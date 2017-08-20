20.08.2017, 21:43

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование Дня восстановления независимости ЭР и победы Отта Тянака на этапе чемпионата мира

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование Дня восстановления независимости ЭР и победы Отта Тянака на этапе чемпионата мира
Foto: Karli Saul

Как обычно вспоминаем ключевые новости дня, среди которых точно не должна потеряться победа эстонского спортсмена в престижных соревнованиях.

Foto: Karli Saul

Президент ЭР Керсти Кальюлайд предупредила в своей речи об опасности самооккупации (168)

Предлагаем вашему вниманию полную версию речи, сказанной президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд по случаю Дня восстановления независимости.

RUS Delfi 36 мин
Foto: Karli Saul

ФОТО: Смотрите, какое блестящее общество собралось на президентском приеме по случаю Дня восстановления независимости Эстонии (202)

Хозяйкой традиционного президентского приема по случаю Дня восстановления независимости впервые стала Керсти Кальюлайд.

RUS Delfi 36 мин
Foto: Raido Vint

ФОТО: Концерт Ruja привлек на Певческое поле многие тысячи друзей музыки (10)

Впервые за долгие годы на сцену вышли участники оригинального состава эстонской рок-группы Ruja, настоящие легенды эстонской музыки — Яанус Ныгисто, Рейн Раннап, Тийт Хаагма и Яан Карп.

RUS Delfi 36 мин
Foto: mrmf666

Брошенные машины во дворах занимают драгоценные парковочные места: как бороться с развалюхами? (24)

”У нас возле дома уже долгое время стоит машина, а ее владелец и не думает ее убирать, — обратился в редакцию читатель ”МК-Эстонии”. — Товарищество тоже ничего не может с этим поделать”. К сожалению, от данной проблемы страдают почти во всех товариществах страны. Какие же есть законные меры воздействия на владельца в данном случае и куда нужно обращаться, чтобы решить проблему?

RUS Delfi 36 мин
Turu
TuruFoto: BERNAT MAJO, AFP

Расследование теракта в Турку: полиция провела новые обыски (26)

Центральная криминальная полиция намерена завтра обратиться в суд с просьбой выдать ордер на арест главного фигуранта дела, 18-летнего гражданина Марокко, который в настоящее время находится в больнице, сообщает Yle.

RUS Delfi 36 мин
FOTO: Marko Mumm

Сколько государство расходует на еду для тех, кто питается бесплатно? (66)

Цены на продукты покоряют новые высоты. На прошлой неделе Институт конъюнктуры сообщил, что за год продовольственная корзина подорожала почти на пять процентов и достигла рекордного за 25 лет уровня — 71,90 евро. Столько тратит на еду в неделю семья, состоящая из четырех человек. А как обстоят дела с бюджетниками, то есть теми, чье питание организует государство? ”МК-Эстония” выяснила, сколько средств у нас выделяется на еду тем, кому она полагается бесплатно.

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Иллюстративное фотоFoto: Tiit Blaat

Застреливший медведя к своей свадьбе соцдем Анто Лийват: я не собирался повыпендриваться охотой (133)

Заместитель председателя Социал-демократической партии Анто Лийват пояснил в своем письме однопартийцам, что у него не было ни малейшего желания выпендриваться своеобразным подарком, а именно предоставленной ему друзьями по охотничьему обществу Siniallika возможностью застрелить медведя.

RUS Delfi 36 мин
Kiletatud köögi- ja puuviljad poes
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

ЭКСПЕРИМЕНТ: Журналист и два вегана в продуктовом. Стереотипы, правда и трупы (63)

Какими продуктами веган заменяет мясо? С каким чувством он шагает вдоль мясного прилавка? Полна ли его тележка корнеплодов? Может ли веган лакомиться, и если да — то чем?

RUS Delfi 36 мин
Ott Tänak Saksamaa rallil.
Ott Tänak Saksamaa rallil.Foto: @World Media Agency

ФОТО: Отт Тянак выиграл этап чемпионата мира в Германии! (12)

Победителем десятого этапа чемпионата мира по авторалли, проходившего на дорогах Германии, стал эстонский гонщик Отт Тянак ("Форд"). Для него это вторая победа в нынешнем сезоне. В июне он выиграл итальянский этап мирового первенства.

RUS Delfi 36 мин
Järjekord sukavabrikuPunane Koit esinduspoe ees Tallinnas Pikal tänaval
Järjekord sukavabrikuPunane Koit esinduspoe ees Tallinnas Pikal tänavalFoto: Eesti Ajaloomuuseum

ФОТО: Вспоминаем 1991-й — зияющая пустота на прилавках, дикий рост цен, талоны, призрак голода (340)

Начало 1990-х принесло Эстонии свободу, но многие семьи оказались в очень сложном положении.

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