ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование Дня восстановления независимости ЭР и победы Отта Тянака на этапе чемпионата мира

Как обычно вспоминаем ключевые новости дня, среди которых точно не должна потеряться победа эстонского спортсмена в престижных соревнованиях.
Президент ЭР Керсти Кальюлайд предупредила в своей речи об опасности самооккупации (168)
Предлагаем вашему вниманию полную версию речи, сказанной президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд по случаю Дня восстановления независимости.
ФОТО: Смотрите, какое блестящее общество собралось на президентском приеме по случаю Дня восстановления независимости Эстонии (202)
Хозяйкой традиционного президентского приема по случаю Дня восстановления независимости впервые стала Керсти Кальюлайд.
ФОТО: Концерт Ruja привлек на Певческое поле многие тысячи друзей музыки (10)
Впервые за долгие годы на сцену вышли участники оригинального состава эстонской рок-группы Ruja, настоящие легенды эстонской музыки — Яанус Ныгисто, Рейн Раннап, Тийт Хаагма и Яан Карп.
Брошенные машины во дворах занимают драгоценные парковочные места: как бороться с развалюхами? (24)
”У нас возле дома уже долгое время стоит машина, а ее владелец и не думает ее убирать, — обратился в редакцию читатель ”МК-Эстонии”. — Товарищество тоже ничего не может с этим поделать”. К сожалению, от данной проблемы страдают почти во всех товариществах страны. Какие же есть законные меры воздействия на владельца в данном случае и куда нужно обращаться, чтобы решить проблему?
Расследование теракта в Турку: полиция провела новые обыски (26)
Центральная криминальная полиция намерена завтра обратиться в суд с просьбой выдать ордер на арест главного фигуранта дела, 18-летнего гражданина Марокко, который в настоящее время находится в больнице, сообщает Yle.
Сколько государство расходует на еду для тех, кто питается бесплатно? (66)
Цены на продукты покоряют новые высоты. На прошлой неделе Институт конъюнктуры сообщил, что за год продовольственная корзина подорожала почти на пять процентов и достигла рекордного за 25 лет уровня — 71,90 евро. Столько тратит на еду в неделю семья, состоящая из четырех человек. А как обстоят дела с бюджетниками, то есть теми, чье питание организует государство? ”МК-Эстония” выяснила, сколько средств у нас выделяется на еду тем, кому она полагается бесплатно.
Застреливший медведя к своей свадьбе соцдем Анто Лийват: я не собирался повыпендриваться охотой (133)
Заместитель председателя Социал-демократической партии Анто Лийват пояснил в своем письме однопартийцам, что у него не было ни малейшего желания выпендриваться своеобразным подарком, а именно предоставленной ему друзьями по охотничьему обществу Siniallika возможностью застрелить медведя.
ЭКСПЕРИМЕНТ: Журналист и два вегана в продуктовом. Стереотипы, правда и трупы (63)
Какими продуктами веган заменяет мясо? С каким чувством он шагает вдоль мясного прилавка? Полна ли его тележка корнеплодов? Может ли веган лакомиться, и если да — то чем?
ФОТО: Отт Тянак выиграл этап чемпионата мира в Германии! (12)
Победителем десятого этапа чемпионата мира по авторалли, проходившего на дорогах Германии, стал эстонский гонщик Отт Тянак ("Форд"). Для него это вторая победа в нынешнем сезоне. В июне он выиграл итальянский этап мирового первенства.
ФОТО: Вспоминаем 1991-й — зияющая пустота на прилавках, дикий рост цен, талоны, призрак голода (340)
Начало 1990-х принесло Эстонии свободу, но многие семьи оказались в очень сложном положении.