ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Праздник любви и дружбы, Саакашвили в Таллинне, приход KFC и новый портрет политика

14 февраля — День святого Валентина. Михаил Саакашивили, например, специально приехал сегодня в Таллинн, чтобы повидаться с друзьями. Также сегодня стало точно известно, что в начале лета в Эстонии откроется первый ресторан быстрой еды KFC. Читайте подборку самых важных новостей дня, которую мы составили специально для вас!
Официально! Первый в Эстонии ресторан KFC откроется в начале лета
Исполнительный директор Apollo Group OÜ подтвердил Delfi, что фирма приобрела франшизу международной сети быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) для стран Балтии. Loe edasi...
ФОТО DELFI | Утро 14 февраля в Таллинне: обнимающие прохожих политики и суетящиеся мужчины с букетами
Утро Дня святого Валентина прошло оживленно в центре Таллинна: как у цветочных киосков на улице Виру, так и у торгового центра Foorum, где министр образования и науки Майлис Репс раздавала прохожим объятия и рамки для фотографий. Loe edasi...
"Портрет политика"| Виктория Ладынская-Кубитс: иногда женщина одним платьем может сказать больше, чем длинная речь любого политика
Портал rusDelfi продолжает рубрику ”Портрет политика”, в рамках которой журналист Виталий Бесчастный проводит целый день с политиками из разных партий. Героем 3-го эпизода стала депутат Рийгикогу, вице-председатель партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс.
В понедельник работа была исключительно в здании Рийгикогу, где прошло пять совещаний: три во фракции, два в комиссии и одно заседание длиною в семь минут в главном зале законодательного органа Эстонии. В перерывах мы обсудили работу в комиссиях, внешний вид государственных деятелей и итоги четырех лет в политике. Loe edasi...
ВИДЕО: Массовая драка российских ватерполистов в бассейне
Поединок чемпионата России по водному поло "Синтез" (Казань) - "Спартак" (Волгоград) был отмечен массовой дракой игроков в заключительном периоде. Loe edasi...
ВИДЕО: Любовь в воздухе! Мужчина сделал предложение любимой в торговом центре в Таллинне
У одной пары День Святого Валентина начался уже вчера. Мужчина сделал предложение своей любимой прямо посреди торгового центра в Таллинне. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО DELFI: "В день друзей друзья иногда приезжают друг к другу". Михаил Саакашвили отобедал в Таллинне с Ээриком-Нийлесом Кроссом
Стремящийся в Эстонию Lidl завладел еще одной будущей торговой площадью. Но там работает конкурент!
В начале февраля известная немецкая сеть магазинов Lidl купила в Пыхья-Таллинне очередную площадь, на которой, по всей видимости, и возникнет магазин. Сейчас же на этом месте работает Rimi. Loe edasi...
Почему из российских президентов Эстонии больше всего подходит Путин?
Началось! Налоговые декларации можно подавать уже сейчас
Подача налоговых деклараций должна была начаться 15 февраля, но выясняется, что это можно сделать уже сейчас. При этом надо считаться с неполадками, которые могут возникнуть из-за наплыва желающих. Loe edasi...
"Если я умру, защищая права животных, то Рийгикогу будет все равно?" — "Ну да, так и есть". Алиса Верде прекратила трехнедельную голодовку после разговора с политиком
После того, как Рийгикогу отклонил законопроект о запрете звероферм на территории Эстонии победительница второго сезона эстонской "Битвы экстрасенсов" Алиса Верде объявила в протест голодовку. Голодавшая с 23 января Верде 13 февраля сообщила, что прекращает голодовку. За это время с ней связались лишь два депутата, пишет она. Loe edasi...
ВИДЕО: ”И пусть влюбляются, сохраняют браки, рожают детей!” В Копли прохожие рассказали журналисту Delfi ВСЁ о любви и дружбе
С праздником, дорогие читатели и комментаторы Delfi! С Днем дружбы и любви! Loe edasi...
Расизм в Эстонии. Финское издание написало о том, как в таллиннском трамвае чернокожей певице протянули пулю
Вчера финский портал Yle опубликовал статью о расизме и ксенофобии в Эстонии, которые связал с экстремистскими политическими взглядами и основанной на запугивании предвыборной кампании EKRE, пишет Kroonika. Loe edasi...
Магистерская работа Анастасии Коваленко может содержать плагиат
Издание Eesti Päevaleht пишет, что анализ данных показал, что магистерская работа баллотирующейся в списках Социал-демократической партии Анастасии Коваленко содержит целые страницы скопированного текста без ссылки на первоисточник. Loe edasi...