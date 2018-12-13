ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Повышение минимальной зарплаты и "наказание" за успешную систему залоговой тары

На сегодняшнем заседании правительство одобрило минимальную зарплату на 2019 год: с начала следующего года минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 540 евро и минимальная часовая зарплата составит 3,21 евро. А тем временем в более чем половине стран Европы отсутствует система залоговой упаковки, в связи с чем как пластиковые бутылки, так и их пробки ”отправляются на природу” - для исправления ситуации планируется провести общеевропейское ужесточение директивы о пластике. Эти и другие новости этого четверга, 13 декабря, читайте в нашей ежедневной подборке.
Сколько-сколько? Правительство одобрило повышение минимальной заработной платы в 2019 году
На сегодняшнем заседании правительство одобрило минимальную зарплату на 2019 год. С начала следующего года минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 540 евро и минимальная часовая зарплата составит 3,21 евро. Loe edasi...
Евросоюз хочет ”наказать” Эстонию за успешную систему залоговой тары
В более чем половине стран Европы отсутствует система залоговой упаковки, в связи с чем как пластиковые бутылки, так и их пробки ”отправляются на природу”, пишет Maaleht. Для исправления ситуации планируется провести общеевропейское ужесточение директивы о пластике. Loe edasi...
Перекрыть трубы: ЕС восстал против ”Северного потока”
Европарламент выступил против ”Северного потока — 2” и принял резолюцию с призывом к странам ЕС остановить реализацию проекта. Аналогичное заявление днем ранее сделали члены палаты представителей конгресса США. В Белом доме дали понять, что готовят санкции в отношении газопровода. Германские СМИ констатируют, что остановить уже начатую стройку и отозвать выданные разрешения практически невозможно. Loe edasi...
”Эстония стала злее”. Письмо в прошлое от дочери отцу
Это мое письмо отцу, который скончался 12 лет назад. Который учил меня быть патриотом Эстонии. Я переживаю: за последний год Эстония озлобилась. Loe edasi...
Проблемы с Omniva: клиенты устали ждать свои посылки, а теперь и онлайн-магазины отказываются от сотрудничества
У многих клиентов Omniva возникли задержки с доставкой посылок, которые могут продлиться вплоть до рождественских праздников. В связи с задержками некоторые онлайн-магазины отказались от использования почтовых услуг Omniva. Loe edasi...
SEB предупреждает: обновите личные данные к концу недели или ваш счет будет закрыт
Банковские клиенты с устаревшими данными с конца недели не смогут больше пользоваться своими расчетными счетами, пишет Õhtuleht. Loe edasi...
Сербия хочет вернуть на родину югославских военных преступников: в Тартуской тюрьме к ним относятся недостаточно вежливо
Яна Тоом: Европарламент поддержал право голоса для неграждан
”Еврокомиссия должна мотивировать страны-члены ЕС решить проблему долговременных жителей, лишенных права голоса”, — такой призыв содержится в докладе о работе Комитета по петициям, принятом сегодня Европарламентом. Loe edasi...
Оправдательный приговор в отношении экс-главы PERH Тыниса Аллика вступил в силу
Госсуд сегодня решил не принимать в производство апелляции на решения судов, которыми признали невиновным в коррупции бывшего руководителя Северо-эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика, а виновным бывшего ИТ-директора Марко Килька. Таким образом, вступили в силу решения окружного суда, согласно которым Аллика оправдали, а Килька осудили. Loe edasi...
ВИДЕО: В Выру молодые люди угрожали рабочим пневматическим оружием
Сегодня в Выру произошел тревожный инцидент, когда молодые люди угрожали рабочим пневматическим оружием. Loe edasi...
Тайная жизнь иностранцев в Таллинне: когда эстонский язык не нужен
Еженедельник Eesti Ekspress пишет, что в результате глобализации Таллинн давно уже стал городом, где наряду с местным культурным пространством процветает и англоязычное. Loe edasi...