05.07.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Предложение Сестера положить конец русскоязычному образованию и притеснения в Viking Line


rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Priit Simson

Член партии Отечество и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер предложил ввести в Эстонии полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада. Его предложение вызвало большой резонанс. Также сегодня портал Delfi писал о притеснениях в Viking Line. В редакцию Delfi поступило анонимное письмо, в котором говорится о том, что около 50 работников ресторана и кухни Viking XPRS более года испытывают притеснения на рабочем месте.

Свен Сестер предлагает положить конец русскоязычному образованию: сады и школы должны быть на 100% эстоноязычными

фото иллюстративное Foto: Taavi Arus

Член партии Отечество и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер в своем мнении в Eesti Päevaleht порассуждал на тему интеграции и предложил выход из сложившейся ситуации: полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада.
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В Viking Line назревает серьезный конфликт: около 50 работников жалуются на притеснения

Foto: Tanel Meos

В редакцию Delfi поступило анонимное письмо, в котором говорится о том, что около 50 работников ресторана и кухни Viking XPRS более года испытывают притеснения на рабочем месте.
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