ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предсказание эстонского эксперта о ”смерти” Facebook и ночной пожар в Ласнамяэ

Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре сделал предсказание, что социальная сеть Facebook в нынешнем виде просуществует еще максимум 5 лет. Об этом, о других новостях и пожаре в Ласнамяэ, где в пожаре был уничтожен ангар, читайте в нашей подборке новостей.
ВИДЕО DELFI: Эстонский специалист по кибербезопасности предрекает скорую "смерть" Facebook
22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Во время выступления Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре сделал предсказание, что социальная сеть Facebook в нынешнем виде просуществует еще максимум 5 лет, потом ее популярность спадет и люди перейдут на какую-нибудь другую платформу. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Ночной пожар в Ласнамяэ едва не уничтожил два ангара
Сегодня ночью в Ласнамяэ, на улице Суур-Сыямяэ произошел пожар. Огонь повредил два ангара. Loe edasi...
ФОТО: В пожаре на ферме в Рапламаа погибли свыше 30 телят
Сегодня утром на ферме в Рапламаа вспыхнул пожар, в результате которого погибли 35 телят. Loe edasi...
ФОТО: В Киеве не хватает места: в Таллиннский аэропорт ”на парковку” прибыли два громадных Boeing
Сегодня вечером в Киеве состоится финальный поединок Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским ”Ливерпулем”. В аэропорту Киева на хватает места для самолетов, поэтому некоторые воздушные корабли перенаправляют ”на парковку” в другие аэропорты разных стран. Loe edasi...
Прогноз на месяц: нас ждет летняя погода, на Иванов день до +30!
По данным портала Gismeteo, в ближайший месяц нас ждет летняя погода. На Иванову ночь столбик термометра поднимется до +30 градусов! Loe edasi...
Маркетер Lyoness с доходом до 150 000 евро о их системе: большая часть людей не достигает поставленных целей
Фирма Lyoness, работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективами. В Эстонии на вершине этой ”пирамиды” стоит один человек, зарабатывающий до 150 000 евро в месяц — Мартин Мандер. Однако, по его словам, он отнюдь не миллионер. Loe edasi...
В Москве вандал повредил знаменитую картину Ильи Репина
25 мая 2018 года в Москве в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) злоумышленник повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына"). Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Скучать не придется! Летом по всей Эстонии состоится множество театральных представлений
ФОТО: ”Мы понятия не имеем, кто это". В США застрелили зверя, которого не могут идентифицировать
Неопознанный зверь был обнаружен и застрелен в американском городе Дентон, штат Монтана. Как сообщает Great Falls Tribune, специалисты по дикой природе пока не могут определить, что это за животное. Loe edasi...