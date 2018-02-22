ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднования юбилея ЭР гремят по всей стране, за ее пределами и даже под водой

Итак, подведем итоги этого четверга.



22 февраля празднования в честь дня рождения Эстонской Республики прошли по всей стране, за ее пределами и... даже под водой! Ждать ли праздника в Космосе?

”Мы благодарим всех жителей и друзей Эстонии здесь и во всем мире, кто в тяжелые времена испытаний не терял веру в эстонский народ и эстонское государство”, — обратилось правительство к народу.

Тем временем на улице — очень холодно: до -25С. Дороги скользкие, и ввиду этого произошло несколько ДТП.

Мать уговорили оставить нежеланного ребенка: теперь девочка — изувеченный инвалид без надежды на будущее

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Мать хотела отказаться от дочери, но ее убедили, что она справится. Теперь девочка из-за нанесенных ей увечий ничего не видит и не слышит и до конца своей жизни останется тяжелым инвалидом, пишет Eesti Ekspress.

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В четверг по всей Эстонии пройдут празднования в рамках юбилейной недели ЭР100

Stenbocki maja värvus EV100 sünnipäevanädalaks sinimustvalgeks Foto: Kaupo Kalda/EV100

В четверг, 22 февраля, празднования в честь дня рождения Эстонской Республики будут проходить по всей стране.

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Читатель изумлен: эстонский сыр в Финляндии более чем в два раза дешевле! Это патриотично?

Lugeja foto

В редакцию Delfi Kasulik написал читатель. По его оценке, производитель E-Piim продает свои сырные изделия в Финляндии значительно дешевле, чем на родине.

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ФОТО: В Кохтла-Ярве химпредприятие превратило небо в эстонский триколор

В канун праздника проводятся различные акции, в которых используется сине-черно-белый флаг. Свою лепту внесло и химическое предприятие, работающее в Кохтла-Ярве. В среду труба ТЭЦ во второй половине дня, когда солнце идет на закат, устроила ”инсталляцию”, в результате которой небо превратилась в цвета эстонского триколора.

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Эстония за минуту: примите участие в проекте и оставьте свой след в истории!

Pildistaja merel Foto: Eero Vabamägi

Эстонский союз фотокорреспондентов и организаторы EV100 призывают жителей Эстонии принять участие в общереспубликанском проекте "Eesti minut" ("Минута Эстонии").

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Ударившую экс-сожителя ножом 21-летнюю Елизавету Капитонову приговорили к девяти годам за убийство

Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня Харьюский уездный суд приговорил 21-летнюю Елизавету Капитонову к девяти годам тюремного заключения. Летом прошлого года Капитонова в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом в грудь своего бывшего сожителя 23-летнего Игоря, что привело к его смерти.

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ВИДЕО: На границу ЭР стянули танки и ракеты: в Ивангороде празднуют 100-летие создания Красной Армии

Кадр из видео

Сегодня на берегу реки Нарва в Ивангороде проходят торжества, приуроченные к 100-летию создания Красной Армии, с участием военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и представителей других силовых ведомств.

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ФОТО: Желающие приобрести юбилейные монеты EV100 образовали перед Банком Эстонии гигантскую очередь

juubelimüntide müük Foto: Taavi Sepp

Продажа сувенирных монет начинается в 12 часов в магазине музея Банка Эстонии. Желающие приобрести юбилейные монеты выстроились в небывалую очередь.

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МАНИФЕСТ: Правительство выступило с обращением к народу Эстонии по случаю столетия ЭР

Soome lipp Stenbocki majal Foto: Taavi Sepp

”Эстония! Ты стоишь на пороге многообещающего будущего, в котором ты сможешь свободно и независимо выбирать и направлять свою судьбу! Строй свой дом, где царят порядок и справедливость, чтобы быть достойным членом семьи культурных народов! Дочери и сыновья Эстонии, объединимся ради святого труда во благо своего Отечества! Пот и кровь наших предков, пролитые за эту землю, требуют этого, будущие поколения обязывают нас к этому”. Эти слова вписаны в манифест, провозгласивший независимость нашего государства, манифест ко всем народам Эстонии.

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Ужасы работы в Норвегии, или Как эстонским строителям приходилось искать еду на помойке

Jan Bertelsen/Shutterstock

Строитель из Эстонии Ардо (26) рассказал изданию Eesti Ekspress, как съездил в Норвегию на заработки и остался без обещанных денег.

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Керсти Кальюлайд в апреле встретится с Дональдом Трампом

Donald Trump ja Kersti Kaljulaid Foto: Fotokollaaž

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 3 апреля встретится в Вашингтоне со своим американским коллегой Дональдом Трампом, ключевыми темами встречи президента США с главами трех стран Балтии станут безопасность и экономическое сотрудничество.

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В России заблокирован сайт Михаила Ходорковского

Сайт издания "МБХ медиа" закрыт по решению Генпрокуратуры РФ. На этот сайт переехала команда оппозиционного движения "Открытая Россия", которое возглавляет Михаил Ходорковский.

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Кошмар для зависимых от соцсетей: в работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

Reuters

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

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ФОТО: Керсти Кальюлайд пригласила на обед бывших глав государства

President Kersti Kaljulaidi vastuvõtt Kadriorus Foto: Karin Kaljuläte

В преддверии 100-й годовщины Эстонской Республики президент Крести Кальюлайд пригласила на торжественный обед бывших глав государства вместе с супругами.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой телеоператор предлагает больше всего каналов по меньшей цене?

Foto: Shutterstock

Delfi Kasulik сравнил цены четырех самых крупных эстонских операторов - STV, Elisa, Telia и Viasat — чтобы выяснить, где самые выгодные предложения?

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ФОТО: Школьницы Кохтла-Ярве смастерили куклы, похожие на известных людей Эстонии

EV100 nukud Kohtla-Järve koolides Foto: Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium

В школах Кохтла-Ярве прошел проект к 100-летию Эстонской Республики ”Известные люди Эстонии в куклах”.

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Керсти Кальюлайд об Эстонии: такая удивительно красивая земля пустой не останется

Karin Kaljuläte

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала изданию Maaleht в преддверии юбилея ЭР большое интервью, в котором порассуждала на самые разные темы.

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В канун юбилея ЭР эстоноземельцам придется утеплиться на все сто

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Читайте, какая погода будет в ближайшие дни. Прогноз предоставлен pogoda.ee.

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И снова "прокол": в пояснении к законопроекту о гимне указали неверную дату провозглашения ЭР

Martin Helme Foto: Madis Veltman

Шумиха вокруг представленного Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроекта о государственном гимне продолжается.

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О почетном гражданине Кохтла-Ярве Валерии Корбе: заслуги не перевешивают подозрений!

Кохтла-Ярвеское городское собрание выбрало 31 января 14 голосами "за" почетным гражданином города депутата Рийгикогу Валерия Корба. Валерий Корб получил свою награду на торжественном мероприятии 20 февраля, но страсти вокруг избрания не утихают.

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