ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поздравления президента и премьер-министра с Новым годом

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений поздравил жителей Эстонии с наступающим Новым годом, подчеркнув, что для церкви это праздник — светский.
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Фото: В Вильянди прошел один из самых крутых в Эстонии фейерверков
Новогодний фейерверк в Вильянди был одним из самых дорогих в республике — стоил 8000 евро и продолжался 7 минут.
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В московском Парке Горького обрушился мост с людьми
В Парке Горького в Москве обрушился мост с людьми. Эту информацию ТАСС подтвердили в столичном ГУ МЧС.
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Трамп усомнился в психическом здоровье своей соперницы в президентской гонке
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что о шансах сенатора Элизабет Уоррен от штата Массачусетс на победу в президентской гонке лучше спросить у ее психиатра.
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ФОТО: Ракетами праздник не заканчивается — за дверями клуба Hollywood масса народа и атмосфера в Старом Таллинне праздничная!
Если для многих празднование Нового года заканчивается залпами ракет, есть и те, кто идет дальше веселиться.
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Фото: Нарва празднует наступление Нового года
Смотрите, как нарвитяне отмечают главный праздник.
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