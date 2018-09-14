ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Преображение парка Таммсааре и рассказ заключенного о жизни в тюрьме

В связи с открытием нового магазина Ikea в Риге, разумеется, возникли вопросы, где цены более приемлемые — в Финляндии или в Латвии — и насколько велика разница.

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Петров и Боширов назвали себя туристами в Солсбери. Что не так с их версией?

Foto: Kovatõmmis taotlusest

Двое россиян, которых британская полиция назвала подозреваемыми по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, утверждают, что ездили в британский Солсбери только чтобы посмотреть на собор, и считают себя жертвой фатального стечения обстоятельств. Би-би-си рассказывает о том, в чем именно не сходится их версия с данными полиции.

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”Приятной эту жизнь не назовешь”. Бывший заключенный рассказал о том, что ждет насильников в тюрьме

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Использование ”жидкого экстази” (гаммагидроксибутирата, GHB) для совершения изнасилования в Эстонии очень распространено, пишет Eesti Ekspress. Вышедший недавно на свободу мужчина рассказал, какая жизнь ждет насильников в тюрьме.

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Прокуратура завершила расследование дела Таави Сынаялга о стрельбе в центре Таллинна. Он был под кокаином

Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteel Foto: Jaanus Lensment

Прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела о стрельбе в центре Таллинна в июне этого года, сообщает rus.err.ee со ссылкой на утренние теленовости ERR.

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Актер из ”Весны” Оскара Лутса попался за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения

Arno Liiver ehk Arno Tali

ТОП ”Приятной эту жизнь не назовешь”. Бывший заключенный рассказал о том, что ждет насильников в тюрьме НА ЗАМЕТКУ | Какой цвет интерьера подходит вашему знаку зодиака ФОТО │ Лучшие из лучших: обзор самых шикарных и красивых домов Эстонии Самый дорогой дом стоит 3 миллиона евро!

В июле актер Арно Лийвер (63), который в свое время сыграл Арно Тали в экранизации ”Весны” Оскара Лутса, был пойман на рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, которое, по имеющимся данным, составило 4 промилле, пишет Kroonika.

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Два российских агента арестованы в Нидерландах при попытке похитить из лаборатории в Шпице данные по отравлению Скрипалей и химатакам в Сирии

Salisbury Foto: ADRIAN DENNIS, AFP

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух россиян, которые пытались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Эти данные касались двух расследований — дела по отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также химической атаки в Сирии, в которой также подозревают Россию.

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”Каждый из нас — экстрасенс”. Десять дней, 280 евро и ваш ребенок становится ясновидящим?

Eelmisel aastal oli kursuse nimi Arenemine. Tänavusele kursusele Avanemine on registreeritud seitse last, keda õpetab Ülar Lindepuu. Foto: Ekraanitõmmis

Организатор курса ясновидения Юлар Линдепуу обещает решить психологические проблемы вашего ребенка: низкая самооценка, недостаток мотивации, неумение считаться с окружающими, пишет Eesti Päevaleht.

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Ранее сбегавший пациент дома призрения Валкла совершил очередную попытку побега, избив до крови женщину

Valkla hooldekodu Foto: Vallo Kruuser

В августе из дома призрения в Валкла, избив охранника и забрав его ключи, сбежал глухой пациент по имени Андрус. Это была его не первая попытка побега и, как оказалось, не последняя. В этот тоже не обошлось без пострадавших.

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ВИДЕО: Ураган "Флоренс" вплотную приблизился к побережью США

Десятки тысяч домов остались без электричества на восточном побережье США, к которому вплотную подошел ураган "Флоренс".

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