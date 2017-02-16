ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предварительное заседание по делу Сависаара и "слияние" партий

Читайте самые важные новости дня: как прошло предварительное заседание по делу Эдгара Сависаара, что стало с Партией народов Эстонии, правда ли, что одна из стран Балтии собирает данные о приближенных Трампа, а также многое другое.

В Норвегии пьяный водитель на грузовике с эстонскими номерами пытался скрыться от полиции

Foto: Ekraanitõmmis

В среду вечером в 20:20 по местному времени норвежская полиция получила сообщение о ехавшем неровно и агрессивно грузовике между Арендалом и Гримстадом. Остановить грузовик отправили патруль.

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Активисты создания Партии народов Эстонии вступили в Левую партию

Eestimaa ühendatud vasakpartei kongress Foto: Tiit Blaat

Председатель правления Объединенной левой партии Эстонии Валев Калд подтвердил Delfi, что активисты из рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии вступили в ряды ОЛПЭ.

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Прокурор надеется, что Сависаар достаточно здоров для участия в процессе, который начнется в июне

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На сегодняшнем предварительном заседании по делу Эдгара Сависаара решили, что заседания начнутся в июне и продлятся по меньшей мере год.

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ВИДЕО DELFI: Заместитель адвоката Сависаара и Центристской партии ”сбежала” от журналистов

На прошедшем сегодня в Харьюском уездном суде предварительном заседании по делу Эдгара Сависаара защитника бывшего мэра Таллинна и партии — присяжного адвоката Оливера Няэса — заменяла его коллега Гретта Олтьер-Тимберг.

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”Сознательная дезинформация?” Newsweek сообщил, что одна из стран Балтии собирает данные о приближенных Трампа

Donald Trump Foto: BRENDAN MCDERMID, REUTERS

Журнал Newsweek пишет, что разведка одной из стран Балтии собирает данные о чиновниках администрации президента США Дональда Трампа и ведущих работниках его фирмы Trump Organization в связи с опасениями, что изменения в политике отношений США-Россия могут негативно сказаться на ее суверенитете.

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Недовольный клиент: банкомат ”съел” карточку. Почему я должен ждать новую так долго?

Foto: Raivo Tasso

В редакцию обратился рассерженный клиент Swedbank, у которого банкомат ”проглотил” банковскую карточку, и высказал возмущение тем, что новую карту он получит только в марте.

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Рийгикогу принял в производство коллективное обращение о добавлении госпраздника и выходного

Foto: Priit Simson

Решением руководства Рийгикогу приняли в производство инициированное Урмасом Амбуром 3 февраля коллективное обращение "Добавим государственный праздник. Добавим нерабочий день, когда национальный праздник или государственный праздник выпадает на выходные" и передали его на рассмотрение Конституционной комиссии.

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ФОТО И ВИДЕО: На Лаагна теэ в Ласнамяэ водитель сбил лося

Foto: Veiko Vares

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что в 16:44 на Лаагна теэ около моста Варраку в Ласнамяэ в Таллинне произошло ДТП. Лось выбежал на дорогу и его сбила машина.

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Возмущенные покупатели: почему полки в Prisma постоянно пустые?

Foto: Delfi Kasulik

В редакцию поступило несколько писем от обеспокоенных читателей с просьбой выяснить, почему сеть магазинов Prisma постоянно испытывает проблемы с заполнением прилавков товарами. Один их них прислал и фотографии.

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Мать утонувшего в парке развлечений мальчика впервые рассказала свою историю

TRAAGILINE PAIK: Politsei sõnul oli Cantervilla lossi mängumaal lapse surmaga lõppenud juhtum õnnetus.

В предстоящую субботу, 18 февраля, в церкви Олевисте впервые состоится панихида Hingesillad (”Мосты души”) по ”всем безвременно покинувшим нас детям, вне зависимости от их возраста и причины ухода”. 38-летняя Сирле, потерявшая сына, поделилась с еженедельником Eesti Ekspress своей историей.

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Крик души ”нетипичного серопаспортника”: бюрократия и беготня при получении гражданства унижают меня!

После публикации статьи с историями живущих в Эстонии людей без гражданства в редакцию Delfi написал письмо Алексей Осенин — молодой человек с серым паспортом, пожелавший высказать свое мнение о сложившейся ситуации.

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Зависит ли скорость возврата налога от того, как быстро вы подали декларацию?

Tuludeklaratsioonide esitamine algas eile. Foto: Andres Putting

Официально подача налоговых деклараций началась 15 февраля, однако наиболее нетерпеливые смогли подать декларацию через электронный департамент еще во вторник поздно вечером, пишет Eesti Päevaleht.

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Валерий Карпин получил солидную должность в Москве

Russian Football Premier League. Ural vs. Spartak Foto: Pavel Lisitsyn, RIA Novosti

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин стал главным редактором футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ".

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