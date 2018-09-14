ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Преображение парка Таммсааре и рассказ заключенного о жизни в тюрьме

Сегодня завершились реставрационные работы в столичном парке Таммсааре. Читайте также рассказ бывшего заключенного о жизни в тюрьме, приключения эстонской туристки на сербской границе и жалобу матери на Таллиннскую зубную клинику.
Смогли ли начало учебного года и надзор со стороны властей разрешить проблему с молодежью в саду Канути?
Несмотря на активное патрулирование столичных парков и начало нового учебного года, молодежные группировки никуда не делись, но активность свою поубавили Loe edasi…
Жидкости подозрительного происхождения, мумиё, MMS и "фекальные камни": какими дикими способами пытаются вылечить себя эстоноземельцы
В прессе много шума наделало "лекарство" MMS. Однако оно не единственное средство альтернативной медицины, чем жители Эстонии когда-то пытались и до сих пор пытаются себя вылечить. Maaleht сравнивает его с другими хитами, как AU и мумиё. Loe edasi…
СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Ikea в Финляндии и в Латвии — где дешевле?
В связи с открытием нового магазина Ikea в Риге, разумеется, возникли вопросы, где цены более приемлемые — в Финляндии или в Латвии — и насколько велика разница. Loe edasi…
Петров и Боширов назвали себя туристами в Солсбери. Что не так с их версией?
Двое россиян, которых британская полиция назвала подозреваемыми по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, утверждают, что ездили в британский Солсбери только чтобы посмотреть на собор, и считают себя жертвой фатального стечения обстоятельств. Би-би-си рассказывает о том, в чем именно не сходится их версия с данными полиции. Loe edasi…
”Приятной эту жизнь не назовешь”. Бывший заключенный рассказал о том, что ждет насильников в тюрьме
Использование ”жидкого экстази” (гаммагидроксибутирата, GHB) для совершения изнасилования в Эстонии очень распространено, пишет Eesti Ekspress. Вышедший недавно на свободу мужчина рассказал, какая жизнь ждет насильников в тюрьме. Loe edasi…
Прокуратура завершила расследование дела Таави Сынаялга о стрельбе в центре Таллинна. Он был под кокаином
Прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела о стрельбе в центре Таллинна в июне этого года, сообщает rus.err.ee со ссылкой на утренние теленовости ERR. Loe edasi…
Актер из ”Весны” Оскара Лутса попался за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения
В июле актер Арно Лийвер (63), который в свое время сыграл Арно Тали в экранизации ”Весны” Оскара Лутса, был пойман на рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, которое, по имеющимся данным, составило 4 промилле, пишет Kroonika. Loe edasi…
Два российских агента арестованы в Нидерландах при попытке похитить из лаборатории в Шпице данные по отравлению Скрипалей и химатакам в Сирии
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух россиян, которые пытались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Эти данные касались двух расследований — дела по отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также химической атаки в Сирии, в которой также подозревают Россию. Loe edasi…
”Каждый из нас — экстрасенс”. Десять дней, 280 евро и ваш ребенок становится ясновидящим?
Организатор курса ясновидения Юлар Линдепуу обещает решить психологические проблемы вашего ребенка: низкая самооценка, недостаток мотивации, неумение считаться с окружающими, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Ранее сбегавший пациент дома призрения Валкла совершил очередную попытку побега, избив до крови женщину
В августе из дома призрения в Валкла, избив охранника и забрав его ключи, сбежал глухой пациент по имени Андрус. Это была его не первая попытка побега и, как оказалось, не последняя. В этот тоже не обошлось без пострадавших. Loe edasi…
ВИДЕО: Ураган "Флоренс" вплотную приблизился к побережью США
Десятки тысяч домов остались без электричества на восточном побережье США, к которому вплотную подошел ураган "Флоренс". Loe edasi…
ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Смотрите, как преобразился парк Таммсааре!
Сегодня утром ленты, ограждавшие парк Таммсааре, были убраны. Реновация парка закончилась и жители и гости столицы могут в полной мере насладиться преобразованиями. Loe edasi…
Мать возмущена: у моего ребенка изо рта торчала железка, а в Таллиннской зубной поликлинике нас не приняли!
В редакцию Delfi обратилась Екатерина, которая жалуется, что ее ребенку не оказали помощь в Таллиннской стоматологической поликлинике. Представитель клиники говорит, что опасности для ребенка не было, а у них просто не было возможности помочь ему. Loe edasi…
В Рапламаа под колесами поезда погибла женщина
Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что между станциями Кохила и Лоху в пятницу вечером погибла 55-летняя женщина, попавшая под поезд. Сообщение об инциденте поступило в 17:45. Loe edasi…
Кто виноват — клиент или турфирма? Эстонскую туристку высадили на сербской границе
Читательница Delfi обратилась в редакцию с проблемой, с которой ее родственница столкнулась во время автобусного путешествия из Эстонии в Грецию. Loe edasi…