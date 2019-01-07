ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предвыборная реклама, противопоставляющая эстонцев и русских, и ДТП с трагическими последствиями

Затянувшийся правительственный кризис и попытки снять с должности мэра Риги Нила Ушакова — не единственные политические испытания, которые предстоит пережить Латвии в этом году. Летом истекает срок полномочий президента страны Раймонда Вейониса. И, судя по всему, шансов переизбраться у него будет немного.

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Православные христиане по всему миру празднуют Рождество

фото иллюстративное Foto: Scanpix

Уже в 9:00 в таллиннском соборе Александра Невского начнется божественная литургия, а в 17:00 пройдет вечернее богослужение, сообщили утренние новости ETV+.

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Нельзя шить, стирать, надевать черное: главные запреты русских на Рождество

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Рождество — один из главных христианских праздников. У православных и католиков Рождество считается в иерархии вторым Великим праздником после Воскресения Господня. Мы вспомнили, что в Рождество нужно делать, а чего стоит избегать, пишет "Русская семерка".

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ФОТО: В Таллинне замечена гипертаинственная предвыборная реклама от мистического кандидата из неясной партии

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Морозным и снежным рождественским утром 7 января в Таллинне, на трамвайной остановке ”Хобуяама”, была замечена, пожалуй, самая таинственная предвыборная реклама за всю историю своего существования. Таинство заключается в том, что неясно: какая партия так ”развлекается”, какой кандидат в депутаты, и также что именно он подразумеваем под фразами ”Здесь только русские” и ”Здесь только эстонцы”. Но на этом вопросы не заканчиваются. Дальше — больше.

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Батарея своя, но система общая. Может ли хозяин квартиры в индивидуальном порядке установить теплосчетчики?

Foto: Sven Arbet

ТОП 5 устаревших бытовых предметов, которые скоро исчезнут ФОТО | В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погибло два человека: движение восстановлено ФОТО: В Таллинне замечена гипертаинственная предвыборная реклама от мистического кандидата из неясной партии Почему эстонцы должны ждать трамвая слева, а русские - справа?

Читатель "МК-Эстонии" Виталий поинтересовался: "Многоквартирный дом, квартирное товарищество. Могу ли я в индивидуальном порядке установить квартирные теплосчетчики?"

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Житель Вока: неужели для того, чтобы у обрыва поставили ограждение и таблички, должен был погибнуть ребенок?

Voka õnnetuspaik Foto: Ain Liiva

В субботу во второй половине дня проживающая в деревне Вока в Ида-Вирумаа молодая женщина вместе со своей 7-летней дочерью и еще одним взрослым гуляла у берегового обрыва, с которого, к сожалению, ребенок сорвался и разбился насмерть.

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ФОТО | В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погибло два человека: движение восстановлено

Õnnetus Põltsamaal Foto: Kaspar Pokk

Сегодня на 123 км шоссе Таллинн-Тарту в волости Пылтсамаа в деревне Калме произошла тяжелая авария, в результате которой погиб человек.

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"Ничейная" предвыборная реклама, призывающая эстонцев и русских ждать трамвай по отдельности, противоречит закону

Provotseeriv kampaania Narva maanteel Foto: Andres Putting

Утром понедельника на улицах Таллинна появилась таинственная предвыборная реклама. Широкой общественности пока не ясен ни ее посыл, ни ее автор, ни ее заказчик. Единственное, что можно знать наверняка — это преподносится как предвыборная кампания. Выяснилось, что данная реклама, помимо своей общей неоднозначности, противоречит и Закону о рекламе. И не принадлежит ни центристам, ни соцдемам, ни свободникам, ни EKRE. Есть мнение, что это — троллинг.

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Предвыборные общения EKRE обошлись бы в 5 млрд евро. Март Хельме: деньги — это возобновляемый природный ресурс