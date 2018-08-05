05.08.2018, 21:56

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар в ресторане, смерть рыбака на Чудском, покушение на Мадуро, падение самолета в Швейцарии


rus.delfi.ee
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Venezuela Maduro
Venezuela MaduroFoto: Xinhua, AP

В гавани Кабернеэме после обеда загорелся совсем новый ресторан, и, к счастью, никто не пострадал. Не пострадал и президент Венесуэлы, на которого было произведено покушение, а, может, покушения и не было. В Швейцарии упал самолет, и все 20 его пассажиров погибли. В Чудском озере утонул пожилой рыбак, а, может быть, причина смерти была другой — все-таки на нем был спасательный жилет.

Эти и другие новости читайте в нашей подборке ключевых материалов дня.

Работник автомойки совершил аварию на машине клиента, автомобиль подлежит списанию

Foto: Ilmar Saabas

Клиент Eesti Õigusbüroo доверил свою машину работникам автомойки, оставив её в очереди на мойку. Но вернувшись за машиной, обнаружил её в немытом состоянии и с разбитым передом. На автомобиле проехали 30 км, и убытки от ДТП настолько велики, что машина, скорее всего, подлежит списанию. Юрист Eesti Õigusbüroo разъясняет, можно ли и как доверять свою машину на попечение ремонтного предприятия или автомойки, и кто отвечает за причинённый ущерб.
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В Харьюмаа в аварии пострадало пять человек, один из них — тяжело

Foto: Kenno Soo

Вчера вечером на Таллиннской окружной дороге, в местечке Юри, что в волости Рае, с трассы вылетел автомобиль, перевернувшись на крышу. В больницу было доставлено пять человек.
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В Северной Норвегии машина из Эстонии попала в ДТП, угодив в море

Novisa Nordland

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По предварительным данным, в аварии участвовало два автомобиля, а в результате один из них, эстонский, оказался в море, перевернувшись на крышу, сообщает информационный портал an.no.
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Жильцы окрестных домов лишились сна: у Таллиннской гимназии Ярвеотса ночи напролет орет пожарная сирена

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В редакцию Delfi обратился жилец одного из расположенных в районе Таллиннской гимназии Ярвеотса домов, которому уже второе лето не дает спать по ночам срабатывающая в гимназии сигнализация. По словам представителя обслуживающей фирмы, во всем виновата жара, но они уже приняли меры, чтобы больше не нарушать ночной покой граждан.
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ВИДЕО: На президента Венесуэлы совершено покушение. Мадуро заявил, что его спас "щит любви"

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью нескольких дронов, нагруженных взрывчаткой, сообщили в министерстве связи.
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Пожилая жительница Хаапсалу оставила в квартире жильца и… вскоре лишилась недвижимости!

Foto: "МК-Эстония"

”Моя бабушка в 1992 году уехала из Эстонии в Белоруссию, — рассказывает житель Хаапсалу, Сергей Данилов. — У нее была кооперативная квартира. Уезжая, она пустила туда пожить человека. Они договаривались, что через год бабушка приедет, и они оформят сделку купли-продажи. Но так сложилось, что на следующий год она приехать не смогла. Сейчас квартира продана и перепродана, и бабушка считает, что ее просто обманули”. В этой непростой и весьма запутанной истории, уходящей корнями в 90-е, и разбиралась ”МК-Эстония”.
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Продавцы ”чудо-средств” завлекают покупателей рекомендациями от вымышленных врачей и отзывами от фейковых довольных клиентов

Для того, чтобы избежать наказания, интернет-магазины регистрируются за пределами Эстонии и становятся таким образом практически неуловимыми для потребителей в случае возникновения претензий. Очень часто в рекламах используются вымышленные персонажи, пишет Eesti Päevaleht.
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В Чудском озере обнаружили тело утонувшего пожилого рыбака, на котором был спасательный жилет

Foto: Argo Ingve

Сегодня около 10.50 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Чудском озере, в районе Муствеэ, было обнаружено тело утонувшего мужчины.
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Без паники! Жара на следующей неделе вернется!

Kuum ilm Foto: DELFI

Хотя в начале неделе нас ждет умеренное тепло вкупе с дождями, в среду жаркая погода без осадков вернется в Эстонию, если верить прогнозу на четыре дня, который дает портал pogoda.ee. Радует это вас или нет, но в четверг обещают уже до ”+32”.
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ВИДЕО И ФОТО: В Кабернеэме произошел пожар в популярном ресторане NEEM

В расположенном в гавани Кабернеэме, что в 40 километрах от Таллинна, популярном ресторане NEEM сегодня около 15.00 начался пожар.
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В Швейцарии разбился самолет с 20 пассажирами на борту

Ju-52 Foto: ARND WIEGMANN, Reuters/Scanpix

Самолет с 20 пассажирами на борту потерпел крушение в субботу в Швейцарии, все пассажиры погибли, сообщает РИА со ссылкой на агентство Рейтер.
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ВИДЕО: Недалеко от Йыгева произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом. Один человек доставлен в больницу

Сегодня около 17.00 рядом с деревней Ыуна произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек пострадал.
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Департамент защиты прав потребителей добавил в свой ”черный список” интернет-магазин, известный своей наглостью

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В последнее время в Департамент защиты потребителей участились обращения в связи с интернет-магазином компании Commerce Invest OÜ, действующем по адресу www.tervisepood24.ee.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар в ресторане, смерть рыбака на Чудском, покушение на Мадуро, падение самолета в Швейцарии

05.08.2018
В гавани Кабернеэме после обеда загорелся совсем новый ресторан, и, к счастью, никто не пострадал. Не пострадал и президент Венесуэлы, на которого было произведено покушение, а, может, покушения и не было. В Швейцарии упал самолет, и все 20 его пассажиров погибли. В Чудском озере утонул пожилой рыбак, а, может быть, причина смерти была другой — все-таки на нем был спасательный жилет.

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Психологи отмечают, что первая волна взросления накрывает ребенка лет в 11–12. Гормоны толкают на подвиги, а когда детвора сбивается в стайки, последствия их развлечений предугадать и вовсе невозможно. Мода последних лет — праздношатание всем коллективом по торговым центрам. С последующими приключениями.
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Жильцы окрестных домов лишились сна: у Таллиннской гимназии Ярвеотса ночи напролет орет пожарная сирена

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В редакцию Delfi обратился жилец одного из расположенных в районе Таллиннской гимназии Ярвеотса домов, которому уже второе лето не дает спать по ночам срабатывающая в гимназии сигнализация. По словам представителя обслуживающей фирмы, во всем виновата жара, но они уже приняли меры, чтобы больше не нарушать ночной покой граждан.
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