ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование Дня победы и интервью Ивановой "Спутнику"

Сегодня в России и многих других странах отмечается День победы. Смотрите галереи из Москвы, Таллинна, Нарвы и других городов, а также наш репортаж с акции "Бессмертного полка". Между тем сегодня обсуждалось то, что Ольга Иванова дала интервью российскому пропагандистскому порталу "Спутник". Читайте также о том, как Selver покрывает недостачи за счет удержания из зарплат кассиров.

В столичном "Бермудском треугольнике" вступили в силу ограничения на продажу алкоголя

Государственный суд в понедельник, 8 мая, решил не рассматривать кассационную жалобу девяти предпринимателей, владеющих барами на улице Суур-Карья, вследствие чего вступили в силу решения Таллинского административного и Таллинского окружного суда, которые оставили без удовлетворения жалобы этих предпринимателей с просьбой об отмене предписаний городской управы.

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ФОТО: Очередные капризы погоды — в Маарду мокрый снег и град, в Тарту сияет солнце

Tänane ilm 09.05 Maardus Foto: Delfi lugeja

Поблизости от Маарду около семи часов утра шел град и мокрый снег, и дорожные условия, по словам читателя Delfi, очень экстремальные.

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”Каждый божий месяц в долгу!” Selver покрывает недостачи за счет удержания из зарплат кассиров

Illustratsioon: Gerti Saaler

Несмотря на то, что закон предусматривает возможность по соглашению сторон востребовать недостачу с продавца, Selver перекладывает обязательство работодателя по доказательству на плечи продавцов, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: У Бронзового солдата отмечают День победы

Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня к Бронзовому солдату на Военном кладбище в Таллинне пришли люди, отмечающие День победы. Традиционно вахту несет почетный караул.

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ФОТО: День победы в Нарве и Силламяэ прошел спокойно, флаги ни у кого не отбирали

Foto: Sergei Stepanov, NPA

9 мая в Нарве собрало около 2 тысяч человек. День Победы прошел очень спокойно и символику, которую кто-то мог счесть провокативной, у участников праздника полиция не изымала.

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ФОТО и ВИДЕО: На Красной площади прошел парад Победы — воздушную часть отменили из-за непогоды

Moskva Foto: Maksim Šemetov, REUTERS

В Москве на Красной площади прошел военный парад в ознаменование 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Принимал парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Командовал войсками главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салютов.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне прошла акция "Бессмертный полк"

В Таллинне, как и многих других городах России и мира, проходит приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк". Около двух тысяч человек с белыми шарами собрались на шествие под предводительством руководителя общественной организации "Ночной дозор" Сергея Чаулина.

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Иванова о своем интервью ”Спутнику”: я с удовольствием даю интервью всем

Foto: Karin Kaljuläte

9 мая к Бронзовому солдату на Военном кладбище пришли люди, отмечающие День победы.

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Реакция на интервью Ивановой: ”пальто, гвоздики, Бронзовый солдат и микрофон ”Спутника” в руках говорят нам обо всем”

Kas Kristen Michal ning Marko Mihkelson võiks tulevikus ka valitsuskoalitsioonis koostööd teha? Foto: Eero Vabamägi

9 мая у Бронзового солдата на Военном кладбище, где люди собрались отметить День победы, депутат Рийгикогу Ольга Иванова дала интервью считающемуся прокремлевским каналу Sputnik.

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Ратас — об интервью Ивановой: ”Спутник” — это инструмент пропаганды. Депутаты ему интервью не дают

Jüri Ratas ja Olga Ivanova Foto: Fotokollaaž

9 мая премьер-министр Эстонии Юри Ратас у себя в Facebook прокомментировал ситуацию вокруг интервью Ольги Ивановой финансируемому из России новостному порталу ”Спутник”.

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ФОТО: В Кохтла-Ярве и Йыхви отметили 72-ю годовщину Великой Победы

9 мая — святой день для большинства жителей Северо-восточной Эстонии. Вместе с теми, кому дорога память о воинах, победивших нацизм, 72-ю годовщину Победы отметили жители Кохтла-Ярве и Йыхви.

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ТАБЛИЦА: ”Весенний шторм” сквозь года: с чего все начиналось

Foto: Tauno Tõhk / Valitsuse kommunikatsioonibüroo

В понедельник в 15-й раз стартовали проводимые Силами обороны Эстонии учения ”Весенний шторм”, в которых в этом году приняли участие около 9000 человек.

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В Таллиннском аэропорту начинает действовать автоматический контроль безопасности

Lennujaama julgestuskontrolli järelevaataja Anastassia Ivlijeva töötab veel julgestusalal liinide vahel, ent suve keskel muutub kogu protsess rohkem automatiseerituks.

Таллиннский аэропорт планирует уже к июлю, то есть к началу председательства Эстонии в Совете ЕС, завершить реконструкцию, призванную улучшить пропускную способность и повысить безопасность, пишет Eesti Päevaleht.

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