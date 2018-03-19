ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Postimees проиллюстрировал неэстонцев звездой с серпом и молотом, эхо выборов президента РФ

В номере за 19 марта в Postimees вышла статья о поддержке правительства, проиллюстрированная инфографикой, где представители других национальностей обозначены красной звездой с серпом и молотом. ЦИК России объявил предварительные итоги выборов. У Путина — 76,66%. выборы президента РФ вызвали большой резонанс в прессе. Тему выборов обсудили и эксперты в студии Delfi.

В статье Postimees представителей нацменьшинств отметили красной звездой с серпом и молотом

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В сегодняшнем номере Postimees вышла статья о поддержке правительства, проиллюстрированная инфографикой, где представители других национальностей обозначены красной звездой с серпом и молотом. "Крупнейшая газета страны в очередной раз посылает неэстонцам недвусмысленный сигнал", — пишет старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Центристская партия).

Главред издания приносит свои извинения.

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Путин выиграл выборы, обогнав сам себя и установив новые рекорды

Vladimir Putin valimisõhtu pressikonverentsil Foto: Reuters, Scanpix

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,67% голосов после обработки 99,81% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,79% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%, следует из данных Центризбиркома. Явка избирателей составила, по предварительным данным, 67,4%.

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Эксперты в студии DELFI о Путине: ”Он уже как поп-звезда, а не политик!”

Сегодня мы вновь пригласили в студию Delfi экспертов по российским делам, чтобы обсудить результаты выборов президента РФ и их возможное влияние на отношения между эстонскими властями и живущими в Эстонии российскими гражданами. Ведь большинство из них поддержали на выборах именно Владиимира Путина, а значит, им близка и его политика, которые не принимают официальные круги на Западе, в том числе и в нашей стране. Гости студии: политолог Пеэтер Тайм и научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стоическу.

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ВИДЕО DELFI: ”Кому нужно было это представление?” Обсуждаем выборы в РФ

В студии Delfi политолог Пеэтер Тайм и главный редактор русского Delfi Дмитрий Кукушкин обсуждают результаты выборов в России.

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Абсолютный рекорд: Даугавпилс на выборах президента России отдал Путину рекордный процент голосов

Данные о результатах выборов президента России в Даугавпилсе свидетельствуют о том, что за Путина проголосовали 96,7% пришедших на выборы граждан России.

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Как бы не влетело в копеечку: около 40 000 человек стоит пересмотреть расчет необлагаемого дохода

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

Налогово-таможенный департамент начинает оповещать тех, кому стоит на основании зарплат за январь и февраль пересмотреть использование не облагаемого налогом минимального дохода. Всего это стоит сделать более 39 000 людям, то есть 4,5% получающих зарплату или пенсию.

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18 лет Путина: кем были главы других стран, когда президент России пришел к власти

9 августа 1999 года Борис Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром России. В 2000 году Путин впервые стал президентом России и с тех пор оставался у власти.

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Ратас не собирается поздравлять Путина с победой на выборах

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Согласно результатам вчерашних выборов в России, новым президентом РФ стал Владимир Путин. Однако премьер-министр Эстонии Юри Ратас не намерен поздравлять его в с победой.

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На востоке Эстонии Путин набрал больший процент голосов, чем где бы то ни было в России

Vene presidendi valimised Narvas. Foto: Jaanus Lensment

Генеральное консульство РФ в Нарве сообщило Delfi результаты выборов президента России по консульскому округу, включающему Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, где проголосовало 12794 обладающих правом голоса граждан России из примерно 38 тысяч.

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Владеющая казино Olympic Entertainment Group идет на продажу и уходит с биржи

Armin Karu Foto: Tiit Blaat

19 марта два крупных акционера Olympic Entertainment Group AS — OÜ HansaAssets (фирма председателя совета OEG Армина Кару) и OÜ Hendaya Invest (фирма члена совета OEG Яана Корпусова) — заключили с Odyssey Europe AS договор купле-продажи на каждую акцию.

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