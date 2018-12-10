ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предоставление гражданства ЭР абхазской эстонке и уход из Эстонии крупнейшей в мире клининговой компании

Сегодня, 10 декабря, представители МВД, полиции и канцлера права приняли решение: Департамент полиции и погранохраны выдаст паспорт абхазской эстонке Алли Рутто, которую ранее перестали рассматривать как гражданку Эстонии по рождению. А крупнейшая в мире фирма клининговых услуг ISS из Дании планирует сократить 100 000 рабочих мест по всему миру, так как она уходит из 13 стран с самой низкой доходностью, среди которых есть и Эстония. Эти и другие новости этого понедельника читайте в нашей традиционной подборке.
В Финляндии убит эстонец, в качестве подозреваемых задержаны двое его соотечественников
Мужчину 1986 года рождения и женщину 1981 года рождения подозревают в убийстве, совершенном в воскресенье утром на железнодорожном вокзале Керава. Loe edasi...
ФОТО: На Сааремаа в пожаре погиб 19-летний юноша. Дом сгорел дотла
В соответствии с обвинением, Виктория (30 лет), зная о тяжелом материальном положении одной женщины, склонила ее к занятию проституцией. В начале лета 2017 года она предложила женщине заработать деньги оказанием сексуальных услуг. Получив от женщины согласие, Виктория передала одному клиенту имя и номер телефона женщины. За посредничество мужчина заплатил Виктории 20 евро, пишет "Северное Побережье". Loe edasi...
Грозился отрезать уши, поджег квартиру, ударил женщину вилкой, напал на стража порядка и прочее. Устроившие поножовщину в Курессааре мужчины давно известны полиции
Мужчины, подозреваемые в убийстве одного человека и нападении на другого в Курессааре, правоохранительным органам знакомы давно. Loe edasi...
ФОТО: Начался суд над мужчиной, который поджог дом певицы Хедвиг Хансон
В понедельник перед Вильяндиским судом предстал Айвар Виснап, который обвиняется в попытке убийства певицы Хедвиг Хансон, а также в насилии в близких отношениях. Loe edasi...
Воскресное волеизъявление против пакта ООН: ”Солдаты Одина”, драка и ”неуместный” отец с коляской
Вчера в 14 часов на площади Вабадузе началась организованная по инициативе Марии Кальюсте акция протеста против миграционного парка ООН и за свободу слова. Loe edasi...
Перепалка на митинге против пакта ООН: ”иммигрант, против кого направлена эта акция” выражался словами, о которых сожалеет
Вчера в 14 часов на площади Вабадузе началась организованная по инициативе Марии Кальюсте акция протеста против миграционного пакта ООН и за свободу слова. Очевидцы описали, что один отец с коляской вступил в словесную перепалку с ”охранником” мероприятия из ”Солдатов Одина” с с фотографом Матсом Ыуном. Loe edasi...
Государство приняло решение: абхазская эстонка Алли Рутто получит гражданство Эстонии
На прошедшей недавно в Таллинне пресс-конференции обнародовали результаты исследования правоведов Тартуского университета, которые дали оценку случаю кавказской эстонки Алли Рутто. По их оценке, Рутто не является гражданкой Эстонии по рождению. Loe edasi...
ГРАФИК: Скрытые камеры в спальнях и ванных, взлом соцсетей. Способы слежки становятся все изощреннее
”Камера прячется в спальне и без ведома второй стороны записывает то, что происходит в кровати. Таких сообщение не много, но то, что эти записи потом используются для вымогательства или притеснения, печально”, — передает Eesti Päevaleht слова лейтенанта полиции Маарьи Пунак. Loe edasi...
ТАБЛИЦА: Вошел-вышел! Политики из ОЛПЭ активно исключают друг друга из партии
8 декабря члены Объединенной левой партии Эстонии собрались в столичной гостинице Tallink Spa & Conference Hotel для проведения внутрипартийного мероприятия. Согласно данным Коммерческого регистра, все они — теперь уже бывшие члены партии. Многие из них были приняты и исключены из партии одним и тем же числом — 8 декабря. Loe edasi...
”Государство наказало меня за работу на 2 140 евро”. Крик души трудящегося пенсионера
В редакцию прислал письмо 69-летний пенсионер, работающий последний месяц. По его словам, в грядущем году кризис рабочей силы лишь увеличится, потому как новая система подоходного налога вынуждает трудящихся пенсионеров или отказаться от работы, или значительно снизить нагрузку. Приводим перевод его письма в полном объеме. Loe edasi...
Датский клининговый конгломерат уходит из Эстонии. 1700 работников сократят?
Крупнейшая в мире фирма клининговых услуг ISS из Дании планирует сократить 100 000 рабочих мест по всему миру, так как она уходит из 13 стран с самой низкой доходностью. Среди этих стран есть и Эстония, сообщает Bloomberg. Loe edasi...
Исчезнут ли в Эстонии из обихода монеты номиналом в 1 и 2 цента?
Если в октябре прошлого года согласно опросу Евробарометра упразднение монет номиналом в 1 и 2 центра в Эстонии поддерживал 61% респондентов, то в октябре нынешнего года — 71%, пишет Maaleht. Loe edasi...
ТАБЛИЦА | Сейчас в эти почтовые автоматы посылки могут приходить с опозданием
В связи с предпраздничной суетой существенно увеличилось и количество почтовых отправлений, в том числе и посылок. Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв отметил, что люди могли бы заказывать посылки не в привычные им автоматы, которые на данный момент переполнены, а в какие-нибудь другие, находящиеся неподалеку. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО DELFI: Праздничная ностальгия и никакой политики. В Ыйсмяэ открылась выставка новогодних открыток из Эстонии и СССР
А вы любите отправлять и получать открытки на Новый год? Антикварный магазин "Аист" в Ыйсмяэ открыл выставку новогодних открыток двадцатого века, изданных в Эстонии и СССР. Герман Саар рассказал Delfi подробнее об открытках и их истории. Loe edasi...
Таллиннская рождественская ярмарка — лучшая в Европе!
Более 200 тысяч туристов приняли участие в течение последних десяти дней в голосовании по определению лучшей рождественской ярмарки Европы и с большим перевесом отдали предпочтение развернутой на Ратушной площади Таллинна, сообщает Раэпресс. Loe edasi...
На 65000 финских туристов меньше: заменят ли китайские путешественники наших соседей?
Что же сделать, чтобы вернуть в Эстонию финских туристов? Loe edasi...
ФОТО │ Эстонская мыза в рейтинге “100 лучших отелей мира”
Издание для путешественников Fodor’s Travel составило список ста лучших отелей мира. Среди отелей Европы мызаPädaste Manor, находящаяся на острове Муху, заняла 9-е место. В список не вошли другие отели Балтийских стран, передает портал "Вечерка". Loe edasi...