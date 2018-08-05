ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар в ресторане, смерть рыбака на Чудском, покушение на Мадуро, падение самолета в Швейцарии

В гавани Кабернеэме после обеда загорелся совсем новый ресторан, и, к счастью, никто не пострадал. Не пострадал и президент Венесуэлы, на которого было произведено покушение, а, может, покушения и не было. В Швейцарии упал самолет, и все 20 его пассажиров погибли. В Чудском озере утонул пожилой рыбак, а, может быть, причина смерти была другой — все-таки на нем был спасательный жилет.
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Работник автомойки совершил аварию на машине клиента, автомобиль подлежит списанию
Клиент Eesti Õigusbüroo доверил свою машину работникам автомойки, оставив её в очереди на мойку. Но вернувшись за машиной, обнаружил её в немытом состоянии и с разбитым передом. На автомобиле проехали 30 км, и убытки от ДТП настолько велики, что машина, скорее всего, подлежит списанию. Юрист Eesti Õigusbüroo разъясняет, можно ли и как доверять свою машину на попечение ремонтного предприятия или автомойки, и кто отвечает за причинённый ущерб.
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