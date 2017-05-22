ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предвыборное обещание центристов, беспорядок на аптечном рынке

В последнее время на аптечном рынке Эстонии творится полный беспорядок, пишет в понедельник Eesti Päevaleht. 22 мая в кафе культурного центра ”Линдакиви” центрист Михаил Кылварт, рассказал о предвыборных планах. В понедельник метеослужба предупреждила: солнце очень активно, в лесах Эстонии высокая пожароопасность!

Выигравший в Viking Lotto 134 432 евро мужчина узнал о своей удаче спустя недели

Foto: Karin Kaljuläte

Выигравший в первую неделю мая в Viking Lotto 134 432 евро мужчина из Харьюмаа узнал о выигрыше, через несколько недель проверяя номера.

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Беспорядок на аптечном рынке. Конкуренты подозревают фирму в привлечении ”танкиста”

YA juht Reet Teng ei lükanud ümber ega kinnitanud perekondlike sidemete olemasolu Virgo Metsaga. Martin Dremljuga

В последнее время на аптечном рынке Эстонии творится полный беспорядок, пишет Eesti Päevaleht. В качестве очередного примера можно привести семь основанных Yliopiston Apteekki OÜ и Samfred OÜ аптек.

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Фарадж: Эстония не может одновременно быть независимой и входить в ЕС

Kuigi Brexit oli Nigel Farage’i suurim poliitiline võit, pole tema raev Jean-Claude Junckeri ja nn Euroopa klubi vastu sugugi vähenenud. Ago Tammik

Самый известный евроскептик Великобритании Найджел Фарадж, который принял в пятницу участие в конференции по бизнес-управлению в Пярну, считает Евросоюз не самой лучше моделью как для Эстонии, так и для остальных стран-участниц.

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Предвыборное обещание центристов: больше эстонского языка в русских детсадах

Сегодня в кафе культурного центра «Линдакиви» центрист Михаил Кылварт, рассказывая о предвыборных планах, поведал, что один из пунктов — увеличение объема преподавания эстонского языка в русскоязычных детских садах.

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Кто прав? КТ отказывается строить перед домом лифт для 14-летней девочки-инвалида

Проживающая в уезде Сааремаа Кая Лаус надеялась на поддержку квартирного товарищества для установки перед домом лифта для инвалидов, при помощи которого можно было бы перевозить ее 14-летнюю дочь со сложным недостатком здоровья, но не получила ее.

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В Рапламаа в результате пожара погиб писатель Тийт Сепа

фото иллюстративное Foto: Anna Aurelia Minev

В ночь на понедельник в Марьямаа, в доме на улице Койду произошел пожар, в котором погиб писатель Тийт Сепа.

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Метеослужба предупреждает: солнце очень активно, в лесах Эстонии высокая пожароопасность!

фото иллюстративное Foto: Delfi lugeja

По данным государственной метеослужбы Эстонии, в данный момент УФ-индекс повышен, что чревато солнечными ожогами. Хотя в ближайшие дни и ожидаются кратковременные дожди, синоптики также предупреждают о повышенной пожароопасности в лесах.

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Еще не созданный нарвский избирательный союз с участием зеленых и ОЛПЭ планирует влиться в ”Нашу Нарву”

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Встреча начинающего нарвского независимого политика, Станислава Пупкевича, оппозиционного центристской власти, с руководителями Партии зеленых, прошедшая в эти выходные в Нарвском колледже Тартуского университета, была открытой для публики. Но кроме пары-тройки интересующихся нарвитян она никого не привлекла.

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Полиция задержала дорожного хулигана: скорость 180 км/ч, поддельные права и ребенок в машине

В воскресенье вечером в Пярнумаа полиция задержала превысившего скорость и при этом перевозившего маленького ребенка мужчину, который также предъявил блюстителям порядка поддельные водительские права.

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Бывший член совета EAS приговорен к условному сроку за мошенничество

Mario Sootna,Anti Tammeoks ja Kalevi Paluteder.Harju Maakohus Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

Бывший член совета Фонда развития предпринимательства (EAS) и предприниматель Анти Таммеокс признан виновным в подстрекательстве и в содействии мошенничеству. В соответствии с обвинением он обманул фонд на 177 674,38 евро и Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) — на 480 000 евро.

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