14.09.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Преображение парка Таммсааре и рассказ заключенного о жизни в тюрьме

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rus.delfi.ee
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Tammsaare park
Tammsaare parkFoto: Rauno Volmar

Сегодня завершились реставрационные работы в столичном парке Таммсааре. Читайте также рассказ бывшего заключенного о жизни в тюрьме, приключения эстонской туристки на сербской границе и жалобу матери на Таллиннскую зубную клинику.

Смогли ли начало учебного года и надзор со стороны властей разрешить проблему с молодежью в саду Канути?

Foto: Andres Putting

Несмотря на активное патрулирование столичных парков и начало нового учебного года, молодежные группировки никуда не делись, но активность свою поубавили
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Жидкости подозрительного происхождения, мумиё, MMS и "фекальные камни": какими дикими способами пытаются вылечить себя эстоноземельцы

Sven Arbet

В прессе много шума наделало "лекарство" MMS. Однако оно не единственное средство альтернативной медицины, чем жители Эстонии когда-то пытались и до сих пор пытаются себя вылечить. Maaleht сравнивает его с другими хитами, как AU и мумиё.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Ikea в Финляндии и в Латвии — где дешевле?

Foto: Liisa Rebane

В связи с открытием нового магазина Ikea в Риге, разумеется, возникли вопросы, где цены более приемлемые — в Финляндии или в Латвии — и насколько велика разница.
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Петров и Боширов назвали себя туристами в Солсбери. Что не так с их версией?

Foto: Kovatõmmis taotlusest

Двое россиян, которых британская полиция назвала подозреваемыми по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, утверждают, что ездили в британский Солсбери только чтобы посмотреть на собор, и считают себя жертвой фатального стечения обстоятельств. Би-би-си рассказывает о том, в чем именно не сходится их версия с данными полиции.
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”Приятной эту жизнь не назовешь”. Бывший заключенный рассказал о том, что ждет насильников в тюрьме

Shutterstock

Использование ”жидкого экстази” (гаммагидроксибутирата, GHB) для совершения изнасилования в Эстонии очень распространено, пишет Eesti Ekspress. Вышедший недавно на свободу мужчина рассказал, какая жизнь ждет насильников в тюрьме.
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Прокуратура завершила расследование дела Таави Сынаялга о стрельбе в центре Таллинна. Он был под кокаином

Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteel Foto: Jaanus Lensment

Прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела о стрельбе в центре Таллинна в июне этого года, сообщает rus.err.ee со ссылкой на утренние теленовости ERR.
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Актер из ”Весны” Оскара Лутса попался за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения

Arno Liiver ehk Arno Tali

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В июле актер Арно Лийвер (63), который в свое время сыграл Арно Тали в экранизации ”Весны” Оскара Лутса, был пойман на рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, которое, по имеющимся данным, составило 4 промилле, пишет Kroonika.
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Два российских агента арестованы в Нидерландах при попытке похитить из лаборатории в Шпице данные по отравлению Скрипалей и химатакам в Сирии

Salisbury Foto: ADRIAN DENNIS, AFP

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух россиян, которые пытались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Эти данные касались двух расследований — дела по отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также химической атаки в Сирии, в которой также подозревают Россию.
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”Каждый из нас — экстрасенс”. Десять дней, 280 евро и ваш ребенок становится ясновидящим?

Eelmisel aastal oli kursuse nimi Arenemine. Tänavusele kursusele Avanemine on registreeritud seitse last, keda õpetab Ülar Lindepuu. Foto: Ekraanitõmmis

Организатор курса ясновидения Юлар Линдепуу обещает решить психологические проблемы вашего ребенка: низкая самооценка, недостаток мотивации, неумение считаться с окружающими, пишет Eesti Päevaleht.
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Ранее сбегавший пациент дома призрения Валкла совершил очередную попытку побега, избив до крови женщину

Valkla hooldekodu Foto: Vallo Kruuser

В августе из дома призрения в Валкла, избив охранника и забрав его ключи, сбежал глухой пациент по имени Андрус. Это была его не первая попытка побега и, как оказалось, не последняя. В этот тоже не обошлось без пострадавших.
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ВИДЕО: Ураган "Флоренс" вплотную приблизился к побережью США

Десятки тысяч домов остались без электричества на восточном побережье США, к которому вплотную подошел ураган "Флоренс".
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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Смотрите, как преобразился парк Таммсааре!

Сегодня утром ленты, ограждавшие парк Таммсааре, были убраны. Реновация парка закончилась и жители и гости столицы могут в полной мере насладиться преобразованиями.
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Мать возмущена: у моего ребенка изо рта торчала железка, а в Таллиннской зубной поликлинике нас не приняли!

Foto: Rauno Volmar

В редакцию Delfi обратилась Екатерина, которая жалуется, что ее ребенку не оказали помощь в Таллиннской стоматологической поликлинике. Представитель клиники говорит, что опасности для ребенка не было, а у них просто не было возможности помочь ему.
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В Рапламаа под колесами поезда погибла женщина

Foto: Kenno Soo

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что между станциями Кохила и Лоху в пятницу вечером погибла 55-летняя женщина, попавшая под поезд. Сообщение об инциденте поступило в 17:45.
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Кто виноват — клиент или турфирма? Эстонскую туристку высадили на сербской границе

Scanpix / AP:Darko Vojinovic

Читательница Delfi обратилась в редакцию с проблемой, с которой ее родственница столкнулась во время автобусного путешествия из Эстонии в Грецию.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Преображение парка Таммсааре и рассказ заключенного о жизни в тюрьме

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Сегодня завершились реставрационные работы в столичном парке Таммсааре. Читайте также рассказ бывшего заключенного о жизни в тюрьме, приключения эстонской туристки на сербской границе и жалобу матери на Таллиннскую зубную клинику.
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"Это не может больше так продолжаться". Isamaa утвердила заявление о переводе всех школ на эстонский язык обучения

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Власти США начали расследовать отмывание денег через Danske Bank. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет о подозрительных транзакциях через эстонский филиал банка, сообщает rus.err.ee.
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Мать возмущена: у моего ребенка изо рта торчала железка, а в Таллиннской зубной поликлинике нас не приняли!

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