ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия взрыва в Керчи, ”медицинский нацизм” и бомбовое предупреждение ”Солярису”(12)
Итак, подведем итоги этого четверга.
Итак, подведем итоги этого четверга.
До 20 человек увеличилось число погибших в ходе инцидента в Керченском политехническом колледже, заявил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.
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В редакцию Delfi обратилась Марина, которая возмущена тем, что психиатр в Клинике Тартуского университета не захотел разговаривать с ней на русском. Представитель клиники говорит, что врач и не обязан был этого делать.
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Позавчера в Северо-Эстонской региональной больнице скончался срочник 1 пехотной бригады Сил обороны Эстонии. После посещения спортзала молодой человек пожаловался на затрудненное дыхание и ему была вызвана скорая. Работники медицины уже на протяжении десяти лет бьют в колокола: состояние здоровье молодых мужчин постоянно ухудшается.
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Позавчера в Старом городе Таллинна неожиданно покатился белый грузовой микроавтобус. Только после остановки выяснилось, что в нем находились дети.
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Премьер-министр Юри Ратас обсудил сегодня утром с основателем компании Microsoft и филантропом Биллом Гейтсом, как поддержать развитие Африки путем инвестиций в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность. Кроме того, Ратас вручил Гейтсу цифровое удостоверение личности э-резидента.
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ТОП
Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека.
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Вот и стартовало главное модное событие Эстонии этого года — осенняя Tallinn Fashion Week, отмечающая 15-летие. Открыл подходящий к сезону показ бренда верхней одежды WOOM. Но звездный момент первого дня недели моды пришелся на вручение престижной награды “Золотой иглы”. Собравшаяся в зале публика явно не ожидала такого поворота событий.
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На 32-м году жизни скончался солист группы ”Нэнси” Сергей Бондаренко. О трагедии сообщил в фейсбуке его отец и основатель поп-коллектива — Анатолий Бондаренко.
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Сегодня вечером столичному центру ”Солярис” сделали бомбовое предупреждение. Посетителей эвакуировали, но взрывного устройства не оказалось.
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Данные кредитных карт клиента Uber попали в руки к мошенникам, которые потратили в общей сложности более 300 евро, пишет Eesti Päevaleht.
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По оценке государственной прокуратуры, убитый в столичной ночном клубе Poseidon Лаури Меримаа (41) принадлежал к Кемеровской ОПГ, пишет Eesti Ekspress.
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Если весной и летом предсказатели погоды Maaleht в своих прогнозах были довольно единодушны и на редкость точны, то при предсказании предстоящей зимы мнения расходятся, пишет Maaleht.
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Võtmeklientide müügijuht
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