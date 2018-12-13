13.12.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Повышение минимальной зарплаты и "наказание" за успешную систему залоговой тары

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rus.delfi.ee
EST 5
Rahakott eurodega
Foto on illustratiivne.Foto: Sven Arbet

На сегодняшнем заседании правительство одобрило минимальную зарплату на 2019 год: с начала следующего года минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 540 евро и минимальная часовая зарплата составит 3,21 евро. А тем временем в более чем половине стран Европы отсутствует система залоговой упаковки, в связи с чем как пластиковые бутылки, так и их пробки ”отправляются на природу” - для исправления ситуации планируется провести общеевропейское ужесточение директивы о пластике. Эти и другие новости этого четверга, 13 декабря, читайте в нашей ежедневной подборке.

Сколько-сколько? Правительство одобрило повышение минимальной заработной платы в 2019 году

фото иллюстративное Foto: Ester Vaitmaa

На сегодняшнем заседании правительство одобрило минимальную зарплату на 2019 год. С начала следующего года минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 540 евро и минимальная часовая зарплата составит 3,21 евро.
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Евросоюз хочет ”наказать” Эстонию за успешную систему залоговой тары

Tänu pandipakendite tagastamisele kogutakse Eestis kokku ligi 90% plastpudelitest ja nende korkidest. SVEN ARBET

В более чем половине стран Европы отсутствует система залоговой упаковки, в связи с чем как пластиковые бутылки, так и их пробки ”отправляются на природу”, пишет Maaleht. Для исправления ситуации планируется провести общеевропейское ужесточение директивы о пластике.
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Перекрыть трубы: ЕС восстал против ”Северного потока”

Nord Stream 2 Foto: Sergei Gunejev, Sputnik

Европарламент выступил против ”Северного потока — 2” и принял резолюцию с призывом к странам ЕС остановить реализацию проекта. Аналогичное заявление днем ранее сделали члены палаты представителей конгресса США. В Белом доме дали понять, что готовят санкции в отношении газопровода. Германские СМИ констатируют, что остановить уже начатую стройку и отозвать выданные разрешения практически невозможно.
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”Эстония стала злее”. Письмо в прошлое от дочери отцу

Kollaaž

Это мое письмо отцу, который скончался 12 лет назад. Который учил меня быть патриотом Эстонии. Я переживаю: за последний год Эстония озлобилась.
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Проблемы с Omniva: клиенты устали ждать свои посылки, а теперь и онлайн-магазины отказываются от сотрудничества

Omniva kolis novembris uude sorteerimiskeskusse ning tagajärjeks oli suurem seisak pakkide liikumises. Andres Putting

У многих клиентов Omniva возникли задержки с доставкой посылок, которые могут продлиться вплоть до рождественских праздников. В связи с задержками некоторые онлайн-магазины отказались от использования почтовых услуг Omniva.
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SEB предупреждает: обновите личные данные к концу недели или ваш счет будет закрыт

Foto: Tanel Meos

Банковские клиенты с устаревшими данными с конца недели не смогут больше пользоваться своими расчетными счетами, пишет Õhtuleht.
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Сербия хочет вернуть на родину югославских военных преступников: в Тартуской тюрьме к ним относятся недостаточно вежливо

AFP

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По мнению Министерства юстиции Сербии, из Эстонии следовало бы вывезти двух военных преступников, заключенных в Тартуской тюрьме.
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ГРАФИК РЕЙТИНГА ПАРТИЙ: Разрыв между Партией реформ и EKRE сокращается, Центристы лидируют

Keskerakond tutvustas Tondiraba jäähallis Pirita, Kesklinna, Lasnamäe esinumbrit ning kandidaate Foto: Rauno Volmar

В декабре наиболее стремительно выросла поддержка Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), а самой популярной политической силы продолжает оставаться Центристская партия, передает rus.err.ee.
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Яна Тоом: Европарламент поддержал право голоса для неграждан

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Еврокомиссия должна мотивировать страны-члены ЕС решить проблему долговременных жителей, лишенных права голоса”, — такой призыв содержится в докладе о работе Комитета по петициям, принятом сегодня Европарламентом.
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Оправдательный приговор в отношении экс-главы PERH Тыниса Аллика вступил в силу

PERH-i endise juhi Tõnis Alliku ja haigla IT-juhi Marko Kilgi istung Harju maakohtus. Foto: Rauno Volmar

Госсуд сегодня решил не принимать в производство апелляции на решения судов, которыми признали невиновным в коррупции бывшего руководителя Северо-эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика, а виновным бывшего ИТ-директора Марко Килька. Таким образом, вступили в силу решения окружного суда, согласно которым Аллика оправдали, а Килька осудили.
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ВИДЕО: В Выру молодые люди угрожали рабочим пневматическим оружием

Foto on illustreeriv. Foto: Priit Simson

Сегодня в Выру произошел тревожный инцидент, когда молодые люди угрожали рабочим пневматическим оружием.
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Тайная жизнь иностранцев в Таллинне: когда эстонский язык не нужен

Kollaaž

Еженедельник Eesti Ekspress пишет, что в результате глобализации Таллинн давно уже стал городом, где наряду с местным культурным пространством процветает и англоязычное.
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