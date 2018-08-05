ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар в ресторане, смерть рыбака на Чудском, покушение на Мадуро, падение самолета в Швейцарии

В Харьюмаа в аварии пострадало пять человек, один из них — тяжело

Foto: Kenno Soo

Вчера вечером на Таллиннской окружной дороге, в местечке Юри, что в волости Рае, с трассы вылетел автомобиль, перевернувшись на крышу. В больницу было доставлено пять человек.

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В Северной Норвегии машина из Эстонии попала в ДТП, угодив в море

Novisa Nordland

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По предварительным данным, в аварии участвовало два автомобиля, а в результате один из них, эстонский, оказался в море, перевернувшись на крышу, сообщает информационный портал an.no.

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Жильцы окрестных домов лишились сна: у Таллиннской гимназии Ярвеотса ночи напролет орет пожарная сирена

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В редакцию Delfi обратился жилец одного из расположенных в районе Таллиннской гимназии Ярвеотса домов, которому уже второе лето не дает спать по ночам срабатывающая в гимназии сигнализация. По словам представителя обслуживающей фирмы, во всем виновата жара, но они уже приняли меры, чтобы больше не нарушать ночной покой граждан.

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ВИДЕО: На президента Венесуэлы совершено покушение. Мадуро заявил, что его спас "щит любви"

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью нескольких дронов, нагруженных взрывчаткой, сообщили в министерстве связи.

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Пожилая жительница Хаапсалу оставила в квартире жильца и… вскоре лишилась недвижимости!