ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предвыборные дебаты, год президентства Кальюлайд, уйма ЧП и ДТП

Подведем итоги уходящей среды:

Власти Каталонии подписали декларацию о независимости.

Вчера исполнился ровно год с того дня, как Керсти Кальюлайд стала президентом Эстонии.

Сегодня в Эстонии произошло множество разных ЧП и ДТП. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Смотрите предвыборные дебаты кандидатов в Таллиннское горсобрание на Delfi — на русском языке! Постепенно обмен мнениями перерос в острую дискуссию.

В Каталонии подписана декларация о независимости

Katalonia Foto: ALBERT GEA, REUTERS

Власти Каталонии подписали декларацию о независимости. Сделал это, в числе прочих, и глава мятежной автономии Карлес Пучдемон, который ранее во время выступления просил парламент отсрочить объявление независимости. Текст приводит El Pais: в нем "Республика Каталония" провозглашена независимым государством. Однако на деле пока неясно, какими будут последствия принятия этого документа.

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ВИДЕО: Год на посту президента: что думают о Керсти Кальюлайд депутаты?

Вчера исполнился ровно год с того дня, как Керсти Кальюлайд стала президентом Эстонии.

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Путин говорит по-немецки

Vladimir Putin ja Angela Merkel Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Да, он хорошо говорит на этом языке и в буквальном смысле — еще со времен своей службы резидентом КГБ в ГДР. В постсоветское время, уже став президентом России, он даже произвел фурор в Бундестаге, выступив там в 2001 году на немецком языке, что выглядело крайней редкостью для иностранных лидеров.

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Полиция проверяет сообщения о покупке голосов избирателей

Raha Foto: Argo Ingver

В предвыборный период Департамент полиции и погранохраны получил несколько сообщений о возможных случаях покупки голосов избирателей в разных регионах Эстонии.

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ФОТО DELFI: В Таллинне автобус с 20 детьми столкнулся с легковушкой, пострадали четверо

Foto: Hendrik Osula

В Таллинне на перекрестке улиц Пярнамяэ и Мууга столкнулись перевозивший детей автобус и легковой автомобиль.

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Станет ли легче высылать беженцев из Эстонии? Предлагаемые поправки к закону противоречат конвенции ООН

Pakistani, Iraani ja Afganistani põgenikud rüselesid Kreekas Kosi saarel politseijaoskonna ees. Reuters / Scanpix

В конце мая правовая комиссия Рийгикогу решила инициировать поправки к закону о предоставляемой иностранцам международной защите и дополнить список преступлений, за которые можно лишить человека статуса беженца и выслать его на родину, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО DELFI: Предвыборные дебаты кандидатов в Таллиннское горсобрание — на русском языке!

Смотрите предвыборные дебаты кандидатов в Таллиннское горсобрание на Delfi — на русском языке! Постепенно обмен мнениями перерос в острую дискуссию.

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Йыхви, Нарва и Нарва-Йыэсуу попали в международную базу данных террористических атак

По информации из международной базы данных террористических атак Global Terrorism Database, в Эстонии с 1991 года произошло 18 инцидентов. Одним из последних в базе данных значится взрыв автомобиля на парковке в центре Таллинна в декабре 2015 года.

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ФОТО: Путину подарили щенка алабая по кличке Верный

Foto: Maxim Shemetov, AFP

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем ангела и подарил ему щенка алабая.

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ФОТО DELFI: Авария водопровода в центре Таллинна: из трещины в асфальте хлещет вода

Veeavarii Kalasadama tänaval Foto: Andres Putting

В Таллинне, на границе Старого города, на перекрестке Каласадама и Пыхья пуйестеэ — авария водопровода. Ремонт начнется сегодня в 15 часов.

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ФОТО DELFI: Зловонная посылка прервала рабочий день Omniva

Foto: Andres Putting

В главном офисе Omniva на улице Палласти в Таллинне работников сегодня напугала распространяющая едкий запах дыма посылка.

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Полиция ищет свидетелей ДТП в Нарве

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Во вторник, 11 октября, с 7.40 до 12 часов в Нарве на парковке у спортивного стадиона на ул. Харидусе произошло ДТП, в котором неизвестный автомобиль совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen. Водитель скрылся с места происшествия.

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ФОТО DELFI: Подозрительный ранец в центре Таллинна стал причиной дорожного хаоса. Но робот обнаружил в нем одежду

Foto: Karli Saul

В среду вечером в Спасательный департамент поступила информация о подозрительной сумке в центре Таллинна. Ее проверили саперы и робот. Ввиду этого движение было перекрыто от ”Стокманна” до Тартуского шоссе.

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ФОТО: Спорткомплекс "Сыле" торжественно открыт, но...

Sõle spordikeskuse avamine Foto: Taavi Sepp

В Пыхьяской части Таллинна торжественно открыт новый спортивный комплекс "Сыле".

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В Таллинне автобус протащил пару метров девочку, застрявшую ногой в дверях

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

Во вторник в столичном районе Пирита девочка, входившая в автобус, застряла ногой в двери; автобус протащил ее пару метров. Пассажиры быстро отреагировали, крикнули водителю, и автобус остановился. Ребенок не пострадал.

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В э-голосовании приняли участие более 185 000 избирателей. Это рекорд

фото иллюстративное Taavi Arus

Сегодня, в среду, в 18 часов кончилось электронное голосование в местные самоуправления. По первоначальным данным, свои э-голоса отдало максимальное количество избирателей — более 185 000.

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Украинцы попросили у Эстонии совета, что им делать со своим "бронзовым солдатом"

MIDA TEHA SUURE LVIVI MONUMENDIGA?&Ekspertiis tuvastas et tegemist pole mitte kommunistlikku võimu ülistava, vaid Saksa okupatsiooni vastast võitlust sümboliseeriva ausambaga.

Мэр Львова Андрей Садовый запросил у посла Эстонии Герта Антсу информацию об эстонском опыте обращения с памятниками советского времени, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО: Под Таллинном автомобиль без знаков въехал через окно в дом известного мотофаната

Lugeja foto

В среду около 7:30 в Центр тревоги поступила информация: в волости Раэ через окно в дом въехала машина без номеров. Выяснилось, что этот дом принадлежит мотофанату Фреди Яатезу.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Как произошло ДТП, в котором погибла 9-летняя велосипедистка

Liiklusõnnetus Lähte kandis Foto: Kaader graafikust

В Тартумаа вчера произошло тяжелое ДТП, в котором ехавшая на велосипеде 9-летняя девочка попала под машину. Медики пытались вернуть ребенка к жизни, но их усилия не принесли результата.

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ГРАФИК: Зарплаты в ИТ-секторе — сколько получают в зависимости от должности и опыта работы

Kollaaž

На эстонском ИТ-ландшафте появилось приложение Frank, которое создано для того, чтобы заменить или дополнить имеющиеся сайты по подбору персонала, такие как CV Online или CV Keskus.

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