ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Православное Рождество, взрыв в Стокгольме и шторм в Северной Европе

7 января православные христиане по всему миру празднуют Рождество, а у станции метро в Стокгольме прогремел взрыв. В Скандинавии бушует снежная буря Кора, которая уже дошла и до Эстонию. Смотрите также сравнение цен — что подорожало после праздников?

ФОТО И ВИДЕО: В нарвском Воскресенском соборе встретили Рождество

Roman Vikulov, Delfi

6 января в 17.00 в главном православном храме Нарвы, Воскресенском соборе, прошло праздничное всенощное бдение, в 23.15 хор исполнил колядки, а в полночь началась праздничная Божественная литургия.

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ФОТО: Православные христиане по всему миру празднуют Рождество

Õigeusklikud Jõulud maailmas Foto: Scanpix

В ночь на 7 января большинство православных христиан со всего мира, а также церкви, живущие по Юлианскому календарю, отмечают Рождество. Кроме Русской церкви, его празднуют верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Праздники закончились! Эстонские магазины дружно подняли цены

Foto: Rauno Volmar

Сравнение стоимости продуктовой корзины первой недели нового года показывает, что праздничные скидки закончились, и во всех магазинах ощущается небольшое повышение цен.

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ГРАФИК: В первые дни последних четырех лет задержано общей сложностью 365 алководителей

Foto: Anni Õnneleid

В первые дни последних четырех лет полиция вынуждена была задержать 365 пьяных водителей, представляющих опасность для других участников движения — столько же, сколько дней в году.

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ВИДЕО: Осторожно, скользкая дорога! В Нымме машина врезалась в столб и перевернулась на бок

В воскресенье утром в районе Нымме в Таллинне автомобиль Fiat Punto врезался в столб. В результате столкновения автомобиль отбросило на бок.

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У стокгольмской станции метро прогремел взрыв, есть пострадавшие

Foto: Andres Putting

В метрополитене Стокгольма в Швеции произошел взрыв, сообщает Yle. Есть пострадавшие.

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Эстонка в Стокгольме: взрыв произошел у моего дома, даже полиция приходила допрашивать

Lugeja foto

Около станции метро в Стокгольме произошел взрыв. Живущая около станции гражданка Эстонии Трийну рассказывает, как развивались события.

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Под Таллинном около 1000 домохозяйств остались без электричества

Foto: Raivo Tasso

Под Таллинном в волости Раэ в окрестностях Пеэтри и Юри остались без электричества почти 1000 клиентов Elektrilevi.

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ФОТО: Началась реновация чаши Олимпийского огня в Пирита

Pirita Purjespordikeskuse esine Foto: Andres Putting

В порту Пирита у центра парусного спорта началась реновация чаши Олимпийского огня.

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Соцдем Кальви Кыва извинился перед работающими пенсионерами, чей доход уменьшила налоговая реформа

Лидер фракции социал-демократов Рийгикогу Кальвы Кыва извинился перед работающими пенсионерами, чей доход уменьшился с нового года.

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В Скандинавии бушует снежная буря Кора, которая затронет и Эстонию

Lumetorm Foto: Andrew Vaughan, AP/Scanpix

Согласно сообщению метеослужбы, над Скандинавией и Эстонией сегодня пройдет снежная буря Кора, которая принесет с собой штормовой ветер и обильный снегопад. Возможны перебои электричества и затруднение дорожного движения.

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ФОТО: Эстонию накрыл шторм. В Хаапсалу ветер уронил рождественскую ель

Lugeja foto, Andres Putting

Снежная буря Кора пришла из Скандинавии в Эстонию. Ожидается метель, мокрый снег и осложнение условий на дорогах, а штормовой ветер может достигнуть 27 м/с. Государственная метеорологическая служба вынесла предупреждение первой степени.

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