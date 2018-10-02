ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар на пароме в Балтийском море, проблемы ласнамяэского Medicum и юбилей Сийма Калласа

Медработники отправили публичное обращение в связи с вопросами доступности специализированной врачебной помощи

Arsti juures Foto: Tanel Meos

Более пятисот работников сферы здравоохранения Ласнамяэ, Пирита и Виймси отправили сегодня членам Рийгикогу, Таллиннской городской управе, управам частей города Ласнамяэ и Пирита, а также Виймсиской волостной управе публичное обращение в связи с первичными результатами тендера Больничной кассы на оказание помощи врачей-специалистов.

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Больничная касса: в Ласнамяэ продолжается прием врачей-специалистов

Pilt on illustratiivne Foto: Vallo Kruuser

В новом договорном периоде по обеспечению медицинской помощи врачей-специалистов Больничная касса будет по-прежнему продолжать сотрудничество с частной клиникой Медикум, расположенной в таллиннском районе Ласнамяэ. В данной клинике в результате закупочного конкурса объем приемов в некоторых специальностях вырос, а в некоторых, наоборот, уменьшился, сообщает Больничная касса.

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Сийм Каллас о работе в Брюсселе: это сейчас все знают, что там много платят. Тогда мне об этом не было известно ничего

Siim Kallas Foto: Sven Arbet

ТОП НА ЗАМЕТКУ | Чем отличается баня от сауны? Около 20 тысяч таллиннцев могут лишиться права бесплатного проезда в общественном транспорте, соцпособий и места для ребенка в детсаду ФОТО: Посетители Viru keskus в недоумении: почему в женском туалете камера?

Бывший вице-президент Еврокомиссии Сийм Каллас в честь своего 70-летнего юбилея, который он празднует 2 октября, дал эстонскому Delfi большое интервью, в котором, помимо прочего, рассказал о своей работе в Брюсселе, где он потрудился десять с половиной лет.

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ФОТО: Смотрите, кто пришел поздравить Сийма Калласа с 70-летием

Siim Kallase 70. juubel Foto: Jaanus Lensment

Политик Сийм Каллас, который сегодня отмечает 70-летие, пригласил друзей и знакомых на торжество по случаю дня рождения в Black Box Studio в Виймси.

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Отменен оправдательный приговор Красноглазову, который за счет бюджетных средств купил себе телевизор, мобильный, ноутбук и мебель

Vene kaasmaalaste nõukogu vabariiklik konverents Foto: Priit Simson

Тартуский окружной суд накануне отменил оправдательный приговор суда первой инстанции директору Института Пушкина Андрею Красноглазову и возглавляемой им организации. Прокуратура обвиняет Красноглазова в присвоении средств, подделке документов и использовании поддельных документов. Обвинители считают, что Красноглазов присвоил почти 9000 евро, которые организация получила из бюджета Нарвы на финансирование несколько лет действовавшей в городе Школы точных наук.

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