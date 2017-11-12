ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование Дня отца и 99-летия полиции

Полиция ищет 50 человек, пропавших без вести в разное время, надеясь на помощь населения. Отцом года стал отец шестерых. Допустят ли Россию на олимпиаду?

Эти и другие темы в нашей традиционной подборке главных сюжетов дня.

Поведшая в счете с первой минуты товарищеской встречи сборная Эстонии по футболу одолела Мальту с результатом 3:0

Eesti vs Andorra jalgpall Foto: Hendrik Osula

Эстония повела уже на первой минуте встречи, когда ворота Мальты поразил Райно Саппинен.

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ФОТО: Титул Отца года присвоили вырастившему шестерых детей Меэлису Сибритсу

Foto: Karli Saul

Меэлис Сибритс вместе с женой Хельмой воспитал шесть детей, пять из которых уже покинули родное гнездо.

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ФОТО: День отца в Йыхви стал семейным праздником

Isadepäev, Jõhvi Foto: Jevgeni Kapov, Delfi

Два экипажа Восточного Спасательного департамента и один БТР от вооруженных сил первыми встретили жителей Йыхви, которые пришли к Концертному дому на праздник, посвященный Дню отца. Как ни странно, к технике и вооружению интерес проявили не только мальчишки, но и девочки. Их папы, которые в разное время и в разных странах прошли армейскую школу, охотно давали комментарии своим детям.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Где же вы? Полиция ищет по всей Эстонии 50 пропавших без вести человек

Ekraanitõmmis

Если у вас есть информация, которая могла бы помочь в поиске пропавших людей, полиция просит связаться с ней — контакты указаны в графике.

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ФОТО: Самое глупое приобретение в истории Эстонии? ”Золотой туалет” на Тоомпеа тогда и сейчас

Miljonipeldik september 2017 Foto: Andres Putting

Когда 16 января 2002 года на Тоомпеа был открыл ”золотой туалет”, только ленивый не высказался на этот счет, преимущественно в негативном ключе.

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Кришнаиты, IT-украинцы и музыка спальных районов: несколько лиц Ласнамяэ

Krišhna mungad Foto: Tiit Blaat

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. О разнообразии культур людей разных национальностей, живущих в Ласнамяэ, написаны научные работы.

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Финская газета: из-за поднятия акцизов финны стали покупать в Эстонии на 30-40 процентов алкоголя меньше, чем раньше

Foto: Alar Truu, Õhtuleht

Сами Лотила, журналист финского издания Iltalehti, хорошо известный в Эстонии (например, колонкой ”Почему эстонские мужчины ходят в баню в плавках”) прогулялся по алкогольным магазинам в районе Таллиннского порта и узнал, что столпотворений финнов там больше нет.

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WADA посчитало отказ России признать их кодекс помехой к участию в ОИ-2018

WADA Foto: CHRISTINNE MUSCHI, REUTERS

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что несогласие с выводами из доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена помешает российским спортсменам попасть на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает Reuters.

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ФОТО: День полиции собрал в Йыхви много жителей разного возраста

Politsei tähistab sünnipäeva Jõhvis Foto: Jevgeni Kapov, Delfi

В воскресенье все торговые центры Эстонии помогли стражам правопорядка организовать для жителей городов и волостей страны празднование Дня эстонской полиции, которая в будущем году отметит вместе с республикой свое 100-летие.

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Член Рийгикогу Тийна Кангро назвала в соцсети своего коллегу Харди Вольмера ”духовным уродом”

Kollaaž

Духовных уродов хватает в Эстонии всюду, говорит заместившая в конце прошлого года в Рийгикогу Юхана Партса член IRL Тийна Кангро.

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