ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Повышение платы за место в детсаду, двойное убийство в Кивиыли, инцидент в эстонской армии

Сегодня портал Delfi писал о том, что в этом году в Таллинне плата за место в детском саду повысится. Днем стало известно о трагедии в Кивиыли. В ночь на 11 января в Кивиыли, в сгоревшей квартире были обнаружены два трупа. Также сегодня на портале Delfi было опубликовано видео: в эстонской армии солдат хочет пойти курить, но сержант ему не позволяет. Об этом и другом - в нашей подборке "Главное за день".

ВИДЕО: Теперь ты в армии: сержант, рядовой и дневальный разбуянились и матерятся как сапожники

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В соцмедиа появилось видео: в эстонской армии солдат хочет пойти курить, но сержант ему не позволяет.

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В Кивиыли в сгоревшей квартире нашли два трупа. Подозреваемый задержан

Foto: Prokuratuur

В ночь на 11 января в Кивиыли в сгоревшей квартире нашли два трупа. Полиция задержала подозреваемого — 29 летнего мужчину.

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В Ида-Вирумаа столкнулись поезд и автомобиль

Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

Сегодня вечером, около 17:00 в Ида-Вирумаа, в деревне Серваяэре столкнулись поезд и автомобиль Audi.

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ВИДЕО DELFI: Министр соцзащиты о потерях работающих пенсионеров: больше исключений не будет, система для всех одинакова

Сегодня гостями студии Delfi TV стали министр социальной защиты Кайа Ива (IRL) и представитель оппозиции Кристен Михал (Партия реформ), который выступает за изменения в системе обложения доходов работающих пенсионеров. Всего в Эстонии насчитывается около 20 000 людей более преклонного возраста, которые, получая пенсию и зарплату, потеряют в доходах.

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Ладынская-Кубитс: журналисты ПБК зависят от Центристской партии

Foto: Madis Veltman

Член IRL Виктория Ладынская-Кубитс выразила на страницах Eesti Päevaleht свое мнение относительно ПБК и отметила, что журналисты канала зависят от Центристской партии, поэтому вынуждены играть по правилам.

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Читательница интересуется: почему на эстоноязычный вариант игрушки есть скидка 50%, а на русскоязычный — нет?

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В редакцию Delfi поступило письмо от читательницы Раисы. Женщина интересуется: почему у двух одинаковых по сути, но различных в языковом плане обучающих игрушек — разная цена?

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Нет трамвая — нет денег! ”Лишнее” европособие может достаться Таллинну

Kadri Simson Foto: Hendrik Osula

Министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон уже более полугода готовит распоряжение, в результате которого Таллинн получил бы более 8 млн освободившихся европейских денег, пишет Eesti Päevaleht.

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В лесной промышленности Эстонии объявлена чрезвычайная ситуация

Metsalõikus ja palgivedu Saarde valla metsas Foto: Sven Arbet

В связи с необычно большим количеством осадков Эстонский союз лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также Союз частных лесов Эстонии объявили чрезвычайное положение, потому что в сложившихся условиях выполнение лесозаготовительных работ вредит окружающей среде и противоречит рекомендованной практике.

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ГРАФИК: Работающему пенсионеру придется быть в 2,3 раза солидарнее министра

Ei Jüri Ratas ega Jevgeni Ossinovski pole leidnud võimalust pensionäride kriitikale vastata. Foto: Madis Veltman

Работник, получающий более 2100 евро, с этого года остается без необлагаемого налогом минимума и будет получать в месяц на 36 евро меньше, в то время как работающий пенсионер потеряет 83 евро своего дохода в месяц, что в 2,3 раза больше, пишет Eesti Päevaleht.

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Польша назвала взрыв на борту причиной крушения самолета Качиньского

Foto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

Комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском, произошедшей в 2010 году, говорится в сообщении ведомства.

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