ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Праздник любви и дружбы, Саакашвили в Таллинне, приход KFC и новый портрет политика

Портал rusDelfi продолжает рубрику ”Портрет политика”, в рамках которой журналист Виталий Бесчастный проводит целый день с политиками из разных партий. Героем 3-го эпизода стала депутат Рийгикогу, вице-председатель партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс.

В понедельник работа была исключительно в здании Рийгикогу, где прошло пять совещаний: три во фракции, два в комиссии и одно заседание длиною в семь минут в главном зале законодательного органа Эстонии. В перерывах мы обсудили работу в комиссиях, внешний вид государственных деятелей и итоги четырех лет в политике.

Loe edasi...

ВИДЕО: Массовая драка российских ватерполистов в бассейне

Veepall Foto: FABRICE COFFRINI, AFP

Поединок чемпионата России по водному поло "Синтез" (Казань) - "Спартак" (Волгоград) был отмечен массовой дракой игроков в заключительном периоде.

Loe edasi...

ВИДЕО: Любовь в воздухе! Мужчина сделал предложение любимой в торговом центре в Таллинне

Фото: кадр из видео

У одной пары День Святого Валентина начался уже вчера. Мужчина сделал предложение своей любимой прямо посреди торгового центра в Таллинне.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО DELFI: "В день друзей друзья иногда приезжают друг к другу". Михаил Саакашвили отобедал в Таллинне с Ээриком-Нийлесом Кроссом

Сегодня в Таллинне был замечен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в компании реформиста Ээрика-Нийлеса Кросса. Мужчины обедали в Старом городе.

Loe edasi...

Стремящийся в Эстонию Lidl завладел еще одной будущей торговой площадью. Но там работает конкурент!

фото иллюстративное AFP

В начале февраля известная немецкая сеть магазинов Lidl купила в Пыхья-Таллинне очередную площадь, на которой, по всей видимости, и возникнет магазин. Сейчас же на этом месте работает Rimi.

Loe edasi...

Почему из российских президентов Эстонии больше всего подходит Путин?

Foto: DMITRY KOSTYUKOV, AFP

Из российских президентов Владимир Путин полезен для Эстонии не потому, что он либерал, а потому что он стагнант.

Loe edasi...

Началось! Налоговые декларации можно подавать уже сейчас

Lugeja foto

Подача налоговых деклараций должна была начаться 15 февраля, но выясняется, что это можно сделать уже сейчас. При этом надо считаться с неполадками, которые могут возникнуть из-за наплыва желающих.

Loe edasi...

"Если я умру, защищая права животных, то Рийгикогу будет все равно?" — "Ну да, так и есть". Алиса Верде прекратила трехнедельную голодовку после разговора с политиком