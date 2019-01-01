01.01.2019, 03:34

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поздравления президента и премьер-министра с Новым годом


rus.delfi.ee
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President Kersti Kaljulaidi pressikonverents
President Kersti Kaljulaidi pressikonverentsFoto: Taavi Sepp

Президент ЭР Керсти Кальюлайд поздравила народ Эстонии с Новым годом из Пярну. Юри Ратас обратился к жителям Эстонии раньше. Эти и другие новости в подборке ключевых материалов дня..

Новогоднее приветствие президента ЭР Керсти Кальюлайд. "Наш новый год наступает в спорах, потому что впереди выборы"

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

Дорогие жители Пярну, дорогой народ Эстонии!
Да здравствует Пярну — город рождения независимости Эстонии!
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Финны хотят ужесточить закон об изнасилованиях

Ahistamine Foto: Anni Õnneleid

Большинство жителей Финляндии придерживаются мнения, что изнасилованием также стоит считать секс без однозначно озвученного согласия, сообщает yle.fi.
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Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений: желаю всем строить в своей душе духовный дом

mpda.ru

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений поздравил жителей Эстонии с наступающим Новым годом, подчеркнув, что для церкви это праздник — светский.
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Фото: В Вильянди прошел один из самых крутых в Эстонии фейерверков

Uue aasta vastuvõtmine Viljandis Foto: Kenno Soo

Новогодний фейерверк в Вильянди был одним из самых дорогих в республике — стоил 8000 евро и продолжался 7 минут.
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В московском Парке Горького обрушился мост с людьми

В Парке Горького в Москве обрушился мост с людьми. Эту информацию ТАСС подтвердили в столичном ГУ МЧС.
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Трамп усомнился в психическом здоровье своей соперницы в президентской гонке

Donald Trump Foto: Charlie Riedel, AP

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что о шансах сенатора Элизабет Уоррен от штата Массачусетс на победу в президентской гонке лучше спросить у ее психиатра.
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ФОТО: Ракетами праздник не заканчивается — за дверями клуба Hollywood масса народа и атмосфера в Старом Таллинне праздничная!

Foto: Taavi Sepp

Если для многих празднование Нового года заканчивается залпами ракет, есть и те, кто идет дальше веселиться.
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Фото: Нарва празднует наступление Нового года

Narva tähistab uut aastat Foto: Roman Vikulov, Delfi

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