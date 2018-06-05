05.06.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прекращение суда над Сависааром и гибель выпавшего из окна ребенка

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rus.delfi.ee
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Savisaare protsess 04.10.2017
Savisaare protsess Foto: Hendrik Osula

Сегодня, 5 июня, суд принял решение прекратить делопроизводство в отношении Эдгара Сависаара в связи с тем, что он безнадежно болен. Также сегодня стало известно, что в субботу из окна квартиры на четвертом этаже дома на улице Академия теэ в столичном районе Мустамяэ выпал полуторагодовалый ребенок — вчера он умер. Эти и другие новости вторника — в нашей подборке.

ФОТО: Суд принял решение не судить Сависаара

Savisaare kohtuasi. Istung 5.07.2018 Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня должен был продолжиться судебный процесс над Эдгаром Сависааром, однако он снова не пришел в суд.
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В Мустамяэ полуторагодовалый малыш выпал из окна и умер от полученных травм

Foto: Anni Õnneleid

В субботу около 15.30 из окна квартиры на четвертом этаже дома на улице Академия теэ, что столичном районе Мустамяэ, выпал полуторагодовалый ребенок.
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В Ыйсмяэ из окна на третьем этаже выпал мужчина

Foto: Andres Putting

Вчера около 22.00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в таллиннском районе Хааберсти произошел несчастный случай — 34-летнийц мужчина выпал из окна квартиры на третьем этаже дома на Палдиском шоссе.
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ФОТО: Запах дыма в салоне: в Таллиннском аэропорту самолет Nordica неожиданно прервал взлет

Tallinna lennujaamas katkestas Nordica lennuk õhkutõusu Foto: Delfi lugeja

Сегодня в предобеденное время в Таллиннском аэропорту самолет Nordica неожиданно прервал взлет.
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EstFor plaanib tselluloositehase rajamist Tabivere külje alla Foto: Anni Õnneleid

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Põhjamaade elundisiirdamissüsteemiga liitumuseks pidid Tartu ülikooli kliinikumi arstid oma oskusi palju aastaid tõestama. Hendrik Osula

В больницы все чаще попадают пациенты, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, но на месте выясняется, что у них нет страховки при наличии официального рабочего места. В итоге их лечение приходится оплачивать с денег других честных налогоплательщиков, пишет Eesti Päevaleht.
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Judy Perkins/Facebook

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прекращение суда над Сависааром и гибель выпавшего из окна ребенка

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Сегодня, 5 июня, суд принял решение прекратить делопроизводство в отношении Эдгара Сависаара в связи с тем, что он безнадежно болен. Также сегодня стало известно, что в субботу из окна квартиры на четвертом этаже дома на улице Академия теэ в столичном районе Мустамяэ выпал полуторагодовалый ребенок — вчера он умер. Эти и другие новости вторника — в нашей подборке.
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