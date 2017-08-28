ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предвыборные обещания "Избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна" и причины крушения дельтаплана

Подведем итоги уходящего понедельника: на какие события он был богат?

Сегодня в 15:00 в таллиннском отеле Hilton Tallinn Park состоялась совместная пресс-конференция Союза Сависаара и ”Делового Таллинна”. Основное совместное обещание избирательных союзов — организация бесплатного вывоза мусора в Таллинне. На мероприятии рассказали о других предложениях и сложившейся предвыборной ситуации.

Кроме того, согласно первоначальной следственной версии прокуратуры, причиной падения мотодельтаплана в воскресенье в волости Рапла, при котором погибли два человека, стала поломка части несущей конструкции крыла летательного аппарата.

УЛИЧНЫЙ ОПРОС: Чему должна научить школа?

Близится 1 сентября. В преддверии нового учебного года ученики Таллиннской Тынисмяэской реальной школы провели опрос жителей столицы разных возрастов и поинтересовались, чему, на их взгляд, обязательно должна научить школа.

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В Эстонии рынок труда ежегодно будет сокращаться на 6400 человек

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

Демографическая ситуация в Эстонии оставляет желать лучшего. Результаты исследования показали, в течение ближайших лет численность работоспособного населения ежегодно будет сокращаться в среднем на 6400 человек, пишет rus.err.ee.

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Сколько могут получать инвалиды, чтобы не остаться без денег от государства?

Liikumispuudega inimesed Eesti Rahva Muuseumis Foto: Anni Õnneleid

Жительница Таллинна столкнулась с вопиющей несправедливостью: она получила отпускные на работе вместе с зарплатой, а ее в итоге лишили компенсации по трудоспособности (то есть пенсии по инвалидности). Причем даже не предупредили — просто не перевели деньги и все!

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ФОТО И ВИДЕО: Хьюстон затоплен, местных жителей эвакуируют на вертолетах

Foto: AP

До 2000 человек эвакуированы из районов города Хьюстона, пострадавших от наводнения, вызванного ураганом "Харви". В других районах штата Техас продолжаются сильные ливневые дожди.

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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Ураган "Харви", крушение дельтаплана и День Ласнамяэ

Orkaan Harvey Houstonis Foto: Richard Carson, REUTERS

Последние выходные августа выдались неспокойными. На Техас обрушился ураган "Харви", а город Хьюстон затопило. На аэродроме Куузику под Рапла загорелся и упал дельтаплан. Если же вас интересуют новости повеселее, то смотрите результат охоты за приведениями и то, как прошел День Ласнамяэ!

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За первый месяц председательства Эстонии в ЕС на мероприятия ушло 2,85 млн евро

Eesti Euroopa Liidu eesistumise kontsert Vabaduse väljakul Foto: Ilmar Saabas

Хотя Эстония выступает в роли председателя Совета Европейского союза лишь около двух месяцев, расходы за первый месяц до сих пор подсчитываются. По первоначальным данным, государственная канцелярия потратила на мероприятия высокого уровня 2,85 миллиона евро, а на размещение более пятидесяти делегатов — 180 000 евро.

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Жители Кохтла-Ярве обеспокоены: в построенных на месте старых шахт домах образовались трещины

Eesti Energia Foto: Priit Simson

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко в отправленном государству письме выражает беспокойство — построенные на месте выработок дома трескаются, боятся проседания.

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КАРТА: Ремонт этих таллиннских улиц не успеют закончить к 1 сентября

Foto: Priit Simson

Ремонт нескольких транспортных узлов Таллинна продолжится и после 1 сентября, когда движение станет значительно более плотным.

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ФОТО DELFI: Избирательный союз Сависаара открыл бюро в Ласнамяэ

В понедельник на улице Паэ в Ласнамяэ состоялось открытие бюро избирательного союза Эдгара Сависаара. На открытии также присутствовали сторонники Сависаара Меэлис Пай и Неэме Лалль.

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Прокуратура о трагедии с дельтапланом: причиной стала поломка несущей конструкции крыла

Õnnetus Kuusiku lennuväljal Foto: Siim Solman

Согласно первоначальной следственной версии прокуратуры, причиной падения мотодельтаплана в воскресенье в волости Рапла в деревне Кыргу поблизости от аэродрома Куузику, при котором погибли два человека, стала поломка части несущей конструкции крыла летательного аппарата.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Союз Сависаара и "Деловой Таллинн" рассказали о планах на предстоящие выборы

Сегодня в 15:00 в таллиннском отеле Hilton Tallinn Park состоялась совместная пресс-конференция Союза Сависаара и ”Делового Таллинна”.

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Эстонки в Хьюстоне: ситуация катастрофическая, улицы под водой, возникают торнадо

Houston Foto: David J. Phillip, AP/Scanpix

Проживающая в штате Техас председатель общества эстонцев Хьюстона Хелен Арнольд сказала прошедшей ночью Delfi, что затапливающая улицы города вода никогда раньше не поднималась так высоко, как в этот шторм.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Как в воскресенье под Рапла загорелся и упал дельтаплан

Õnnetus deltaplaaniga Foto: Kaader graafikust

В воскресенье вечером в волости Рапла на аэродроме Куузику упал дельтаплан. Два человека погибли. На интерактивном графике восстановлены события того дня.

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Прокуратура: бывший член волостной управы Йыхви украла диван

Продолжавшееся больше года следствие установило, что осенью 2014 года бывший член волостной управы Йыхви Кайри Соомер присвоила принадлежащую волости мебель, но прокуратура прекратила уголовное дело, посчитав целесообразным не наказывать Соомер в уголовном порядке.

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АРХИВНОЕ ВИДЕО 1985 года: Как в ЭССР боролись с алкоголизмом, или ”Июньский переворот” Горбачева

Идея долголетия и способы достижения этого всегда пленяли людей. В 1985 году эта тема вновь стала актуальной в обществе.

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Лето — всё? Или еще нет?

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Читайте прогноз погоды на ближайшие дни от синоптиков pogoda.ee.

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С кем вы, мастера культуры: доверенные лица Путина о деле Серебренникова

Mihail Bojarski Foto: Alexei Danichev, RIA Novosti

Уголовное дело против режиссера Кирилла Серебренникова заставило многих российских деятелей культуры открыто выступить с политическими заявлениями. Некоторые из них, как, например, режиссер Иван Вырыпаев, призвали своих соратников отказаться от какого-либо сотрудничества с государством, сообщает "Би-би-си".

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