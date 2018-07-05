ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предложение Сестера положить конец русскоязычному образованию и притеснения в Viking Line

Член партии Отечество и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер предложил ввести в Эстонии полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада. Его предложение вызвало большой резонанс. Также сегодня портал Delfi писал о притеснениях в Viking Line. В редакцию Delfi поступило анонимное письмо, в котором говорится о том, что около 50 работников ресторана и кухни Viking XPRS более года испытывают притеснения на рабочем месте.
Свен Сестер предлагает положить конец русскоязычному образованию: сады и школы должны быть на 100% эстоноязычными
Член партии Отечество и председатель экономической комиссии РийгикогуСвен Сестер в своем мнении в Eesti Päevaleht порассуждал на тему интеграции и предложил выход из сложившейся ситуации: полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада. Loe edasi...
В Viking Line назревает серьезный конфликт: около 50 работников жалуются на притеснения
В редакцию Delfi поступило анонимное письмо, в котором говорится о том, что около 50 работников ресторана и кухни Viking XPRS более года испытывают притеснения на рабочем месте. Loe edasi...
Адвокат Таави Сынаялга: его избивали четыре человека, оружие помогло ему задержать преступников до приезда полиции
Больше, чем в Рийгикогу! Госдума РФ официально раскрыла размер пенсий и зарплаты депутатов
Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутата: зарплата — 388 тысяч рублей в месяц в 2018 году, а пенсия — 46,6 тысяч рублей для депутатов, отработавших один или два созыва полностью, передает "Интерфакс". Loe edasi...
Аллик: результат насильственного обучения эстонскому — не интеграция, а злоба и обострение межнациональных отношений
По словам социал-демократа Яака Аллика, предвыборное обещание партии ”Отечества” о 100% переводе русских школ и детсадов на эстонский язык является провокацией, которая может обернуться опасным результатом. Loe edasi...
Фонд интеграции увеличит набор на бесплатные курсы эстонского языка более чем в три раза
В начале августа Фонд интеграции проведет очередной набор на бесплатные курсы эстонского языка. В этот раз возможность изучения эстонского языка будет представлена рекордному числу участников - попасть на курсы смогут 2000 человек. Впервые будет возможность учить язык и на категорию С1. Loe edasi...
Тоом — Сестеру: выборы близятся, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала
В свете роста цен на электроэнергию: что делать потребителю — менять пакет или нет?
В этом году биржевая стоимость электричества существенно выросла. Кроме того, согласно прогнозам, к зиме цены вырастут еще на треть. Как поступить в данной ситуации потребителю? Есть ли смысл менять биржевой пакет и фиксировать цену на какой-нибудь более длительный промежуток времени? Loe edasi...
Жители Эстонии хотели бы зарабатывать свыше 1600 евро чистыми в месяц
Эстонские работники хотели бы зарабатывать в среднем 1644 евро чистыми в месяц, свидетельствуют данные исследования агентства Palgainfo, портала CVKeskus.ee и их партнеров. Loe edasi...
Убийство в Пярнумаа: погибший и его брат годами не ладили друг с другом
Пярнуский уездный суд накануне выдал санкции на арест 45-летнего мужчины, подозреваемого в том, что двумя днями раньше он во время ссоры застрелил своего 55-летнего брата из пистолета Макарова. По данным прокуратуры, братья годами не ладили друг с другом. Loe edasi...