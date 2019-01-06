ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: поздравление с Рождеством от митрополита Евгения; вдохновленный Путиным парфюм; любительница поплавать нагишом Эвелин Ильвес

Вернувшаяся из поездки в Норвегию домой на Хийумаа Эвелин Ильвес согласилась оценить нашумевшую телепередачу о ней на ETV, финальные кадры которой стали одним из громких медийных событий начавшегося годя в Эстонии. Напомним, что в авторской программе Вахура Керсна ”Явление по имени Эвелин” журналист не только подробно расспросил бывшую первую леди о ее личной жизни во время и после замужества, но и показал пикантные кадры купающейся без одежды женщины.

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А вы — "за"? Власти Йыхви желают вернуть статус города

jõhvi Foto: Andres Putting

Сегодня в полночь в Йыхви стартовало голосование по вопросу потенциального возвращения центру волости статуса города.

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ВИДЕО | Скорая помощь столкнулась с автобусом

В Тарту на перекрестке улиц Выру и Ваба в субботу днем произошла авария с участием ехавшей на вызов машины скорой помощи и городского автобуса.

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Томос вручен: завершилась процедура создания автокефальной церкви Украины

Фото УНН

В Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщает украинское агентство новостей УНН.

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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | На горке в Вока, где в субботу погибла 7-летняя девочка, горят траурные свечи

Карта места происшествия



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67 погибших, 1823 пострадавших, бессчетное число превысивших скорость — итоги 2018 года в дорожном движении

Viljandimaal avarii Foto: Kenno Soo

ТОП Эвелин Ильвес: часто купаюсь голой, это для меня естественно ВИДЕО: Утопили "Ниву", приехал за ней кран, утопили и его. За всеми приехал "Камаз"... В Ида-Вирумаа с обрыва сорвалась 7-летняя девочка и погибла

2018-й год войдет в историю, как один из самых мрачных с точки зрения статистики дорожного движения. В авариях погибли 67 и получили повреждения 1823 человека. Месяцами с наибольшим числом жертв стали январь, июнь и июль, когда с жизнью расстался 31 человек, сообщает портал Accelerista.

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Президентский прием пройдет в театре ”Эстония”, от нетрадиционного и модернового места отказались

Isadepäev aktus Estonia kontserdisaalis Foto: Jaanus Lensment

Торжественный праздничный прием по случаю Дня независимости республики президент Керсти Кальюлайд проведет в концертном зале театра ”Эстония”, потому что планировка помещений в Котле культуры, который также рассматривали в качестве альтернативы, не подошла организаторам.

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Топ-6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои

Tallinna jõuluturg 2018 Foto: Taavi Sepp

Новый год отпразднован, елка осыпалась, оставив на полу гору хвои, которую вы сметете в совок и выбросите. Но не спешите это делать — ароматная хвоя может вам еще пригодиться, пишет Reader's Digest.

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Что ни год, то реформа. Руки прочь от пенсионной системы

Toidupank jagas tasuta konserve Foto: Andres Putting

Законопроект о реформе государственной пенсии снова поменяли. Еще полгода назад собирались в будущем привязать пенсию только к стажу, то теперь идея такова, что половина пенсии должна зависеть от него, а вторая половина — от уплаченного социального налога, то есть от зарплаты. Не слишком ли часто у нас трогают пенсионную систему? ”МК-Эстония” попросили представителей крупнейших партий прокомментировать эти актуальные вопросы.

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Путин с мускусом и бергамотом: теперь каждый может благоухать, как ВВП!