонии Керсти Кальюлайд тем людям, которых она поздравляет с приближающимся Рождеством

Государственная метеослужба предупреждает об опасности обледенения, сильных штормовых ветрах и тяжелых дорожных условиях.

Из-за бойкой приграничной торговли алкоголем налоговики активно проверяют общепит Южной Эстонии

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Из-за бойкой приграничной торговли алкоголем налоговики активно проверяют места общественного питания Южной Эстонии. Были обнаружены мелкие правонарушения, штрафы за которые не превышают 400 евро, пишет Ärileht.

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Открытой России"

Скриншот с сайта Открытой России

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Открытой России" на территории Российской Федерации.

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Что любят читать в Эстонии? Самые продаваемые книги и журналы на русском в 2017 году

(c) panthermedia.net / Wavebreakmedia ltd

Вы уже нашли подарки на Рождество и Новый год? Если нет, то эти списки бестселлеров от Rahva Raamat и Apollo, а также список самых популярных журналов от Lehepunkt помогут вам. Смотрите, что любят читать русскоязычные эстоноземельцы.

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С 2018 года меняется налогообложение при частных поездках на служебном автомобиле. Кто от этого пострадает?

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

С 1 января 2018 года частные поездки на служебных автомобилях будут учитыватся исходя из киловатт, а не из километров, как сейчас, пишет Maaleht.

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ФОТО: Сависаара доставили в больницу, заседание суда сорвалось

Ekspress Meedia

Сегодня после продолжительной паузы должен был возобновиться судебный процесс над Эдгаром Сависааром. Однако из-за того, что Сависаара доставилив больницу в связи с плохим самочувствием, судебный процесс был отложен.

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Эстонский фонд здоровья призывает выбрать лучшего врача 2017 года

stetoskoop Foto: Tanel Meos

Эстонский фонд здоровья и портал медицинских новостей www.arst.ee призывают пациентов выбрать лучшего врача 2017 года. В этом году титул будут присуждать уже в 16-й раз.

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ФОТО: В Австрии прогремел взрыв на станции, распределяющей природный газ из России: один погибший, 18 пострадавших

Austria Foto: Tomas Hulik, AFP/Scanpix

Полиция Австрии сообщила о взрыве на узле газопровода в городе Баумгартен-на-Марте к востоку от Вены. Взрыв на газораспределительной станции вызвал сильный пожар.

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В каких продуктовых магазинах перед праздниками покупателей обдирают, а в каких цены самые низкие?

Foto: Tiit Blaat

Kasulik Delfi предлагает вашему вниманию последнюю в этом году покупательскую корзину, цены на которую сравнили в шести магазинах Таллинна. Как выяснилось, самой дешевой данная покупательская корзина является в Grossi Toidukaubad, а самой дорогой — в Selver.

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Городской секретарь Нарвы: улицы не должны носить имена убийц

ANS DAUMAN (DAUMANIS) ja ALBERT- AUGUST TIIMANN Kollaaž

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс подготовил историческую справку об Альберте Тиймане и Ансе Даумане, чьи имена носят нарвские улицы, для городской комиссии по вопросу наименования улиц. Городской секретарь считает, что улицы города не могут носить имена убийц, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".

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В Эстонии снова зверствует непогода: на дорогах очень опасно!

Pilt on illustreeriv Foto: Irina Mägi

Государственная метеослужба предупреждает об опасности обледенения, сильных штормовых ветрах и тяжелых дорожных условиях.

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Министерство образования: молодые люди имеют хорошие знания о гражданском обществе, гордятся Эстонией и Европой

ENTRUM noorteprogramm Põhja- Eesti avasessioon.Nokia Kontserdimaja Foto: Vallo Kruuser

Международное исследование гражданского образования, которое представили сегодня в Таллиннском университете, показывает, что уровень знаний молодых людей на тему гражданского общества за восемь лет позволил учащимся из Эстонии занять среди мировых стран шестое место после учеников из Дании, Тайваня, Швеции, Финляндии и Норвегии, сообщает Министерство образования и науки.

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Смотрите, какой открыткой президент Кальюлайд поздравляет с приближающимися праздниками

Foto: Presidendi jõulukaart

Сегодня достигли почтовых ящиков первые открытки, отправленные президентом Эстонии Керсти Кальюлайд тем людям, которых она поздравляет с приближающимся Рождеством, сообщает Maaleht.

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ФОТО: На климатическом саммите в Париже Ратас оказался за одним столом со Шварцнеггером, Гейтсом и Мэй

Jüri Ratas, Arnold Schwarzenegger ja Bill Gates Foto: Jüri Ratas

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который находится на климатическом саммите в Париже, во время обеда был размещен за одним столом с Арнольдом Шварцнеггером, Биллом Гейтсом и Терезой Мэй.

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Зарплаты растут и за границей: ожидать ли очередного оттока рабочей силы из Эстонии?

Ärajäänud lennureis Sharm el Sheikhi Foto: Taavi Sepp

В третьем квартале этого года в Эстонии насчитывалось 12 700 свободны рабочих мест, что, по данным Департамента статистики, является рекордом последних девяти лет. При этом большая часть развитых стран также испытывает нехватку рабочей силы, в связи с чем возникает вопрос: не начнут ли жители Эстонии еще активнее перемещаться за границу?

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ФОТО: Пропавший в октябре мужчина найден в лесу, куда сбежал ”по личным причинам”

Tarmo auto Foto: PPA



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Что станется с погодой в ближайшие дни? Ничего хорошего!

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

По-прежнему нас ждут дождь и мокрый снег, передает pogoda.ee.

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Российский журналист рассказал о свободе слова на родине и дал совет гражданам РФ, проживающим в ЭР

Sergei Parhomenko Foto: Priit Simson

12 декабря в Таллинне состоялось вручение премии "Открытой России" "Профессия — журналист". Одним из членов жюри является журналист и издатель Сергей Пархоменко, который пообщался с корреспондентом Delfi и рассказал, как в России обстоят дела со свободой слова.

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Партия реформ планирует вотум недоверия Кадри Симсон

Kadri Simson Andres Putting

Оппозиционная Партия реформ планирует организовать вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия) в связи с ее участием в распределении субсидий свиноводам, одним из крупных получателей которых стало предприятие ее спутника жизни Теэта Соорма.

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