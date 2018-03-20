ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поздравление Путину от Кальюлайд, ядовитый дым в Ыйсмяэ и наступление весны

Сегодня, 20 марта, глава Эстонии Керсти Кальюлайд направила своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравление по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации. Также в этот день в Таллинне на Палдиском шоссе в ангаре с одеждой произошло возгорание, из-за чего распространялся ядовитый дым. Кроме того, сегодня — День весеннего равноденствия, что означает, что наступила астрономическая весна. Об этом и многом другом — в нашей подборке новостей вторника.

Кальюлайд поздравила Путина с переизбранием на пост президента РФ

100 aastat Eesti Maanõukogu otsusest Foto: Andres Putting

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд направила своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравление по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации, передает rus.err.ee.

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ФОТО и ВИДЕО: В Ыйсмяэ распространялся ядовитый дым, на Палдиском шоссе горел ангар

Сегодня утром в Таллинне на Палдиском шоссе в ангаре с одеждой произошло возгорание.

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ФОТО DELFI: Полюбуйтесь на новый автомобиль Таави Ааса за 48 325 евро

Foto: Taavi Sepp

Таллиннская горканцелярия на основании госзакупки приобрела Таави Аасу новый служебный автомобиль. Это — легковой автомобиль Volvo S 90 стоимостью 48 325 евро.

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ФОТО: В Кадриорге визжат пилы — начали валить деревья на месте будущей Рейди теэ

Foto: Andres Putting

Строительство Рейди теэ, которая долго обсуждалась, несколько раз переделывалась и, несмотря на это, вызвала протесты, теперь наконец начато: в парке Кадриорг валят первые находящиеся на месте будущей дороги деревья.

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ФОТО: Янек Мягги встретился с министром спорта РФ Павлом Колобковым

Foto: Janek Mäggi

Президент Всемирной федерации шашек Янек Мягги встретился в Москве с министром спорта России Павлом Колобковым.

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Окружной суд полностью оправдал бывшего главу PERH Тыниса Аллика

PERH-i endise juhi Tõnis Alliku ja haigla IT-juhi Marko Kilgi istung Harju maakohtus. Foto: Rauno Volmar

Таллиннский окружной суд во вторник, 20 марта, полностью оправдал бывшего председателя Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика, которого прокуратура обвинила в коррупции.

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На Нарвском шоссе задержали употреблявшего алкоголь водителя, который устроил несколько ДТП

Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

Сегодня вечером в Таллинне употреблявший алкоголь водитель спровоцировал несколько ДТП и скрылся с места происшествия. Водителя задержали некоторое время спустя на Нарвском шоссе.

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Слишком суровое наказание? Опытных сотрудников полиции уволили за мат в адрес задержанного

Foto: MK Estonia

Напарники Антон и Алексей (имя изменено) задержали дорожного нарушителя. Тот повел себя агрессивно и стал проходиться по самим полицейским, а также их родителям и женам. Слово за слово, хулиган в итоге не стал стесняться в выражениях. Полицейские, которых задели за больное, в долгу не остались и тоже несколько раз прибегли к матерным словам. В итоге обоих отстранили от службы и через несколько месяцев уволили в связи с потерей доверия, пишет "МК Эстония".

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ФОТО и ВИДЕО: Поселок-призрак Сиргала: чем живут его люди и на что уповают?

85-aastane Anna elab neljakorruselises kortermajas, kus peale tema on vaid üks elanik. Kaader filmist

Условия проживания в разрушенном Сиргала далеки даже от средних стандартов, но те жители, которые еще остались, уезжать не торопятся, пишет Eesti Päevaleht.

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Наступила астрономическая весна! Смотрите, какая сейчас погода в разных уголках страны

Sombune talveilm Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня 20 марта — День весеннего равноденствия, и буквально полчаса назад, в 18:15, наступила астрономическая весна. Но на улице, кажется, весной и не пахнет. Следите за погодой в разных городах Эстонии в режиме онлайн.

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ВИДЕООПРОС DELFI: Кингисепп или Ямбург? Большинство проголосовало против смены названия

Около 60 процентов жителей Кингисеппа, расположенного в российской Ленобласти, в 30 километрах от Нарвы, и переименованного из ”Ямбурга” 95 лет назад в честь эстонского революционера, проголосовали против возвращения ему исторического имени.

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Дневник Олега Самороднего, ч.7. Об эстонских заложниках Кремля в Крыму

Foto: Ilja Pitalev, Sputnik

Депутат Рийгикогу Яак Мадисон намерен посетить Крым для оказания помощи тамошним эстонцам. Одновременно в российских СМИ развернута пропагандистская кампания по поводу того, что Эстония бросила на произвол судьбы эстонцев, проживающих в Крыму.

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"Для России страны Балтии — ноль!" Российские эксперты про ожидаемые перемены и преемника Путина

Что ждет Россию на четвертом сроке Владимира Путина — мощный экономический рывок или глубокое погружение в имперскую ностальгию? Как и где будут искать преемника Путина? При каких условиях он будет править вечно? Какую новую внешнюю политику поведет Путин-4 и насколько ему важен внешний имидж страны? Есть ли причины для усиления страхов стран Балтии и какое их место в новой внешней политике России? Об этом латвийскому порталу Delfi рассказали российские эксперты, придерживающиеся провластных и либеральных позиций.

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Вильнюс — Минск: некоторые товары и услуги в Беларуси невероятно дешевы

Множество мужчин и женщин, распивающих алкоголь, во многих местах разрешается курить, довольно низкие цены, а вкус, как в Литве 10 лет назад. Так наверное одним предложением можно было бы охарактеризовать многие заведения общепита в Минске, куда всего за полчаса можно попасть на самолете из Вильнюса и для этого не потребуется виза.

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Во Франции задержан Николя Саркози

Nicolas Sarkozy Foto: Michel Euler, AP

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

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