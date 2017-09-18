ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Преображение мореходки и связь местного бизнесмена с дачей Путина

Алексей Навальный рассказал о связи проживающего в Эстонии бизнесмена с новой секретной дачей Владимира Путина. Читайте также, станет ли советская мореходка в Ласнамяэ резиденцией а-ля Central Park и кто является самым популярный кандидатом в мэры Таллинна среди неэстонцев.

ОФИЦИАЛЬНО: Сегодняшний рейс Ryanair Лондон-Таллинн отменен

Ryanair muudab pagasireegleid. Foto: Scanpix, REUTERS

Лоукостер Ryanair сообщил, что в течение следующих шести недель ежедневно будет отменять от 40 до 50 рейсов. В воскресенье вечером выяснилось, что отменяется и сегодняшний рейс Лондон-Таллинн.

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Таллинн обещал найти подходящее решение для нуждающейся в инватранспорте Светланы

Sclerosis multiplex’i põdev Svetlana emaga. Seni on Svetlana tööl käinud taksoga ja sõidu eest tasunud töötukassa. Pärast Eesti Päevalehe artikli ja videoga tutvumist lubas Tallinna linn Svetlanale invatranspordiabi. Rauno Volmar

На прошлой неделе Delfi и EPL писали о проживающей в Ласнамяэ Светлане, которая страдает рассеянным склерозом и которая была вынуждена отказаться от работы, поскольку Таллинн не мог обеспечить ее инвантранспортом. После выхода статьи и видео город сообщил, что передумал и поможет женщине, пишет Eesti Päevaleht.

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Умер оперный певец Зураб Соткилава

Zurab Sotkilava Foto: Vladimir Fedorenko, RIA Novosti

Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава умер в понедельник в Москве в возрасте 80 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

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В Нарве все-таки появится новый бассейн с восемью дорожками

Sisekaitseakadeemia Narva kolledži uiula Foto: Sisekaitseakadeemia Narva kolledž

Правительство приняло решение о том, что в планирующемся бассейне при Нарвском колледже Академии внутренних дел появится на 4 дорожки больше, чем предполагалось изначально. Нарва получит современный бассейн с 8-ю дорожками.

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ВИДЕО: Обаятельный камерунец ”разводил” жительниц Эстонии на крупные суммы

Kuvatõmmis

В среду в Харьюском уездном суде состоялось рассмотрение ходатайства об освобождения под залог 25-летнего камерунца Отанга Эбота, ожидающего своей участи в тюрьме предварительного следствия.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Станет ли советская мореходка в Ласнамяэ резиденцией а-ля Central Park

фото иллюстративное VEGA

В девяностых посреди ласнамяэского пустыря выросла 12-этажка и стала Морской академией. Но время — вода. И совсем скоро здание из красного кирпича, много лет пустовавшее и горевшее, должно превратиться в ”самый большой жилой дом в Эстонии”, похожий, по задумке архитекторов, на нью-йоркские резиденции, что близ Central Park.

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ФОТО и ВИДЕО: Ригу затопило из-за рекордного количества осадков

Дождь, начавшийся в Риге утром в понедельник, 18 сентября, к середине рабочего дня достиг такой интенсивности, что побил столичный рекорд этого года.

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ГРАФИК: Таави Аас — самый популярный кандидат в мэры Таллинна, его поддерживает более 50% неэстонцев

Ligi kolmandik küsitletutest eelistavad Tallinna linnapeana Taavi Aasa. Foto: Heiko Kruusi, Õhtuleht

По данным находящегося в распоряжении Eesti Päevaleht опроса Emor, 506 респондентов (31,9%) считают, что пост мэра Таллинна лучше всего подошел бы Таави Аасу (Центристская партия). На втором месте — Райнер Вакра (Социал-демократическая партия) с 14,6%, на третьем — Кристен Михал (Партия реформ) с 11,4%. Мартина Хельме (EKRE) поддержало 8%, а Райво Аэга (IRL) — 5,8%.

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В Куусалу двое мужчин во время починки крыши подрались и упали на землю

Katuseparandajad Foto: Andres Putting

В минувшую субботу в деревне Колгакюла в волости Куусалу двое мужчин чинили крышу и подрались. По данным полиции, по неизвестной причине 34-летний мужчина ударил своего 33-летнего знакомого кулаком, в результате чего оба упали с высоты двух метров

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ВИДЕО: Навальный рассказал о связи проживающего в Эстонии бизнесмена с новой секретной дачей Путина

Vladimir Putin (vasakul), Sergei Kolesnikov ning Putini villakompleks Kollaaž

Несколько недель назад российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео ”Секретная дача Путина”, в котором рассказал о вилле Селлгрена на острове Лодочный под Выборгом. В ролике, помимо прочего, Навальный упоминает проживающего в Таллинне бизнесмена и бывшего соратника Путина Сергея Колесникова.

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В соцсетях разразилась дискуссия: оскорбила ли президент ремесленников?

В социальных сетях разгорелась нешуточная дискуссия на тему того, оскорбила ли президент Керсти Кальюлайд в своей речи занимающихся изделиями ручной работы людей или нет.

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Экс-вице-мэр Кайа Яппинен провела два дня в арестантском доме за вождение в пьяном виде

Kaia Jäppinen Foto: Arno Mikkor

Бывшая вице-мэр Таллинна Кайа Яппинен, которая сейчас входит в правление Tallinna Linnahalli AS, была задержана 25 июня 2016 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего она провела два дня в арестантском доме.

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ФОТО читателя Delfi: Пошли за грибами, а обнаружили груду костей

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В прекрасное пятничное утро отправились за грибами в лес недалеко от Таллинна и наткнулись на следующую картину: кругом разбросаны кости крупного рогатого скота и мусор. Кто это сделал?

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ФОТО: Смотрите, как выглядит типичная квартира в Северной Корее

Foto: Kyusik Shin

В сентябре этого года в Сеуле на архитектурной биеннале открылась уникальная выставка — посетители могут увидеть стандартную северокорейскую квартиру и прочувствовать быт обычных семей в Пхеньяне, живущих при коммунистическом режиме товарища Ким Чен Ына.

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