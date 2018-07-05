ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предложение Сестера положить конец русскоязычному образованию и притеснения в Viking Line

Член партии Отечество и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер в своем мнении в Eesti Päevaleht порассуждал на тему интеграции и предложил выход из сложившейся ситуации: полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада.

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В Viking Line назревает серьезный конфликт: около 50 работников жалуются на притеснения

Foto: Tanel Meos

В редакцию Delfi поступило анонимное письмо, в котором говорится о том, что около 50 работников ресторана и кухни Viking XPRS более года испытывают притеснения на рабочем месте.

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Адвокат Таави Сынаялга: его избивали четыре человека, оружие помогло ему задержать преступников до приезда полиции

Sven Sillar Foto: Ingmar Muusikus

ТОП СМИ: Кейт Мидлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Шведских футбольных фанатов, ехавших в Петербург, россияне развернули на нарвской границе. За что? Письмо российской диссидентки президенту Кальюлайд: мы хотим интегрироваться, но почему в Эстонии так много препятствий этому?

Тавии Сынаялг избрал своим защитником адвоката по уголовным делам Свена Силлара, который и раньше защищал известных людей в суде.

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Больше, чем в Рийгикогу! Госдума РФ официально раскрыла размер пенсий и зарплаты депутатов

Duma Foto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутата: зарплата — 388 тысяч рублей в месяц в 2018 году, а пенсия — 46,6 тысяч рублей для депутатов, отработавших один или два созыва полностью, передает "Интерфакс".

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Аллик: результат насильственного обучения эстонскому — не интеграция, а злоба и обострение межнациональных отношений

Jaak Allik Foto: Eva Ligi

По словам социал-демократа Яака Аллика, предвыборное обещание партии ”Отечества” о 100% переводе русских школ и детсадов на эстонский язык является провокацией, которая может обернуться опасным результатом.

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Фонд интеграции увеличит набор на бесплатные курсы эстонского языка более чем в три раза

Keeleõpik Foto: Arno Mikkor

В начале августа Фонд интеграции проведет очередной набор на бесплатные курсы эстонского языка. В этот раз возможность изучения эстонского языка будет представлена рекордному числу участников - попасть на курсы смогут 2000 человек. Впервые будет возможность учить язык и на категорию С1.

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Тоом — Сестеру: выборы близятся, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала