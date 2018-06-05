ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прекращение суда над Сависааром и гибель выпавшего из окна ребенка

Сегодня, 5 июня, суд принял решение прекратить делопроизводство в отношении Эдгара Сависаара в связи с тем, что он безнадежно болен. Также сегодня стало известно, что в субботу из окна квартиры на четвертом этаже дома на улице Академия теэ в столичном районе Мустамяэ выпал полуторагодовалый ребенок — вчера он умер. Эти и другие новости вторника — в нашей подборке.
ФОТО: Суд принял решение не судить Сависаара
Сегодня должен был продолжиться судебный процесс над Эдгаром Сависааром, однако он снова не пришел в суд. Loe edasi...
В Мустамяэ полуторагодовалый малыш выпал из окна и умер от полученных травм
В субботу около 15.30 из окна квартиры на четвертом этаже дома на улице Академия теэ, что столичном районе Мустамяэ, выпал полуторагодовалый ребенок. Loe edasi...
В Ыйсмяэ из окна на третьем этаже выпал мужчина
Вчера около 22.00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в таллиннском районе Хааберсти произошел несчастный случай — 34-летнийц мужчина выпал из окна квартиры на третьем этаже дома на Палдиском шоссе. Loe edasi...
ФОТО: Запах дыма в салоне: в Таллиннском аэропорту самолет Nordica неожиданно прервал взлет
Сегодня в предобеденное время в Таллиннском аэропорту самолет Nordica неожиданно прервал взлет. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Психолог Михаил Лабковский — об алкоголизме, депрессии и эстонских женщинах
Сегодня, 5 июня, в Coca Cola Plaza состоится публичная консультация российского психолога Михаила Лабковского. Михаил — психолог с 35-летним опытом и 20-летним опытом работы в прямом радио- и телеэфире. Мы встретились с Михаилом незадолго до консультации и поговорили с ним о пусть и сложных, но важных вещах. Loe edasi...
Жители Табивере против строительства Целлюлозного завода: пусть строят в Ида-Вирумаа
Планы о строительстве Целлюлозного завода в Тарту вызвали большой резонанс среди тартусцев. Теперь рассматривается возможность о строительстве завода на расстоянии 21 километра от Тарту, в лесу под Табивере. Этими планами недовольны жители Табивере, они планируют собирать подписи среди местных жителей против строительства завода. ”Пусть строят в Ида-Вирумаа”, — категоричен житель Табивере. Loe edasi...
Барам в Старом Таллинне дали время до 1 сентября, чтобы решить проблемы с беспорядками
Вступившие в силу поправки к закону о рекламе налагают существенные ограничения на рекламу алкоголя. Теперь нельзя рекламировать алкогольную продукцию, в том числе с улиц города должны исчезнуть рекламные предложения happy hour. Loe edasi...
Ночные заморозки, снежная крупа и сильный ветер. Когда вернется летняя погода?
По данным метеослужбы, сегодня — самый ветреный день этой недели. Сегодня и завтра ночью во многих местах есть вероятность ночных заморозков. Однако скоро станет теплее, и ветер стихнет уже в пятницу. Loe edasi...
ЧП в таллиннском торговом центре Stockmann: сбитая с ног дверьми лифта россиянка оказалась с переломами в больнице
Лифты и эскалаторы — неотъемлемая часть любого торгового центра или офисного здания. Тысячи людей ежедневно пользуются этими удобными способами передвижения, полагая, что они совершенно безопасны. Недавний случай в столичном торговом центре Stockmann доказал обратное. Что делать, если вы пострадали в общественном месте, и с кого требовать возмещения ущерба — разбиралась ”МК-Эстония”. Loe edasi...
Пациент официально трудоустроен, но медстрахования не имеет. Больницам все чаще приходится сталкиваться с сознательным налоговым мошенничеством
В больницы все чаще попадают пациенты, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, но на месте выясняется, что у них нет страховки при наличии официального рабочего места. В итоге их лечение приходится оплачивать с денег других честных налогоплательщиков, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Elisa отказалась завершить договор дементной матери клиента: ”А вдруг вы украли эту ID-карту?”
Клиентка хотела завершить контракт своей больной деменцией матери с Elisa, но в службе обслуживания клиентов сказали, что расторгнуть договор нельзя без доверенности. В качестве одной из причин было сказано, что он мог просто украсть ID-карту женщины и теперь выдает ее за свою больную мать. Loe edasi...
Врачам в США удалось вылечить рак груди в терминальной стадии
Американским ученым с помощью новой процедуры удалось спасти женщину от рака груди, перешедшего в терминальную стадию. В рамках новой терапии в кровь женщины закачали 90 млрд имунных клеток. Loe edasi...