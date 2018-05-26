26.05.2018, 20:54

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предсказание эстонского эксперта о ”смерти” Facebook и ночной пожар в Ласнамяэ


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предсказание эстонского эксперта о ”смерти” Facebook и ночной пожар в Ласнамяэ
Foto: Jaanus Lensment

Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре сделал предсказание, что социальная сеть Facebook в нынешнем виде просуществует еще максимум 5 лет. Об этом, о других новостях и пожаре в Ласнамяэ, где в пожаре был уничтожен ангар, читайте в нашей подборке новостей.

ВИДЕО DELFI: Эстонский специалист по кибербезопасности предрекает скорую "смерть" Facebook

22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Во время выступления Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре сделал предсказание, что социальная сеть Facebook в нынешнем виде просуществует еще максимум 5 лет, потом ее популярность спадет и люди перейдут на какую-нибудь другую платформу.
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ФОТО DELFI: Ночной пожар в Ласнамяэ едва не уничтожил два ангара

Põlengu tagajärjed Lasnamäel Foto: Jaanus Lensment

Сегодня ночью в Ласнамяэ, на улице Суур-Сыямяэ произошел пожар. Огонь повредил два ангара.
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