ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Повышение минимальной зарплаты и "наказание" за успешную систему залоговой тары

Европарламент выступил против ”Северного потока — 2” и принял резолюцию с призывом к странам ЕС остановить реализацию проекта. Аналогичное заявление днем ранее сделали члены палаты представителей конгресса США. В Белом доме дали понять, что готовят санкции в отношении газопровода. Германские СМИ констатируют, что остановить уже начатую стройку и отозвать выданные разрешения практически невозможно.

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”Эстония стала злее”. Письмо в прошлое от дочери отцу

Kollaaž

Это мое письмо отцу, который скончался 12 лет назад. Который учил меня быть патриотом Эстонии. Я переживаю: за последний год Эстония озлобилась.

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Проблемы с Omniva: клиенты устали ждать свои посылки, а теперь и онлайн-магазины отказываются от сотрудничества

Omniva kolis novembris uude sorteerimiskeskusse ning tagajärjeks oli suurem seisak pakkide liikumises. Andres Putting

У многих клиентов Omniva возникли задержки с доставкой посылок, которые могут продлиться вплоть до рождественских праздников. В связи с задержками некоторые онлайн-магазины отказались от использования почтовых услуг Omniva.

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SEB предупреждает: обновите личные данные к концу недели или ваш счет будет закрыт

Foto: Tanel Meos

Банковские клиенты с устаревшими данными с конца недели не смогут больше пользоваться своими расчетными счетами, пишет Õhtuleht.

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Сербия хочет вернуть на родину югославских военных преступников: в Тартуской тюрьме к ним относятся недостаточно вежливо

AFP

ТОП Сколько-сколько? Правительство одобрило повышение минимальной заработной платы в 2019 году Евросоюз хочет ”наказать” Эстонию за успешную систему залоговой тары Интерьер 2019: на какие тренды делать ставку уже сегодня?

По мнению Министерства юстиции Сербии, из Эстонии следовало бы вывезти двух военных преступников, заключенных в Тартуской тюрьме.

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ГРАФИК РЕЙТИНГА ПАРТИЙ: Разрыв между Партией реформ и EKRE сокращается, Центристы лидируют

Keskerakond tutvustas Tondiraba jäähallis Pirita, Kesklinna, Lasnamäe esinumbrit ning kandidaate Foto: Rauno Volmar

В декабре наиболее стремительно выросла поддержка Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), а самой популярной политической силы продолжает оставаться Центристская партия, передает rus.err.ee.

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Яна Тоом: Европарламент поддержал право голоса для неграждан

”Еврокомиссия должна мотивировать страны-члены ЕС решить проблему долговременных жителей, лишенных права голоса”, — такой призыв содержится в докладе о работе Комитета по петициям, принятом сегодня Европарламентом.

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Оправдательный приговор в отношении экс-главы PERH Тыниса Аллика вступил в силу