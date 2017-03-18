ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Появление Сависаара на публике, разбой в конторе банка SEB, нападение в парижском аэропорту

Впервые за долгое время на публике появился экс-лидер центристов Эдгар Сависаар. В субботу в Таллинне мужчина разбил топором стекло в конторе банка SEB и ворвался в помещение. Утром 18 марта неизвестный мужчина напал на военный патруль в парижском аэропорту Орли, нападавшего застрелили.
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Эдгар Сависаар впервые за долгое время появился на публике
Впервые за долгое время на публике появился экс-лидер центристов Эдгар Сависаар на собрании тартуского отделения Центристской партии.
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ФОТО: В Таллинне мужчина с топором ворвался в главную контору банка SEB
Сегодня в Таллинне мужчина разбил топором стекло в конторе банка SEB и ворвался в помещение.
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ФОТО и ВИДЕО: В аэропорту Парижа застрелили мужчину, людей эвакуировали
В парижском аэропорту застрелили отобравшего оружие у военного мужчину
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СМИ узнали имя совершившего нападение в парижском аэропорту Орли мужчины
Напавшего на военный патруль в парижском аэропорту Орли мужчину зовут Зиед Б., сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Le Parisien.
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Скончался бывший тренер сборной Эстонии по биатлону
Минувшей ночью скончался 60-летний тренер сборной Финляндии по биатлону Аско Нуутинен, входивший в предыдущем сезоне в тренерский штаб сборной Эстонии.
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Почему жертва домашнего насилия должна уходить из дома, а злодей может продолжать смотреть телевизор?
В последнее время темы домашнего насилия и насилия над женщинами были в центре внимания общественности. Такое внимание важно как минимум потому, что это придает сил всем тем, кто годами поддерживал жертв и боролся за то, чтобы в Эстонии было меньше домашнего террора.
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Столтенберг: страны Балтии не подвержены угрозе нападения
НАТО не считает, что страны Балтии подвержены угрозе конвенционального военного нападения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на Leta.
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Как и почему эстонская пенсионная система обгоняет латвийскую
В конце января правительство Эстонии анонсировало запуск масштабной пенсионной реформы, направленной на уменьшение социального расслоения общества. Добиваться цели планируется за счет изменения формулы расчета пенсий, повышая в ней значение рабочего стажа над размером зарплаты.
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Опубликованная на Delfi серия репортажей с Донбасса получила престижную премию
Журналист Дмитрий Дурнев стал лауреатом премии ”Редколлегия” в феврале 2017 года за серию репортажей об экономике повседневной жизни на Донбассе, которую он подготовил специально для совместного проекта ”Спектра” и Delfi ”Осколки”.
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ОБЗОР ЦЕН: Первые ласточки весенних рынков — огурцы и клубника
Хоть на дворе уже середина марта, на рынках страны еще не появилось достаточно местных продавцов.
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