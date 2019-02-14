14.02.2019, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Праздник любви и дружбы, Саакашвили в Таллинне, приход KFC и новый портрет политика


rus.delfi.ee
EST
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Праздник любви и дружбы, Саакашвили в Таллинне, приход KFC и новый портрет политика
Foto: Andres Putting

14 февраля — День святого Валентина. Михаил Саакашивили, например, специально приехал сегодня в Таллинн, чтобы повидаться с друзьями. Также сегодня стало точно известно, что в начале лета в Эстонии откроется первый ресторан быстрой еды KFC. Читайте подборку самых важных новостей дня, которую мы составили специально для вас!

Официально! Первый в Эстонии ресторан KFC откроется в начале лета

EMPICS Sport - Scanpix

Исполнительный директор Apollo Group OÜ подтвердил Delfi, что фирма приобрела франшизу международной сети быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) для стран Балтии.
Loe edasi...

ФОТО DELFI | Утро 14 февраля в Таллинне: обнимающие прохожих политики и суетящиеся мужчины с букетами

Foto: Andres Putting

Утро Дня святого Валентина прошло оживленно в центре Таллинна: как у цветочных киосков на улице Виру, так и у торгового центра Foorum, где министр образования и науки Майлис Репс раздавала прохожим объятия и рамки для фотографий.
Loe edasi...

"Портрет политика"| Виктория Ладынская-Кубитс: иногда женщина одним платьем может сказать больше, чем длинная речь любого политика

IRL-i valimispidu 2017 Foto: Tiit Blaat

Портал rusDelfi продолжает рубрику ”Портрет политика”, в рамках которой журналист Виталий Бесчастный проводит целый день с политиками из разных партий. Героем 3-го эпизода стала депутат Рийгикогу, вице-председатель партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс.

В понедельник работа была исключительно в здании Рийгикогу, где прошло пять совещаний: три во фракции, два в комиссии и одно заседание длиною в семь минут в главном зале законодательного органа Эстонии. В перерывах мы обсудили работу в комиссиях, внешний вид государственных деятелей и итоги четырех лет в политике.
Loe edasi...

ВИДЕО: Массовая драка российских ватерполистов в бассейне

Veepall Foto: FABRICE COFFRINI, AFP

Поединок чемпионата России по водному поло "Синтез" (Казань) - "Спартак" (Волгоград) был отмечен массовой дракой игроков в заключительном периоде.
Loe edasi...

ВИДЕО: Любовь в воздухе! Мужчина сделал предложение любимой в торговом центре в Таллинне

Фото: кадр из видео

У одной пары День Святого Валентина начался уже вчера. Мужчина сделал предложение своей любимой прямо посреди торгового центра в Таллинне.
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО DELFI: "В день друзей друзья иногда приезжают друг к другу". Михаил Саакашвили отобедал в Таллинне с Ээриком-Нийлесом Кроссом

Сегодня в Таллинне был замечен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в компании реформиста Ээрика-Нийлеса Кросса. Мужчины обедали в Старом городе.
Loe edasi...

ТОП

Стремящийся в Эстонию Lidl завладел еще одной будущей торговой площадью. Но там работает конкурент!

фото иллюстративное AFP

В начале февраля известная немецкая сеть магазинов Lidl купила в Пыхья-Таллинне очередную площадь, на которой, по всей видимости, и возникнет магазин. Сейчас же на этом месте работает Rimi.
Loe edasi...

Почему из российских президентов Эстонии больше всего подходит Путин?

Foto: DMITRY KOSTYUKOV, AFP

Из российских президентов Владимир Путин полезен для Эстонии не потому, что он либерал, а потому что он стагнант.
Loe edasi...

Началось! Налоговые декларации можно подавать уже сейчас

Lugeja foto

Подача налоговых деклараций должна была начаться 15 февраля, но выясняется, что это можно сделать уже сейчас. При этом надо считаться с неполадками, которые могут возникнуть из-за наплыва желающих.
Loe edasi...

"Если я умру, защищая права животных, то Рийгикогу будет все равно?" — "Ну да, так и есть". Алиса Верде прекратила трехнедельную голодовку после разговора с политиком

Nõid Alisa Ekspress Meedia fotostuudios Foto: Kristjan Järv

После того, как Рийгикогу отклонил законопроект о запрете звероферм на территории Эстонии победительница второго сезона эстонской "Битвы экстрасенсов" Алиса Верде объявила в протест голодовку. Голодавшая с 23 января Верде 13 февраля сообщила, что прекращает голодовку. За это время с ней связались лишь два депутата, пишет она.
Loe edasi...

ВИДЕО: ”И пусть влюбляются, сохраняют браки, рожают детей!” В Копли прохожие рассказали журналисту Delfi ВСЁ о любви и дружбе

С праздником, дорогие читатели и комментаторы Delfi! С Днем дружбы и любви!
Loe edasi...

Расизм в Эстонии. Финское издание написало о том, как в таллиннском трамвае чернокожей певице протянули пулю

Foto: Jörgen Norkroos, Õhtuleht

Вчера финский портал Yle опубликовал статью о расизме и ксенофобии в Эстонии, которые связал с экстремистскими политическими взглядами и основанной на запугивании предвыборной кампании EKRE, пишет Kroonika.
Loe edasi...

Магистерская работа Анастасии Коваленко может содержать плагиат

Kovalenko veidi üle 70-leheküljelises magistritöös on lehekülgede kaupa teistelt autoritelt viitamata kopeeritud materjali.

Издание Eesti Päevaleht пишет, что анализ данных показал, что магистерская работа баллотирующейся в списках Социал-демократической партии Анастасии Коваленко содержит целые страницы скопированного текста без ссылки на первоисточник.
Loe edasi...

Читайте также: