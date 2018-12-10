ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предоставление гражданства ЭР абхазской эстонке и уход из Эстонии крупнейшей в мире клининговой компании

В соответствии с обвинением, Виктория (30 лет), зная о тяжелом материальном положении одной женщины, склонила ее к занятию проституцией. В начале лета 2017 года она предложила женщине заработать деньги оказанием сексуальных услуг. Получив от женщины согласие, Виктория передала одному клиенту имя и номер телефона женщины. За посредничество мужчина заплатил Виктории 20 евро, пишет "Северное Побережье".

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Грозился отрезать уши, поджег квартиру, ударил женщину вилкой, напал на стража порядка и прочее. Устроившие поножовщину в Курессааре мужчины давно известны полиции

Renno Kadak (vasakul) 2015. aastal kohtus. Teine mees pildil on tema tollane paarimees Foto: Mattias Tammet, Õhtuleht

Мужчины, подозреваемые в убийстве одного человека и нападении на другого в Курессааре, правоохранительным органам знакомы давно.

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ФОТО: Начался суд над мужчиной, который поджог дом певицы Хедвиг Хансон

Foto: Kenno Soo

В понедельник перед Вильяндиским судом предстал Айвар Виснап, который обвиняется в попытке убийства певицы Хедвиг Хансон, а также в насилии в близких отношениях.

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Воскресное волеизъявление против пакта ООН: ”Солдаты Одина”, драка и ”неуместный” отец с коляской

Foto: Jaanus Lensment

Вчера в 14 часов на площади Вабадузе началась организованная по инициативе Марии Кальюсте акция протеста против миграционного парка ООН и за свободу слова.

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Перепалка на митинге против пакта ООН: ”иммигрант, против кого направлена эта акция” выражался словами, о которых сожалеет

Foto: Jaanus Lensment

Вчера в 14 часов на площади Вабадузе началась организованная по инициативе Марии Кальюсте акция протеста против миграционного пакта ООН и за свободу слова. Очевидцы описали, что один отец с коляской вступил в словесную перепалку с ”охранником” мероприятия из ”Солдатов Одина” с с фотографом Матсом Ыуном.

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Государство приняло решение: абхазская эстонка Алли Рутто получит гражданство Эстонии

Foto on illustreeriv Foto: Annika Haas

ТОП ”Государство наказало меня за работу на 2 140 евро”. Крик души трудящегося пенсионера Датский клининговый конгломерат уходит из Эстонии. 1700 работников сократят? 15-летняя чемпионка России по античной борьбе погибла, заряжая телефон

На прошедшей недавно в Таллинне пресс-конференции обнародовали результаты исследования правоведов Тартуского университета, которые дали оценку случаю кавказской эстонки Алли Рутто. По их оценке, Рутто не является гражданкой Эстонии по рождению.

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ГРАФИК: Скрытые камеры в спальнях и ванных, взлом соцсетей. Способы слежки становятся все изощреннее

PPA kommunikatsioonibüroo politseileitnandi Maarja Punaku sõnul antakse ahistavast jälitamisest politseile teada varasemast rohkem. Foto: Hendrik Osula

”Камера прячется в спальне и без ведома второй стороны записывает то, что происходит в кровати. Таких сообщение не много, но то, что эти записи потом используются для вымогательства или притеснения, печально”, — передает Eesti Päevaleht слова лейтенанта полиции Маарьи Пунак.

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ТАБЛИЦА: Вошел-вышел! Политики из ОЛПЭ активно исключают друг друга из партии

Vasakpartei kongress Foto: Raul Mee

8 декабря члены Объединенной левой партии Эстонии собрались в столичной гостинице Tallink Spa & Conference Hotel для проведения внутрипартийного мероприятия. Согласно данным Коммерческого регистра, все они — теперь уже бывшие члены партии. Многие из них были приняты и исключены из партии одним и тем же числом — 8 декабря.

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”Государство наказало меня за работу на 2 140 евро”. Крик души трудящегося пенсионера

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

В редакцию прислал письмо 69-летний пенсионер, работающий последний месяц. По его словам, в грядущем году кризис рабочей силы лишь увеличится, потому как новая система подоходного налога вынуждает трудящихся пенсионеров или отказаться от работы, или значительно снизить нагрузку. Приводим перевод его письма в полном объеме.

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Датский клининговый конгломерат уходит из Эстонии. 1700 работников сократят?