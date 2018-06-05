ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Прекращение суда над Сависааром и гибель выпавшего из окна ребенка

В Ыйсмяэ из окна на третьем этаже выпал мужчина

Foto: Andres Putting

Вчера около 22.00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в таллиннском районе Хааберсти произошел несчастный случай — 34-летнийц мужчина выпал из окна квартиры на третьем этаже дома на Палдиском шоссе.

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ФОТО: Запах дыма в салоне: в Таллиннском аэропорту самолет Nordica неожиданно прервал взлет

Tallinna lennujaamas katkestas Nordica lennuk õhkutõusu Foto: Delfi lugeja

Сегодня в предобеденное время в Таллиннском аэропорту самолет Nordica неожиданно прервал взлет.

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ВИДЕО DELFI: Психолог Михаил Лабковский — об алкоголизме, депрессии и эстонских женщинах

Сегодня, 5 июня, в Coca Cola Plaza состоится публичная консультация российского психолога Михаила Лабковского. Михаил — психолог с 35-летним опытом и 20-летним опытом работы в прямом радио- и телеэфире. Мы встретились с Михаилом незадолго до консультации и поговорили с ним о пусть и сложных, но важных вещах.

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Жители Табивере против строительства Целлюлозного завода: пусть строят в Ида-Вирумаа

EstFor plaanib tselluloositehase rajamist Tabivere külje alla Foto: Anni Õnneleid

Планы о строительстве Целлюлозного завода в Тарту вызвали большой резонанс среди тартусцев. Теперь рассматривается возможность о строительстве завода на расстоянии 21 километра от Тарту, в лесу под Табивере. Этими планами недовольны жители Табивере, они планируют собирать подписи среди местных жителей против строительства завода. ”Пусть строят в Ида-Вирумаа”, — категоричен житель Табивере.

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Барам в Старом Таллинне дали время до 1 сентября, чтобы решить проблемы с беспорядками

Вступившие в силу поправки к закону о рекламе налагают существенные ограничения на рекламу алкоголя. Теперь нельзя рекламировать алкогольную продукцию, в том числе с улиц города должны исчезнуть рекламные предложения happy hour.

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Ночные заморозки, снежная крупа и сильный ветер. Когда вернется летняя погода?

Tormine Pärnu rand Foto: Eiliki Pukk

По данным метеослужбы, сегодня — самый ветреный день этой недели. Сегодня и завтра ночью во многих местах есть вероятность ночных заморозков. Однако скоро станет теплее, и ветер стихнет уже в пятницу.

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