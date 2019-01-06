06.01.2019, 21:59

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: поздравление с Рождеством от митрополита Евгения; вдохновленный Путиным парфюм; любительница поплавать нагишом Эвелин Ильвес

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Kroonika 22.08.2014
Kroonika 22.08.2014Foto: Priit Simson

Митрополит Таллиннский и всея Эстония Евгений поздравил православных верующих с Рождеством Христовым;
В российском интернете появился сайт парфюмпутина.рф, где можно купить парфюмерные изделия для мужчин и женщин с профилем президента России В.В.Путина на упаковке;
Экс-первая леди Эстонии Эвелин Ильвес прокомментировала скандальную телепередачу, в которой показали, как она искупалась без одежды

От праздника до праздника: как правильно хранить елочные игрушки и гирлянды

Фото: Shutterstock

Если вы не из тех, кто снимает игрушки и выкидывает елку на 1 мая, то вы уже расстались с новогодней красавицей и вновь задались вопросом — нет ли каких-то хитростей в хранении елочных игрушек и гирлянд? Да, они есть!
Loe edasi…

Эвелин Ильвес: часто купаюсь голой, это для меня естественно

Evelin Ilves Foto: Kaader videost

Вернувшаяся из поездки в Норвегию домой на Хийумаа Эвелин Ильвес согласилась оценить нашумевшую телепередачу о ней на ETV, финальные кадры которой стали одним из громких медийных событий начавшегося годя в Эстонии. Напомним, что в авторской программе Вахура Керсна ”Явление по имени Эвелин” журналист не только подробно расспросил бывшую первую леди о ее личной жизни во время и после замужества, но и показал пикантные кадры купающейся без одежды женщины.
Loe edasi…

А вы — "за"? Власти Йыхви желают вернуть статус города

jõhvi Foto: Andres Putting

Сегодня в полночь в Йыхви стартовало голосование по вопросу потенциального возвращения центру волости статуса города.
Loe edasi…

ВИДЕО | Скорая помощь столкнулась с автобусом

В Тарту на перекрестке улиц Выру и Ваба в субботу днем произошла авария с участием ехавшей на вызов машины скорой помощи и городского автобуса.
Loe edasi…

Томос вручен: завершилась процедура создания автокефальной церкви Украины

Фото УНН

В Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщает украинское агентство новостей УНН.
Loe edasi…

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | На горке в Вока, где в субботу погибла 7-летняя девочка, горят траурные свечи

Карта места происшествия


Loe edasi…

67 погибших, 1823 пострадавших, бессчетное число превысивших скорость — итоги 2018 года в дорожном движении

Viljandimaal avarii Foto: Kenno Soo

ТОП

2018-й год войдет в историю, как один из самых мрачных с точки зрения статистики дорожного движения. В авариях погибли 67 и получили повреждения 1823 человека. Месяцами с наибольшим числом жертв стали январь, июнь и июль, когда с жизнью расстался 31 человек, сообщает портал Accelerista.
Loe edasi…

Президентский прием пройдет в театре ”Эстония”, от нетрадиционного и модернового места отказались

Isadepäev aktus Estonia kontserdisaalis Foto: Jaanus Lensment

Торжественный праздничный прием по случаю Дня независимости республики президент Керсти Кальюлайд проведет в концертном зале театра ”Эстония”, потому что планировка помещений в Котле культуры, который также рассматривали в качестве альтернативы, не подошла организаторам.
Loe edasi…

Топ-6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои

Tallinna jõuluturg 2018 Foto: Taavi Sepp

Новый год отпразднован, елка осыпалась, оставив на полу гору хвои, которую вы сметете в совок и выбросите. Но не спешите это делать — ароматная хвоя может вам еще пригодиться, пишет Reader's Digest.
Loe edasi…

Что ни год, то реформа. Руки прочь от пенсионной системы

Toidupank jagas tasuta konserve Foto: Andres Putting

Законопроект о реформе государственной пенсии снова поменяли. Еще полгода назад собирались в будущем привязать пенсию только к стажу, то теперь идея такова, что половина пенсии должна зависеть от него, а вторая половина — от уплаченного социального налога, то есть от зарплаты. Не слишком ли часто у нас трогают пенсионную систему? ”МК-Эстония” попросили представителей крупнейших партий прокомментировать эти актуальные вопросы.
Loe edasi…

Путин с мускусом и бергамотом: теперь каждый может благоухать, как ВВП!

В Москве в продажу поступил эксклюзивный парфюм, "вдохновленный" президентом РФ Владимиром Путиным. Мужские и женские ароматы помещены в шикарные коробки с профилем российского лидера, есть даже специальный веб-сайт парфюмпутина.рф.
Loe edasi…

ВИДЕО | Смотрите, во что шторм превратил Олимпийскую набережную в Сочи!

Сочинское издание "Макс Портал" опубликовал любительское видео разрушений, который нанес олимпийской набережной шторм, бушевавший на Черном море 4-5 января.
Loe edasi…

Когда работа СПОРится. Недовольные работники могут отсудить у работодателя тысячи евро

Foto: Raivo Tasso

Несколько недель вся Эстония обсуждала громкий скандал, связанный с Мартином Халликом. Тартуский университет в одностороннем порядке расторг трудовой договор с директором библиотеки, сославшись на утрату доверия в связи с недостойным поведением. Однако Комиссия по трудовым спорам удовлетворила иск Халлика, и теперь университет должен выплатить ему компенсацию более чем в 100 000 евро. Общественный резонанс велик еще и потому, что о таких больших выплатах раньше в Эстонии никогда не было слышно. "МК-Эстония" выяснила, как работает Комиссия по трудовым спорам и когда стоит туда обращаться.
Loe edasi…

ФОТО | На такси съездить дешевле: фирма по доставке еды резко повысила цены

a1 kategooria sõiduk Foto: Taavi Sepp

После того, как с рынка доставки еды на дом исчезла фирма Mychef, ее конкурент Wolt оказался в положении монополиста и повысил цены более чем в два раза!
Loe edasi…

Мэр Таллинна Таави Аас: православное Рождество следует сделать государственным праздником

Õigeusu Jõulud - jumalateemistus Nevski katedraalis Foto: Karli Saul

Накануне Рождества, которое многие православные верующие отмечают по старому стилю 7 января, мэр Таллинна Таави Аас заявил, что в Эстонии этот праздник следовало бы сделать государственным.
Loe edasi…

ВИДЕО | Едва не сбивший контролера МУПО лихач найден

MUPO hoiatas ühistranspordis piletita reisijaid Foto: Andres Putting

Муниципальная полиция Таллинна сообщила, что с помощью государственной дороной полиции была установлена личность водителя, который в минувшем ноябре чуть не сбил контролера МУПО.
Loe edasi…

ВИДЕО: Норвежцы одержали двойную победу на "Тур де Ски"

Johannes Hoesflot Klaebo võimutseb Tour de Skil Foto: Karl-Josef Hildenbrand, AP/Scanpix

В итальянском Валь-ди-Фьемме финишировала лыжная многодневка "Тур де Ски". Двойную победу в ней одержали норвежцы.
Loe edasi…

Где фотографировали рождественскую кампанию Cellbes?
Ответь и выиграй подарочную карту на 100€!


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии