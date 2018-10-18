18.10.2018, 21:04

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия взрыва в Керчи, ”медицинский нацизм” и бомбовое предупреждение ”Солярису”

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rus.delfi.ee
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Kertš
KertšFoto: Sergei Malgavko, TASS

Итак, подведем итоги этого четверга.

  • Число погибших в результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи возросло до 21
  • "Нацизм!" Пациентка жалуется, что врач в Клинике ТУ отказался говорить с ней по-русски
  • Юри Ратас вручил Биллу Гейтсу цифровое удостоверение личности э-резидента Эстонии
  • Delfi на Таллиннской неделе моды 2018 | Без эпатажа не обошлось: слякоть, стразы на мягком месте и ожерелье из баранок
  • Умер солист группы ”Нэнси”
  • Столичному центру ”Солярис” сделали бомбовое предупреждение. Но ничего не нашли
  • Пять лет мытарств и борьбы с чиновниками: как упорная мать добивалась исполнения не буквы, но духа закона

Количество жертв теракта в Керчи достигло 20: погибли 15 студентов и пятеро взрослых

Kertš Foto: Yekaterina Keizo, Yekaterina Keizo/TASS

До 20 человек увеличилось число погибших в ходе инцидента в Керченском политехническом колледже, заявил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.
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"Нацизм!" Пациентка жалуется, что врач в Клинике ТУ отказался говорить с ней по-русски

Tartu Ülikooli Kliinikumi hoone Foto: Anni Õnneleid

В редакцию Delfi обратилась Марина, которая возмущена тем, что психиатр в Клинике Тартуского университета не захотел разговаривать с ней на русском. Представитель клиники говорит, что врач и не обязан был этого делать.
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Медработники уже десять лет бьют тревогу: здоровье молодых мужчин становится все хуже и хуже

Uued ajateenijad Kalevi jalaväepataljonis Foto: Kaitseväe pressiteenistus

Позавчера в Северо-Эстонской региональной больнице скончался срочник 1 пехотной бригады Сил обороны Эстонии. После посещения спортзала молодой человек пожаловался на затрудненное дыхание и ему была вызвана скорая. Работники медицины уже на протяжении десяти лет бьют в колокола: состояние здоровье молодых мужчин постоянно ухудшается.
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ВИДЕО: В Старом городе Таллинна неожиданно покатился микроавтобус, в котором находились маленькие дети

Позавчера в Старом городе Таллинна неожиданно покатился белый грузовой микроавтобус. Только после остановки выяснилось, что в нем находились дети.
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Юри Ратас вручил Биллу Гейтсу цифровое удостоверение личности э-резидента Эстонии

Foto: riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас обсудил сегодня утром с основателем компании Microsoft и филантропом Биллом Гейтсом, как поддержать развитие Африки путем инвестиций в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность. Кроме того, Ратас вручил Гейтсу цифровое удостоверение личности э-резидента.
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Число погибших в результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи возросло до 21

Kertš Foto: Valery Matytsin, TASS

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Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека.
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Delfi на Таллиннской неделе моды 2018 | Без эпатажа не обошлось: слякоть, стразы на мягком месте и ожерелье из баранок

Foto: Taavi Sepp

Вот и стартовало главное модное событие Эстонии этого года — осенняя Tallinn Fashion Week, отмечающая 15-летие. Открыл подходящий к сезону показ бренда верхней одежды WOOM. Но звездный момент первого дня недели моды пришелся на вручение престижной награды “Золотой иглы”. Собравшаяся в зале публика явно не ожидала такого поворота событий.
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Умер солист группы ”Нэнси”

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

На 32-м году жизни скончался солист группы ”Нэнси” Сергей Бондаренко. О трагедии сообщил в фейсбуке его отец и основатель поп-коллектива — Анатолий Бондаренко.
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ФОТО: Столичному центру ”Солярис” сделали бомбовое предупреждение. Но ничего не нашли

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Сегодня вечером столичному центру ”Солярис” сделали бомбовое предупреждение. Посетителей эвакуировали, но взрывного устройства не оказалось.
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Мошенники украли через приложение по заказу такси данные кредитной карты и сняли со счета приличную сумму

Panga broneeringus olid summad eurodes, aga hiljem, kui raha maha läks, juba rublades. Foto: Priit Simson

Данные кредитных карт клиента Uber попали в руки к мошенникам, которые потратили в общей сложности более 300 евро, пишет Eesti Päevaleht.
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Убийство в ночном клубе Poseidon: споры о том, чей удар оказался смертельным, продолжаются

KAITSJAD: Kahe inimese mõrvas ja ööklubi Poseidon süütamises süüdistatavaid kaitsevad kohtus kolleegid Andres Simson (esiplaanil) ja Ilmar Straus büroost Simson Straus. Foto: Karin Kaljuläte

По оценке государственной прокуратуры, убитый в столичной ночном клубе Poseidon Лаури Меримаа (41) принадлежал к Кемеровской ОПГ, пишет Eesti Ekspress.
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Прогноз предсказателей погоды: какой будет предстоящая зима и выпадет ли снег к Рождеству

Delfi lugeja

Если весной и летом предсказатели погоды Maaleht в своих прогнозах были довольно единодушны и на редкость точны, то при предсказании предстоящей зимы мнения расходятся, пишет Maaleht.
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Tallinn Hockey weekend
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