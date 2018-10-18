ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия взрыва в Керчи, ”медицинский нацизм” и бомбовое предупреждение ”Солярису”

В редакцию Delfi обратилась Марина, которая возмущена тем, что психиатр в Клинике Тартуского университета не захотел разговаривать с ней на русском. Представитель клиники говорит, что врач и не обязан был этого делать.

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Медработники уже десять лет бьют тревогу: здоровье молодых мужчин становится все хуже и хуже

Uued ajateenijad Kalevi jalaväepataljonis Foto: Kaitseväe pressiteenistus

Позавчера в Северо-Эстонской региональной больнице скончался срочник 1 пехотной бригады Сил обороны Эстонии. После посещения спортзала молодой человек пожаловался на затрудненное дыхание и ему была вызвана скорая. Работники медицины уже на протяжении десяти лет бьют в колокола: состояние здоровье молодых мужчин постоянно ухудшается.

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ВИДЕО: В Старом городе Таллинна неожиданно покатился микроавтобус, в котором находились маленькие дети

Позавчера в Старом городе Таллинна неожиданно покатился белый грузовой микроавтобус. Только после остановки выяснилось, что в нем находились дети.

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Юри Ратас вручил Биллу Гейтсу цифровое удостоверение личности э-резидента Эстонии

Foto: riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас обсудил сегодня утром с основателем компании Microsoft и филантропом Биллом Гейтсом, как поддержать развитие Африки путем инвестиций в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность. Кроме того, Ратас вручил Гейтсу цифровое удостоверение личности э-резидента.

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Число погибших в результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи возросло до 21

Kertš Foto: Valery Matytsin, TASS

ТОП "Нацизм!" Пациентка жалуется, что врач в Клинике ТУ отказался говорить с ней по-русски Клиника: договаривайтесь или приходите с переводчиком ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН, ФОТО и ВИДЕО| Бойня в керченском колледже: 19 человек погибли, минимум 50 ранены. Подозреваемый — ученик того же колледжа — покончил с собой. "Ненавидел техникум из-за злых преподов" Трагедия в Какумяэ: к несчастью, умер третий ребенок в семье

Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека.

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Delfi на Таллиннской неделе моды 2018 | Без эпатажа не обошлось: слякоть, стразы на мягком месте и ожерелье из баранок

Foto: Taavi Sepp

Вот и стартовало главное модное событие Эстонии этого года — осенняя Tallinn Fashion Week, отмечающая 15-летие. Открыл подходящий к сезону показ бренда верхней одежды WOOM. Но звездный момент первого дня недели моды пришелся на вручение престижной награды “Золотой иглы”. Собравшаяся в зале публика явно не ожидала такого поворота событий.

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Умер солист группы ”Нэнси”

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

На 32-м году жизни скончался солист группы ”Нэнси” Сергей Бондаренко. О трагедии сообщил в фейсбуке его отец и основатель поп-коллектива — Анатолий Бондаренко.

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ФОТО: Столичному центру ”Солярис” сделали бомбовое предупреждение. Но ничего не нашли

Foto: Andres Putting

Сегодня вечером столичному центру ”Солярис” сделали бомбовое предупреждение. Посетителей эвакуировали, но взрывного устройства не оказалось.

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Мошенники украли через приложение по заказу такси данные кредитной карты и сняли со счета приличную сумму

Panga broneeringus olid summad eurodes, aga hiljem, kui raha maha läks, juba rublades. Foto: Priit Simson

Данные кредитных карт клиента Uber попали в руки к мошенникам, которые потратили в общей сложности более 300 евро, пишет Eesti Päevaleht.

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Убийство в ночном клубе Poseidon: споры о том, чей удар оказался смертельным, продолжаются