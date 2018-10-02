02.10.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар на пароме в Балтийском море, проблемы ласнамяэского Medicum и юбилей Сийма Калласа


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар на пароме в Балтийском море, проблемы ласнамяэского Medicum и юбилей Сийма Калласа
Foto: Caro

Сегодня, 2 октября, возник пожар на пароме Regina Seaways, который шел из Германии в Клайпеду. Со вчерашнего дня в ласнамяэской поликлинике Medicum нельзя зарегистрироваться на прием к некоторым врачам-специалистам. Политик Сийм Каллас сегодня празднует 70-летний юбилей. Эти и другие новости этого вторника — в нашей традиционной подборке.

Пожар на пароме в Балтийском море потушен, никто не пострадал

Foto: Ekraanitõmmis

Пожар, возникший во вторник на пароме, который шел из Германии в Клайпеду, потушен, люди при этом не пострадали, утверждают ВМС Литвы, пишет литовский Delfi.
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В ласнамяэском Medicum исчезнет ряд врачей-специалистов, резко сократится количество приемов к оставшимся

Foto: Marko Mumm

Со вчерашнего дня в ласнамяэской поликлинике Medicum нельзя зарегистрироваться на прием к некоторым врачам-специалистам. Люди, у которых уже есть номерок, смогут посетить врача и при необходимости прийти на повторные приемы, но далее пациенты должны будут искать помощи врачей этих специальностей в других районах города и уголках Харьюмаа.
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Медработники отправили публичное обращение в связи с вопросами доступности специализированной врачебной помощи

Arsti juures Foto: Tanel Meos

Более пятисот работников сферы здравоохранения Ласнамяэ, Пирита и Виймси отправили сегодня членам Рийгикогу, Таллиннской городской управе, управам частей города Ласнамяэ и Пирита, а также Виймсиской волостной управе публичное обращение в связи с первичными результатами тендера Больничной кассы на оказание помощи врачей-специалистов.
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Больничная касса: в Ласнамяэ продолжается прием врачей-специалистов

Pilt on illustratiivne Foto: Vallo Kruuser

В новом договорном периоде по обеспечению медицинской помощи врачей-специалистов Больничная касса будет по-прежнему продолжать сотрудничество с частной клиникой Медикум, расположенной в таллиннском районе Ласнамяэ. В данной клинике в результате закупочного конкурса объем приемов в некоторых специальностях вырос, а в некоторых, наоборот, уменьшился, сообщает Больничная касса.
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Сийм Каллас о работе в Брюсселе: это сейчас все знают, что там много платят. Тогда мне об этом не было известно ничего

Siim Kallas Foto: Sven Arbet

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Бывший вице-президент Еврокомиссии Сийм Каллас в честь своего 70-летнего юбилея, который он празднует 2 октября, дал эстонскому Delfi большое интервью, в котором, помимо прочего, рассказал о своей работе в Брюсселе, где он потрудился десять с половиной лет.
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ФОТО: Смотрите, кто пришел поздравить Сийма Калласа с 70-летием

Siim Kallase 70. juubel Foto: Jaanus Lensment

Политик Сийм Каллас, который сегодня отмечает 70-летие, пригласил друзей и знакомых на торжество по случаю дня рождения в Black Box Studio в Виймси.
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Отменен оправдательный приговор Красноглазову, который за счет бюджетных средств купил себе телевизор, мобильный, ноутбук и мебель

Vene kaasmaalaste nõukogu vabariiklik konverents Foto: Priit Simson

Тартуский окружной суд накануне отменил оправдательный приговор суда первой инстанции директору Института Пушкина Андрею Красноглазову и возглавляемой им организации. Прокуратура обвиняет Красноглазова в присвоении средств, подделке документов и использовании поддельных документов. Обвинители считают, что Красноглазов присвоил почти 9000 евро, которые организация получила из бюджета Нарвы на финансирование несколько лет действовавшей в городе Школы точных наук.
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Март Хельме — Яне Тоом: ваша культурная автономия — по ту сторону реки Нарва. Оставьте нас в покое!

Ekspress meedia / kirjastus

”То, что Яна Тоом выступает за культурную автономию для русских, неудивительно. Мы ведь знаем и видим, как все русскоязычные сливки Центристской партии всеми доступными им средствами продвигают неорусификацию”, — пишет лидер EKRE Март Хельме в своем мнении в Eesti Päevaleht.
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В ТОПе 500 влиятельных эстонских предпринимателей — пополнение из семи женщин. Кто они и чем богаты?

Tatjana Liksutova Foto: Tiit Blaat

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Когда ждать пришествия Lidl — магазина с ”народными ценами” — в Эстонию? Фирма приподнимает завесу тайны

фото иллюстративное Foto: Scanpix, SIPA

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ФОТО: Посетители Viru keskus в недоумении: почему в женском туалете камера?

Facebook

В группе ”Книга жалоб” на Facebook была опубликована фотография, сделанная в женском туалете в торговом центре Viru keskus. Снимок, на котором видно, что на потолке помещения находится камера слежения, вызвал бурную реакцию общественности.
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Умер Роман Карцев

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Умер эстрадный артист Роман Карцев. Ему было 79 лет.
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"Мы боимся Путина". Скрипаль передал МI6 компромат на высших должностных лиц России времен Путина

Sergei Skripal Foto: Reuters TV, Reuters

Бывший полковник российской военной разведки (ГРУ) и бывший двойной агент Сергей Скрипаль, которого в марте 2018 года пытались отравить в британском Солсбери нервно-паралитическим газом "Новичок", передал британской внешней разведке MI6 информацию о коррупционной схеме, действовавшей в высших эшелонах российской разведки.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пожар на пароме в Балтийском море, проблемы ласнамяэского Medicum и юбилей Сийма Калласа

02.10.2018
Сегодня, 2 октября, возник пожар на пароме Regina Seaways, который шел из Германии в Клайпеду. Со вчерашнего дня в ласнамяэской поликлинике Medicum нельзя зарегистрироваться на прием к некоторым врачам-специалистам. Политик Сийм Каллас сегодня празднует 70-летний юбилей. Эти и другие новости этого вторника — в нашей традиционной подборке.
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Больничная касса: в Ласнамяэ продолжается прием врачей-специалистов

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В новом договорном периоде по обеспечению медицинской помощи врачей-специалистов Больничная касса будет по-прежнему продолжать сотрудничество с частной клиникой Медикум, расположенной в таллиннском районе Ласнамяэ. В данной клинике в результате закупочного конкурса объем приемов в некоторых специальностях вырос, а в некоторых, наоборот, уменьшился, сообщает Больничная касса.
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160,65 €

Медработники отправили публичное обращение в связи с вопросами доступности специализированной врачебной помощи

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Более пятисот работников сферы здравоохранения Ласнамяэ, Пирита и Виймси отправили сегодня членам Рийгикогу, Таллиннской городской управе, управам частей города Ласнамяэ и Пирита, а также Виймсиской волостной управе публичное обращение в связи с первичными результатами тендера Больничной кассы на оказание помощи врачей-специалистов.
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