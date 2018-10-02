ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар на пароме в Балтийском море, проблемы ласнамяэского Medicum и юбилей Сийма Калласа

Сегодня, 2 октября, возник пожар на пароме Regina Seaways, который шел из Германии в Клайпеду. Со вчерашнего дня в ласнамяэской поликлинике Medicum нельзя зарегистрироваться на прием к некоторым врачам-специалистам. Политик Сийм Каллас сегодня празднует 70-летний юбилей. Эти и другие новости этого вторника — в нашей традиционной подборке.
Пожар на пароме в Балтийском море потушен, никто не пострадал
В ласнамяэском Medicum исчезнет ряд врачей-специалистов, резко сократится количество приемов к оставшимся
Со вчерашнего дня в ласнамяэской поликлинике Medicum нельзя зарегистрироваться на прием к некоторым врачам-специалистам. Люди, у которых уже есть номерок, смогут посетить врача и при необходимости прийти на повторные приемы, но далее пациенты должны будут искать помощи врачей этих специальностей в других районах города и уголках Харьюмаа. Loe edasi...
Медработники отправили публичное обращение в связи с вопросами доступности специализированной врачебной помощи
Более пятисот работников сферы здравоохранения Ласнамяэ, Пирита и Виймси отправили сегодня членам Рийгикогу, Таллиннской городской управе, управам частей города Ласнамяэ и Пирита, а также Виймсиской волостной управе публичное обращение в связи с первичными результатами тендера Больничной кассы на оказание помощи врачей-специалистов. Loe edasi...
Больничная касса: в Ласнамяэ продолжается прием врачей-специалистов
В новом договорном периоде по обеспечению медицинской помощи врачей-специалистов Больничная касса будет по-прежнему продолжать сотрудничество с частной клиникой Медикум, расположенной в таллиннском районе Ласнамяэ. В данной клинике в результате закупочного конкурса объем приемов в некоторых специальностях вырос, а в некоторых, наоборот, уменьшился, сообщает Больничная касса. Loe edasi...
Сийм Каллас о работе в Брюсселе: это сейчас все знают, что там много платят. Тогда мне об этом не было известно ничего
Бывший вице-президент ЕврокомиссииСийм Каллас в честь своего 70-летнего юбилея, который он празднует 2 октября, дал эстонскому Delfi большое интервью, в котором, помимо прочего, рассказал о своей работе в Брюсселе, где он потрудился десять с половиной лет. Loe edasi...
ФОТО: Смотрите, кто пришел поздравить Сийма Калласа с 70-летием
Политик Сийм Каллас, который сегодня отмечает 70-летие, пригласил друзей и знакомых на торжество по случаю дня рождения в Black Box Studio в Виймси. Loe edasi...
Отменен оправдательный приговор Красноглазову, который за счет бюджетных средств купил себе телевизор, мобильный, ноутбук и мебель
Тартуский окружной суд накануне отменил оправдательный приговор суда первой инстанции директору Института ПушкинаАндрею Красноглазову и возглавляемой им организации. Прокуратура обвиняет Красноглазова в присвоении средств, подделке документов и использовании поддельных документов. Обвинители считают, что Красноглазов присвоил почти 9000 евро, которые организация получила из бюджета Нарвы на финансирование несколько лет действовавшей в городе Школы точных наук. Loe edasi...
Март Хельме — Яне Тоом: ваша культурная автономия — по ту сторону реки Нарва. Оставьте нас в покое!
”То, что Яна Тоом выступает за культурную автономию для русских, неудивительно. Мы ведь знаем и видим, как все русскоязычные сливки Центристской партии всеми доступными им средствами продвигают неорусификацию”, — пишет лидер EKREМарт Хельме в своем мнении в Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ВИДЕО: Подобной нарвской анимационной студии S.H.A.R.K нет и в Таллинне
Нарвская анимационная студия S.H.A.R.K начинала пять лет назад, когда в ней работало 40 человек, но теперь постоянными работниками, программистами, аниматорами, являются семь человек — остальные работают временно, по найму. Loe edasi...
В ТОПе 500 влиятельных эстонских предпринимателей — пополнение из семи женщин. Кто они и чем богаты?
ФОТО: Посетители Viru keskus в недоумении: почему в женском туалете камера?
В группе ”Книга жалоб” на Facebook была опубликована фотография, сделанная в женском туалете в торговом центре Viru keskus. Снимок, на котором видно, что на потолке помещения находится камера слежения, вызвал бурную реакцию общественности. Loe edasi...
Умер Роман Карцев
Умер эстрадный артист Роман Карцев. Ему было 79 лет. Loe edasi...
"Мы боимся Путина". Скрипаль передал МI6 компромат на высших должностных лиц России времен Путина
Бывший полковник российской военной разведки (ГРУ) и бывший двойной агент Сергей Скрипаль, которого в марте 2018 года пытались отравить в британском Солсбери нервно-паралитическим газом "Новичок", передал британской внешней разведке MI6 информацию о коррупционной схеме, действовавшей в высших эшелонах российской разведки. Loe edasi...