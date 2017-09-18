ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Преображение мореходки и связь местного бизнесмена с дачей Путина

Алексей Навальный рассказал о связи проживающего в Эстонии бизнесмена с новой секретной дачей Владимира Путина. Читайте также, станет ли советская мореходка в Ласнамяэ резиденцией а-ля Central Park и кто является самым популярный кандидатом в мэры Таллинна среди неэстонцев.
ОФИЦИАЛЬНО: Сегодняшний рейс Ryanair Лондон-Таллинн отменен
Лоукостер Ryanair сообщил, что в течение следующих шести недель ежедневно будет отменять от 40 до 50 рейсов. В воскресенье вечером выяснилось, что отменяется и сегодняшний рейс Лондон-Таллинн.
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Таллинн обещал найти подходящее решение для нуждающейся в инватранспорте Светланы
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На прошлой неделе Delfi и EPL писали о проживающей в Ласнамяэ Светлане, которая страдает рассеянным склерозом и которая была вынуждена отказаться от работы, поскольку Таллинн не мог обеспечить ее инвантранспортом. После выхода статьи и видео город сообщил, что передумал и поможет женщине, пишет Eesti Päevaleht.
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Умер оперный певец Зураб Соткилава
Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава умер в понедельник в Москве в возрасте 80 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
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В Нарве все-таки появится новый бассейн с восемью дорожками
Правительство приняло решение о том, что в планирующемся бассейне при Нарвском колледже Академии внутренних дел появится на 4 дорожки больше, чем предполагалось изначально. Нарва получит современный бассейн с 8-ю дорожками.
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ВИДЕО: Обаятельный камерунец ”разводил” жительниц Эстонии на крупные суммы
В среду в Харьюском уездном суде состоялось рассмотрение ходатайства об освобождения под залог 25-летнего камерунца Отанга Эбота, ожидающего своей участи в тюрьме предварительного следствия.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Станет ли советская мореходка в Ласнамяэ резиденцией а-ля Central Park
В девяностых посреди ласнамяэского пустыря выросла 12-этажка и стала Морской академией. Но время — вода. И совсем скоро здание из красного кирпича, много лет пустовавшее и горевшее, должно превратиться в ”самый большой жилой дом в Эстонии”, похожий, по задумке архитекторов, на нью-йоркские резиденции, что близ Central Park.
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ФОТО и ВИДЕО: Ригу затопило из-за рекордного количества осадков
Дождь, начавшийся в Риге утром в понедельник, 18 сентября, к середине рабочего дня достиг такой интенсивности, что побил столичный рекорд этого года.
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ГРАФИК: Таави Аас — самый популярный кандидат в мэры Таллинна, его поддерживает более 50% неэстонцев
По данным находящегося в распоряжении Eesti Päevaleht опроса Emor, 506 респондентов (31,9%) считают, что пост мэра Таллинна лучше всего подошел бы Таави Аасу (Центристская партия). На втором месте — Райнер Вакра (Социал-демократическая партия) с 14,6%, на третьем — Кристен Михал (Партия реформ) с 11,4%. Мартина Хельме (EKRE) поддержало 8%, а Райво Аэга (IRL) — 5,8%.
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В Куусалу двое мужчин во время починки крыши подрались и упали на землю
В минувшую субботу в деревне Колгакюла в волости Куусалу двое мужчин чинили крышу и подрались. По данным полиции, по неизвестной причине 34-летний мужчина ударил своего 33-летнего знакомого кулаком, в результате чего оба упали с высоты двух метров
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ВИДЕО: Навальный рассказал о связи проживающего в Эстонии бизнесмена с новой секретной дачей Путина
Несколько недель назад российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео ”Секретная дача Путина”, в котором рассказал о вилле Селлгрена на острове Лодочный под Выборгом. В ролике, помимо прочего, Навальный упоминает проживающего в Таллинне бизнесмена и бывшего соратника Путина Сергея Колесникова.
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В соцсетях разразилась дискуссия: оскорбила ли президент ремесленников?
В социальных сетях разгорелась нешуточная дискуссия на тему того, оскорбила ли президент Керсти Кальюлайд в своей речи занимающихся изделиями ручной работы людей или нет.
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Экс-вице-мэр Кайа Яппинен провела два дня в арестантском доме за вождение в пьяном виде
Бывшая вице-мэр Таллинна Кайа Яппинен, которая сейчас входит в правление Tallinna Linnahalli AS, была задержана 25 июня 2016 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего она провела два дня в арестантском доме.
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ФОТО читателя Delfi: Пошли за грибами, а обнаружили груду костей
В прекрасное пятничное утро отправились за грибами в лес недалеко от Таллинна и наткнулись на следующую картину: кругом разбросаны кости крупного рогатого скота и мусор. Кто это сделал?
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ФОТО: Смотрите, как выглядит типичная квартира в Северной Корее
В сентябре этого года в Сеуле на архитектурной биеннале открылась уникальная выставка — посетители могут увидеть стандартную северокорейскую квартиру и прочувствовать быт обычных семей в Пхеньяне, живущих при коммунистическом режиме товарища Ким Чен Ына.
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