ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: поздравление с Рождеством от митрополита Евгения; вдохновленный Путиным парфюм; любительница поплавать нагишом Эвелин Ильвес

Митрополит Таллиннский и всея Эстония Евгений поздравил православных верующих с Рождеством Христовым; В российском интернете появился сайт парфюмпутина.рф, где можно купить парфюмерные изделия для мужчин и женщин с профилем президента России В.В.Путина на упаковке; Экс-первая леди Эстонии Эвелин Ильвес прокомментировала скандальную телепередачу, в которой показали, как она искупалась без одежды
От праздника до праздника: как правильно хранить елочные игрушки и гирлянды
Если вы не из тех, кто снимает игрушки и выкидывает елку на 1 мая, то вы уже расстались с новогодней красавицей и вновь задались вопросом — нет ли каких-то хитростей в хранении елочных игрушек и гирлянд? Да, они есть! Loe edasi…
Эвелин Ильвес: часто купаюсь голой, это для меня естественно
Вернувшаяся из поездки в Норвегию домой на ХийумааЭвелин Ильвес согласилась оценить нашумевшую телепередачу о ней на ETV, финальные кадры которой стали одним из громких медийных событий начавшегося годя в Эстонии. Напомним, что в авторской программе Вахура Керсна ”Явление по имени Эвелин” журналист не только подробно расспросил бывшую первую леди о ее личной жизни во время и после замужества, но и показал пикантные кадры купающейся без одежды женщины. Loe edasi…
А вы — "за"? Власти Йыхви желают вернуть статус города
Сегодня в полночь в Йыхви стартовало голосование по вопросу потенциального возвращения центру волости статуса города. Loe edasi…
ВИДЕО | Скорая помощь столкнулась с автобусом
В Тарту на перекрестке улиц Выру и Ваба в субботу днем произошла авария с участием ехавшей на вызов машины скорой помощи и городского автобуса. Loe edasi…
Томос вручен: завершилась процедура создания автокефальной церкви Украины
2018-й год войдет в историю, как один из самых мрачных с точки зрения статистики дорожного движения. В авариях погибли 67 и получили повреждения 1823 человека. Месяцами с наибольшим числом жертв стали январь, июнь и июль, когда с жизнью расстался 31 человек, сообщает портал Accelerista. Loe edasi…
Президентский прием пройдет в театре ”Эстония”, от нетрадиционного и модернового места отказались
Торжественный праздничный прием по случаю Дня независимости республики президент Керсти Кальюлайд проведет в концертном зале театра ”Эстония”, потому что планировка помещений в Котле культуры, который также рассматривали в качестве альтернативы, не подошла организаторам. Loe edasi…
Топ-6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои
Новый год отпразднован, елка осыпалась, оставив на полу гору хвои, которую вы сметете в совок и выбросите. Но не спешите это делать — ароматная хвоя может вам еще пригодиться, пишет Reader's Digest. Loe edasi…
Что ни год, то реформа. Руки прочь от пенсионной системы
Законопроект о реформе государственной пенсии снова поменяли. Еще полгода назад собирались в будущем привязать пенсию только к стажу, то теперь идея такова, что половина пенсии должна зависеть от него, а вторая половина — от уплаченного социального налога, то есть от зарплаты. Не слишком ли часто у нас трогают пенсионную систему? ”МК-Эстония” попросили представителей крупнейших партий прокомментировать эти актуальные вопросы. Loe edasi…
Путин с мускусом и бергамотом: теперь каждый может благоухать, как ВВП!
В Москве в продажу поступил эксклюзивный парфюм, "вдохновленный" президентом РФ Владимиром Путиным. Мужские и женские ароматы помещены в шикарные коробки с профилем российского лидера, есть даже специальный веб-сайт парфюмпутина.рф. Loe edasi…
ВИДЕО | Смотрите, во что шторм превратил Олимпийскую набережную в Сочи!
Сочинское издание "Макс Портал" опубликовал любительское видео разрушений, который нанес олимпийской набережной шторм, бушевавший на Черном море 4-5 января. Loe edasi…
Когда работа СПОРится. Недовольные работники могут отсудить у работодателя тысячи евро
Несколько недель вся Эстония обсуждала громкий скандал, связанный с Мартином Халликом. Тартуский университет в одностороннем порядке расторг трудовой договор с директором библиотеки, сославшись на утрату доверия в связи с недостойным поведением. Однако Комиссия по трудовым спорам удовлетворила иск Халлика, и теперь университет должен выплатить ему компенсацию более чем в 100 000 евро. Общественный резонанс велик еще и потому, что о таких больших выплатах раньше в Эстонии никогда не было слышно. "МК-Эстония" выяснила, как работает Комиссия по трудовым спорам и когда стоит туда обращаться. Loe edasi…
ФОТО | На такси съездить дешевле: фирма по доставке еды резко повысила цены
После того, как с рынка доставки еды на дом исчезла фирма Mychef, ее конкурент Wolt оказался в положении монополиста и повысил цены более чем в два раза! Loe edasi…
Мэр Таллинна Таави Аас: православное Рождество следует сделать государственным праздником
Накануне Рождества, которое многие православные верующие отмечают по старому стилю 7 января, мэр Таллинна Таави Аас заявил, что в Эстонии этот праздник следовало бы сделать государственным. Loe edasi…
ВИДЕО | Едва не сбивший контролера МУПО лихач найден
Муниципальная полиция Таллинна сообщила, что с помощью государственной дороной полиции была установлена личность водителя, который в минувшем ноябре чуть не сбил контролера МУПО. Loe edasi…
ВИДЕО: Норвежцы одержали двойную победу на "Тур де Ски"
В итальянском Валь-ди-Фьемме финишировала лыжная многодневка "Тур де Ски". Двойную победу в ней одержали норвежцы. Loe edasi…