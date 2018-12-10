10.12.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предоставление гражданства ЭР абхазской эстонке и уход из Эстонии крупнейшей в мире клининговой компании

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PassFoto: Ilmar Saabas

Сегодня, 10 декабря, представители МВД, полиции и канцлера права приняли решение: Департамент полиции и погранохраны выдаст паспорт абхазской эстонке Алли Рутто, которую ранее перестали рассматривать как гражданку Эстонии по рождению. А крупнейшая в мире фирма клининговых услуг ISS из Дании планирует сократить 100 000 рабочих мест по всему миру, так как она уходит из 13 стран с самой низкой доходностью, среди которых есть и Эстония. Эти и другие новости этого понедельника читайте в нашей традиционной подборке.

В Финляндии убит эстонец, в качестве подозреваемых задержаны двое его соотечественников

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

Мужчину 1986 года рождения и женщину 1981 года рождения подозревают в убийстве, совершенном в воскресенье утром на железнодорожном вокзале Керава.
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ФОТО: На Сааремаа в пожаре погиб 19-летний юноша. Дом сгорел дотла

Irina Mägi

10 декабря в 4:20 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Тахула, где горел жилой дом.
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В Нарве осуждены две женщины за сутенерство

Prostituudid Foto: Sigit Pamungkas , Reuters/Scanpix

В соответствии с обвинением, Виктория (30 лет), зная о тяжелом материальном положении одной женщины, склонила ее к занятию проституцией. В начале лета 2017 года она предложила женщине заработать деньги оказанием сексуальных услуг. Получив от женщины согласие, Виктория передала одному клиенту имя и номер телефона женщины. За посредничество мужчина заплатил Виктории 20 евро, пишет "Северное Побережье".
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Грозился отрезать уши, поджег квартиру, ударил женщину вилкой, напал на стража порядка и прочее. Устроившие поножовщину в Курессааре мужчины давно известны полиции

Renno Kadak (vasakul) 2015. aastal kohtus. Teine mees pildil on tema tollane paarimees Foto: Mattias Tammet, Õhtuleht

Мужчины, подозреваемые в убийстве одного человека и нападении на другого в Курессааре, правоохранительным органам знакомы давно.
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ФОТО: Начался суд над мужчиной, который поджог дом певицы Хедвиг Хансон

Foto: Kenno Soo

В понедельник перед Вильяндиским судом предстал Айвар Виснап, который обвиняется в попытке убийства певицы Хедвиг Хансон, а также в насилии в близких отношениях.
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Воскресное волеизъявление против пакта ООН: ”Солдаты Одина”, драка и ”неуместный” отец с коляской

Foto: Jaanus Lensment

Вчера в 14 часов на площади Вабадузе началась организованная по инициативе Марии Кальюсте акция протеста против миграционного парка ООН и за свободу слова.
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Перепалка на митинге против пакта ООН: ”иммигрант, против кого направлена эта акция” выражался словами, о которых сожалеет

Foto: Jaanus Lensment

Вчера в 14 часов на площади Вабадузе началась организованная по инициативе Марии Кальюсте акция протеста против миграционного пакта ООН и за свободу слова. Очевидцы описали, что один отец с коляской вступил в словесную перепалку с ”охранником” мероприятия из ”Солдатов Одина” с с фотографом Матсом Ыуном.
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Государство приняло решение: абхазская эстонка Алли Рутто получит гражданство Эстонии

Foto on illustreeriv Foto: Annika Haas

ТОП

На прошедшей недавно в Таллинне пресс-конференции обнародовали результаты исследования правоведов Тартуского университета, которые дали оценку случаю кавказской эстонки Алли Рутто. По их оценке, Рутто не является гражданкой Эстонии по рождению.
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ГРАФИК: Скрытые камеры в спальнях и ванных, взлом соцсетей. Способы слежки становятся все изощреннее

PPA kommunikatsioonibüroo politseileitnandi Maarja Punaku sõnul antakse ahistavast jälitamisest politseile teada varasemast rohkem. Foto: Hendrik Osula

”Камера прячется в спальне и без ведома второй стороны записывает то, что происходит в кровати. Таких сообщение не много, но то, что эти записи потом используются для вымогательства или притеснения, печально”, — передает Eesti Päevaleht слова лейтенанта полиции Маарьи Пунак.
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ТАБЛИЦА: Вошел-вышел! Политики из ОЛПЭ активно исключают друг друга из партии

Vasakpartei kongress Foto: Raul Mee

8 декабря члены Объединенной левой партии Эстонии собрались в столичной гостинице Tallink Spa & Conference Hotel для проведения внутрипартийного мероприятия. Согласно данным Коммерческого регистра, все они — теперь уже бывшие члены партии. Многие из них были приняты и исключены из партии одним и тем же числом — 8 декабря.
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”Государство наказало меня за работу на 2 140 евро”. Крик души трудящегося пенсионера

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

В редакцию прислал письмо 69-летний пенсионер, работающий последний месяц. По его словам, в грядущем году кризис рабочей силы лишь увеличится, потому как новая система подоходного налога вынуждает трудящихся пенсионеров или отказаться от работы, или значительно снизить нагрузку. Приводим перевод его письма в полном объеме.
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Датский клининговый конгломерат уходит из Эстонии. 1700 работников сократят?

Foto: Shutterstock

Крупнейшая в мире фирма клининговых услуг ISS из Дании планирует сократить 100 000 рабочих мест по всему миру, так как она уходит из 13 стран с самой низкой доходностью. Среди этих стран есть и Эстония, сообщает Bloomberg.
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Исчезнут ли в Эстонии из обихода монеты номиналом в 1 и 2 цента?

Foto: Andres Putting

Если в октябре прошлого года согласно опросу Евробарометра упразднение монет номиналом в 1 и 2 центра в Эстонии поддерживал 61% респондентов, то в октябре нынешнего года — 71%, пишет Maaleht.
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ТАБЛИЦА | Сейчас в эти почтовые автоматы посылки могут приходить с опозданием

Järva-Jaani Foto: Madis Veltman

В связи с предпраздничной суетой существенно увеличилось и количество почтовых отправлений, в том числе и посылок. Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв отметил, что люди могли бы заказывать посылки не в привычные им автоматы, которые на данный момент переполнены, а в какие-нибудь другие, находящиеся неподалеку.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Праздничная ностальгия и никакой политики. В Ыйсмяэ открылась выставка новогодних открыток из Эстонии и СССР

А вы любите отправлять и получать открытки на Новый год? Антикварный магазин "Аист" в Ыйсмяэ открыл выставку новогодних открыток двадцатого века, изданных в Эстонии и СССР. Герман Саар рассказал Delfi подробнее об открытках и их истории.
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Таллиннская рождественская ярмарка — лучшая в Европе!

Tallinna jõuluturg 2018 Foto: Taavi Sepp

Более 200 тысяч туристов приняли участие в течение последних десяти дней в голосовании по определению лучшей рождественской ярмарки Европы и с большим перевесом отдали предпочтение развернутой на Ратушной площади Таллинна, сообщает Раэпресс.
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На 65000 финских туристов меньше: заменят ли китайские путешественники наших соседей?

Foto: Priit Simson

Что же сделать, чтобы вернуть в Эстонию финских туристов?
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ФОТО │ Эстонская мыза в рейтинге “100 лучших отелей мира”

Фото: Booking.com/Pädaste Manor

Издание для путешественников Fodor’s Travel составило список ста лучших отелей мира. Среди отелей Европы мыза Pädaste Manor, находящаяся на острове Муху, заняла 9-е место. В список не вошли другие отели Балтийских стран, передает портал "Вечерка".
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