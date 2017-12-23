ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предрождественские интервью Эвелин Ильвес и Керсти Кальюлайд и череда тяжелых аварий

Сегодня страна совершает свои последние приготовления перед Рождеством. В преддверии праздников интервью дали бывшая супруга президента Эстонии Эвелин Ильвес и президент Эстонии Керсти Кальюлад. Также по всей Эстонии произошло множество аварий, в том числе с летальным исходом. Читайте нашу традиционную подборку и узнаете все самые важные новости дня.

ФОТО и ВИДЕО: Эвелин Ильвес: раньше жизнь в Эстонии казалась мне намного более стабильной и безопасной

Evelin Ilvese suvel Hiiumaal käivitunud resto Roog kolis sügisel Tallinna vanalinna. „Olen lõppeva aasta jooksul kõige rohkem üllatanud ilmselt iseennast,” tunnistab Evelin äsja ahjust võetud küpsiseid kaussi ladudes. Foto: Tiit Blaat

Экс-супруга экс-президента Эстонии Эвелин Ильвес дала изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором рассказала о своей нынешней жизни, переживаниях за судьбу Эстонии и планах на предстоящие праздники.

Loe edasi...

Керсти Кальюлайд: утром я c радостью иду на работу. Люблю Эстонию и эстонский народ

Foto: Kairit Leibold, ERR

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд дает традиционное новогоднее интервью каналу ETV, где расскажет о своей работе и любви к Эстонии.

Loe edasi...

ФОТО: В Харьюмаа в аварии пострадали пять человек

Liiklusõnnetus Kajama küla juures Foto: Delfi lugeja

Сегодня по всей Эстонии произошло несколько серьезных аварий с пострадавшими.

Loe edasi...

ФОТО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Нарва погиб водитель BMW

Avarii Tallinn-Narva mnt. 139km Foto: Ain Liiva

Сегодня около 15.46 часов полиция получила сообщение о ДТП в деревне Пуртсе волости Люганузе на 139-м километре шоссе Таллинн-Нарва. В ДТП с участием четырех транспортных средств погиб 33-летний мужчина, водитель легкого автомобиля BMW.

Loe edasi...

”Лучше носки, чем ничего!” Prisma оставила своих работников без привычных подарков к праздникам

Foto: Andres Putting

В редакцию обратились несколько работников сети магазинов Prisma, которые трудятся в фирме уже много лет, и рассказали о том, как в этом году остались без традиционных подарков от предприятия к праздникам.

Loe edasi...

Скончался ректор Тартуского университета Волли Кальм

Ekspress Meedia

В субботу, 23 декабря, скоропостижно скончался ректор Тартуского университета (ТУ) Волли Кальм.

Loe edasi...

Эксперт: сегодня уровень жизни в Эстонии сравним с Финляндией середины 90-х

Foto: Eesti Pank

Уровень жизни зажиточного класса в Эстонии 90-х сравним с порогом бедности Эстонии 2016. Сейчас качество жизни в Эстонии подходит к тому уровню, каким он был в Финляндии в середине 90-х, пишет экономист Карпар Оя в блоге Банка Эстонии.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Энн Мери: с Сааремаа я больше никуда не уеду!

Ann ja Enn Meri tunnevad rõõmu ning naudingut oma mereäärsest kodust Sõrves Rahuste külas. Foto: Priit Simson

Энн Мери, двухлетним мальчиком вместе с семьей бежавший от оккупации в Швецию, в свободной Эстонии стал одним из самых крупных работодателей и преданных патриотов Сааремаа.

Loe edasi...

ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту микроавтобус с молодыми футболистами съехал в кювет

Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

Сегодня в 13:20 произошла авария в Мяэкюла на шоссе Таллинн-Тарту, где ехавший в сторону Таллинна микроавтобус с молодыми футболистами съехал с дороги.

Loe edasi...

ФОТО: Сегодня утром небо над Эстонией было необычайно красивым

Kollaaž

Сегодня утром по все стране можно было наблюдать невероятно красивое небо. Читатели Delfi прислали в редакцию фотографии, чтобы поделиться этой необыкновенной картиной со всеми.

Loe edasi...

Скандальный ТОП: какие высказывания и события вызвали наибольший резонанс в 2017 году

Foto: Delfi kollaaž

Конечно же, в 2017 году не обошлось без скандалов как на мировой арене, так и в Эстонии. Рыйвас, Кальюлайд, Ильвес, Сависаар, Иванова, Репинский, Корб… Давайте вспомним, кто оскандалился в этом году и какие события вызвали наибольший общественный резонанс.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Hokimees Vladimir Putin mängib Punasel väljakul Foto: TASS

Президент России Владимир Путин принял участие в поединке Ночной хоккейной лиги, который состоялся на открытом катке у стен Кремля.

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО: По Таллинну начали ходить ретро-трамваи Яан и Юлиус

По Таллинну начали курсировать новые ретро-трамваи Яан и Юлиус. Они присоединились к уже работающему на линии Кадриорга ретро-трамваю Константин. Еще три ретро-трамвая пока строятся.

Loe edasi...

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каком магазине дешевле всего закупиться к Рождеству?

Ligikaudu pooled kilekotid lähevad kasutusse puu- ja köögiviljade pakendamiseks Foto: Raivo Tasso

Delfi Kasulik прошелся по трем магазинам, чтобы сравнить цены на традиционные рождественские угощения. Примечательно, что даже утром рабочего дня очереди были невероятными.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Звезда кабаре Ирина Хаак: с точки зрения национальности я — тяжелый случай

Foto: Ilmar Saabas

Мать троих детей Ирина Хаак (46) уже 17 лет сияет на сцене кабаре. Ее муж Алар Хаак 20 лет был оперным певцом в театре ”Эстония”, а теперь трудится свободным певцом, режиссером и тамадой.

Loe edasi...

ФОТО: Галерея ”Белый зал” в Кохтла-Ярве рассказывает о городских художниках

В галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца вот уже более десяти лет работает первый за пределами России Виртуальный филиал Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. Однако здесь знакомят не только с шедеврами мировой живописи, проводят лекции по истории изобразительного искусства. Темой встреч с жителями города также становится и творчество членов Объединения русских художников Эстонии и Объединения художников Кохтла-Ярве.

Loe edasi...

ВИДЕО DELFI: Унылую упаковку — в печь! Как креативно запаковать подарки нестандартной формы

фото иллюстративное Ekspress Meedia

Да, конечно, сковородку или подствечник можно положить в пакет, и все — упаковано. Но лучше не искать в этом вопросе легких путей, и подарки самой необычной формы запаковать интересно, необычно и со вкусом. Как это сделать, чтобы не перевести тонны материала? Куратор выставок таллиннского ”Каубамая” Лийви Ярв дала читателям Delfi мастер-класс.

Loe edasi...