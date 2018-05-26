ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предсказание эстонского эксперта о ”смерти” Facebook и ночной пожар в Ласнамяэ

ФОТО: В пожаре на ферме в Рапламаа погибли свыше 30 телят

Tulekahju Ingliste külas Foto: Siim Solman

Сегодня утром на ферме в Рапламаа вспыхнул пожар, в результате которого погибли 35 телят.

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ФОТО: В Киеве не хватает места: в Таллиннский аэропорт ”на парковку” прибыли два громадных Boeing

Tallinnas ootavad kaks ülisuurt reisilennukit Foto: Jüri Norkroos

Сегодня вечером в Киеве состоится финальный поединок Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским ”Ливерпулем”. В аэропорту Киева на хватает места для самолетов, поэтому некоторые воздушные корабли перенаправляют ”на парковку” в другие аэропорты разных стран.

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Прогноз на месяц: нас ждет летняя погода, на Иванов день до +30!

Suvitajad Stroomi rannas Foto: Eero Vabamägi

По данным портала Gismeteo, в ближайший месяц нас ждет летняя погода. На Иванову ночь столбик термометра поднимется до +30 градусов!

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ФОТО: В посадке юбилейного леса в Нарва-Йыэсуу приняло участие около полутора сотен человек

Juubelimets, Narva-Jõesuu Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня в Нарва-Йыэсуу RMK провел последнее в этом году мероприятие по посадке юбилейного леса, в котором поучаствовало 145 добровольцев из разных муниципалитетов Ида-Вирумаа, собственно из Нарва-Йыэсуу, Нарвы, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, а также из Таллинна и даже из России.

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Маркетер Lyoness с доходом до 150 000 евро о их системе: большая часть людей не достигает поставленных целей

Lyoness

Фирма Lyoness, работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективами. В Эстонии на вершине этой ”пирамиды” стоит один человек, зарабатывающий до 150 000 евро в месяц — Мартин Мандер. Однако, по его словам, он отнюдь не миллионер.

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