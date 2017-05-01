ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Празднование 1 мая и новое дорожное хулиганство Валентины

В понедельник по случаю 1 мая профсоюзы организовали на площади Вабадузе мероприятие для всей семьи.

Кроме того, пенсионерка Валентина из Ласнамяэ в очередной раз попалась полиции за нарушение ПДД. На рейсе "Аэрофлота" Москва-Бангкок из-за турбулентности пострадали 27 человек.

Профсоюзы обнародовали фирмы, добровольно оплачивающие большинство больничных дней

Foto: Vallo Kruuser

Центральный союз профсоюзов в понедельник опубликовал список из 50 работодателей, которые добровольно оплачивают своим работникам 2-й и 3-й дни больничного листа, передает rus.err.ee.

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Хеймар Ленк: от того, как сложится семья Котка и Репинского, зависит и судьба Эстонии!

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Вчера в три часа в нарвской православной церкви обвенчались Сирет Котка и Мартин Репинский. По мнению центриста Хеймара Ленка, венчание в церкви было образцовым поступком. Не говоря уж о вкладе в эстонско-русскую интеграцию.

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ФОТО и ВИДЕО: Полицейским пришлось выносить ласнамяэскую дорожную хулиганку Валентину из ее автомобиля

В понедельник пенсионерка Валентина из Ласнамяэ в очередной раз попалась полиции за нарушение ПДД.

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Протесты в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие

фото иллюстративное Foto: Thibault Camus, AP

По меньшей мере трое полицейских пострадали в столкновениях с протестующими во время первомайской демонстрации в Париже, сообщили местные власти.

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Неужели теплеет? Следите за погодой в режиме онлайн

Delfi lugeja foto

Лето медленно, но верно приближается. Неужели скоро в Эстонии будет “приличная” погода? Давайте понаблюдаем, что происходит в разных городах страны.

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"Самый старый человек в мире" умер в Индонезии в 146 лет

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Мужчина-индонезиец, который утверждал, что ему 146 лет, умер в своей деревне в Центральной Яве.

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Почему из некоторых товариществ перестали вывозить мусор, и что будет дальше?

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

”Помогите, мы утопаем в мусоре! — начали звонить и писать в редакцию ”МК-Эстонии” жители домов в разных районах столицы. — Полнейшая антисанитария! По дворам бегают крысы, а птицы разбрасывают содержимое мешков возле подъездов”. Наша газета выяснила, почему так получилось и что квартирным товариществам делать дальше.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: На площади Вабадузе в Таллинне отметили 1 мая

В понедельник профсоюзы организовали на площади Вабадузе мероприятие для всей семьи. Его цель — обратить внимание на вопросы здоровья работников, например, на безопасность труда и оплату больничного. С речью выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

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ФОТО и ВИДЕО: На рейсе "Аэрофлота" Москва-Бангкок из-за турбулентности пострадали 27 человек

Aeroflot Foto: Andres Putting

Из 313 находившихся на борту пассажиров 27 были госпитализированы в Бангкоке в понедельник, 1 мая. На данный момент 15 из них еще остаются в больницах — троим срочно требуется операция. Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту происшествия доследственную проверку.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Смотрите, как гулял Тарту в Вальпургиеву ночь

Если в Таллинне в Вальпургиеву ночь было мирно и спокойно, то в Тарту гуляния были более масштабными.

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На Красной площади прошло первомайское шествие

AP Photo/Ivan Sekretarev

Первомайское праздничное шествие, организованное профсоюзами, проходит на Красной площади в Москве.

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ФОТО: Вальпургиева ночь в Таллинне прошла тихо и спокойно

Volbriöö Tallinna vanalinnas Foto: Taavi Sepp

Ничего из ряда вон выходящего в эту Вальпургиеву ночь в столице не произошло.

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В США мужчина открыл стрельбу по людям, не прекращая пить пиво

Tulistamine Foto: Eero Vabamägi

Мужчина открыл стрельбу на вечеринке около бассейна в одном из жилых комплексов города Сан-Диего в Калифорнии. В результате инцидента одна женщина была убита и еще восемь человек получили ранения. Нападавшего застрелила полиция.

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Пресса Британии: между Меркель и Путиным — политическая пропасть

фото иллюстративное Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

В обзоре британских газет:

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Кожа: враги и союзники

Весеннее солнце, хотим мы того или нет, беспощадно обнажает все шероховатости подуставшей за зиму кожи. И это бы ничего — мелкие неровности можно заштриховать с помощью косметики, а ее нынче предостаточно. А если кожа проблемная и склонна к разного рода высыпаниям? Что в этих случаях может посоветовать специалист? Рассказывает главный врач Vitaclinika Наталья ЖИЛКИНА.

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”Куда ты, бабуся, прешься?”. Читательница — о пенсионерах, перебегающих дорогу

pensionär Foto: Andres Putting

В редакцию "МК-Эстонии" поступило письмо от читательницы Светланы:

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Как отмечают 1 Мая в разных странах мира

Shutterstock

Весенний праздник в разных странах мира отмечают по-своему. Познакомимся с самыми интересными.

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Трехкратное повышение тарифов на вывоз мусора нанесет серьезный удар по лесам в окрестностях Нарвы

Фото: Роман Викулов

С 26 июля начнут действовать новые цены на вывоз мусора в Нарве, многократно превышающие действующие с 2014 года, но в то же время сильно отличающиеся в меньшую сторону от тех, по которым мусор вывозили в 2011 году.

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