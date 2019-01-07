ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предвыборная реклама, противопоставляющая эстонцев и русских, и ДТП трагическими последствиями

Кому достанется Рижский замок? В Латвии начался поиск нового президента
Затянувшийся правительственный кризис и попытки снять с должности мэра РигиНила Ушакова — не единственные политические испытания, которые предстоит пережить Латвии в этом году. Летом истекает срок полномочий президента страны Раймонда Вейониса. И, судя по всему, шансов переизбраться у него будет немного. Loe edasi…
Православные христиане по всему миру празднуют Рождество
Уже в 9:00 в таллиннском соборе Александра Невского начнется божественная литургия, а в 17:00 пройдет вечернее богослужение, сообщили утренние новости ETV+. Loe edasi…
Нельзя шить, стирать, надевать черное: главные запреты русских на Рождество
Рождество — один из главных христианских праздников. У православных и католиков Рождество считается в иерархии вторым Великим праздником после Воскресения Господня. Мы вспомнили, что в Рождество нужно делать, а чего стоит избегать, пишет "Русская семерка". Loe edasi…
ФОТО: В Таллинне замечена гипертаинственная предвыборная реклама от мистического кандидата из неясной партии
Морозным и снежным рождественским утром 7 января в Таллинне, на трамвайной остановке ”Хобуяама”, была замечена, пожалуй, самая таинственная предвыборная реклама за всю историю своего существования. Таинство заключается в том, что неясно: какая партия так ”развлекается”, какой кандидат в депутаты, и также что именно он подразумеваем под фразами ”Здесь только русские” и ”Здесь только эстонцы”. Но на этом вопросы не заканчиваются. Дальше — больше. Loe edasi…
Батарея своя, но система общая. Может ли хозяин квартиры в индивидуальном порядке установить теплосчетчики?
Читатель "МК-Эстонии" Виталий поинтересовался: "Многоквартирный дом, квартирное товарищество. Могу ли я в индивидуальном порядке установить квартирные теплосчетчики?" Loe edasi…
Житель Вока: неужели для того, чтобы у обрыва поставили ограждение и таблички, должен был погибнуть ребенок?
В субботу во второй половине дня проживающая в деревне Вока в Ида-Вирумаа молодая женщина вместе со своей 7-летней дочерью и еще одним взрослым гуляла у берегового обрыва, с которого, к сожалению, ребенок сорвался и разбился насмерть. Loe edasi…
ФОТО | В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погибло два человека: движение восстановлено
Сегодня на 123 км шоссе Таллинн-Тарту в волости Пылтсамаа в деревне Калме произошла тяжелая авария, в результате которой погиб человек. Loe edasi…
"Ничейная" предвыборная реклама, призывающая эстонцев и русских ждать трамвай по отдельности, противоречит закону
Утром понедельника на улицах Таллинна появилась таинственная предвыборная реклама. Широкой общественности пока не ясен ни ее посыл, ни ее автор, ни ее заказчик. Единственное, что можно знать наверняка — это преподносится как предвыборная кампания. Выяснилось, что данная реклама, помимо своей общей неоднозначности, противоречит и Закону о рекламе. И не принадлежит ни центристам, ни соцдемам, ни свободникам, ни EKRE. Есть мнение, что это — троллинг. Loe edasi…
Предвыборные общения EKRE обошлись бы в 5 млрд евро. Март Хельме: деньги — это возобновляемый природный ресурс
По словам председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Марта Хельме, для претворения предвыборных обещаний партии в жизнь необходимо в общей сложности 5 млрд евро. Loe edasi…
Эстонцев и русских в разные концы остановки отправила ”Ээсти 200”?
Утром понедельника на улицах Таллинна появилась таинственная предвыборная реклама, призывающая эстонцев и русских ждать трамвай по отдельности. Loe edasi…
Пьяный мужчина заблудился в лесу: его жизнь спас звонок в центр тревоги и кнопочный телефон
В воскресенье вечером в Центр тревоги поступил звонок от пожилого мужчины, который заблудился в лесистой местности в волости Ряпина. Loe edasi…
Раймонд Кальюлайд: ”Ээсти 200” должна немедленно убрать провакационную рекламу и извиниться, либо опровергнуть свою причастность
Член правления Центристской партии, старейшина Пыхья-ТаллиннаРаймонд Кальюлайд призвал партию ”Ээсти 200” незамедлительно опровергнуть свою причастность к рекламе с сегрегационным душком, либо немедленно ее убрать и принести русской общине Эстонии свои извинения, сообщает пресс-служба Центристской партии. Loe edasi…
В Таллинне напали на таксиста, ударив дважды отверткой в бок
”Напали на Викерлазе, 5. Два удара в бок отверткой и несколько ударов в лицо. Сначала не хотел платить, а потом пытался вырвать кассу. Когда не получилось, начал бить отверткой и кулаками”, — рассказал о происшествии работник Yandex takso. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО: Скандальные таллиннские предвыборные плакаты заклеили рекламой совместного театрального проекта
Сегодня вечером читатель Delfi сообщил нам о том, как один молодой человек разрисовал и заклеил скандальные плакаты, противопоставляющие эстонцев и русских, на таллиннской остановке Хобуяма рекламой совместного проекта Русского театра и Таллиннского городского театра, реализованного в 2016 году, под названием ”Со второго взгляда”.