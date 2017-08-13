ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия шторма, кошачья еда для бегунов и интервью главы EAS

В воскресенье эстоноземельцы отходили от сильного шторма, обрушившегося на страну накануне. Кроме того, ночью участники марафона в Раквере получили подарочные пакеты, где помимо прочего, лежал пакет с едой для кошек, что стало причиной недоразумений. А глава Фонда развития содействия развитию предпринимательства дал интервью, в котором признал всю "некрасивость" ситуации с пособиями на президентский хутор Эрма. Об эти и других событиях - в нашей подборке.

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО: Такого в Эстонии не было давно! Смотрите, как вчера по всей стране свирепствовала стихия

Äike Tallinnas Mustamäel Foto: Kenn.K

В субботу около четырех часов дня на островах началась сильная гроза, которая чуть позже распространилась по всей Эстонии.

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Ждать ли повторения буйства? Следите за погодой в режиме реального времени!

Hetk enne äikest Kuressaares Foto: Meelis Muro

Вчера по всей Эстонии прошелся сильный шторм, и в воскресенье также возможны дожди и грозы.

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Палаточный лагерь реконструкторов в Нарвском замке в целом благополучно перенес ночной шторм

Ajaloofestival Narva lahing 2017 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Надвинувшаяся на Эстонию 12 августа буря с грозой добралась до Нарвы к ночи. Большинство реконструкторов, участвовавших в фестивале ”Нарвская баталия”, ночевали в палаточном лагере на территории замка и пережили ненастье героически.

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ФОТО: На ночном забеге в Раквере участников накормили кошачьей едой

Foto: Ain Liiva.

Сегодня ночью в Раквере состоялся ”Ночной забег”, участники которого столкнулись со странной ситуацией: в качестве угощения устроители предложили всем финишировавшим кошачью еду.

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Глава EAS о пособии на хутор Эрма: это была не очень красивая история

Alo Ivask ütles ajakirjanikule, et EAS-i inimesed peavad ka ise silmad lahti ringi käima, et EAS teadvustaks rohkem, milliseid ettevõtteid nad aidata saaksid. Foto: Oliver Tsupsman

Директор Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Ало Иваск сказал в интервью Eesti Päevaleht, что случай с пособием на президентский хутор Эрма был не очень красивым и что с разработкой визуального материала для представления Эстонии также не все пошло так, как хотелось бы.

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ФОТО и ВИДЕО: Болт сломался в эстафете. Драматичная концовка карьеры

Usain Bolt Foto: Frank Augstein, AP

Победителем чемпионата мира по легкой атлетике в мужской эстафете 4х100 м неожиданно стала Великобритания - 37,47.

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ФОТО: Клиент Rimi в шоке от арбуза: такого ужаса я в свой жизни еще не видел!

Lugeja foto

Читатель Delfi приобрел в магазине Rimi в Пылва нормальный на вид арбуз, но, когда начал его есть, пришел в ужас.

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ФОТО: В Нарве в рамках исторической реконструкции в бою сошлись русские и шведы

Narva Lahing 2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

11 августа в Нарве стартовал исторический фестиваль "Нарвская баталия - 2017", в рамках которого на бастионе Глория состоялась реконструкция сражения.

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ФОТО: В Таллинне внедорожник съехал в кювет: трое пострадали

Liiklusõnnetus Tallinnas Rannamõisa teel Foto: Veiko Vares

В субботу в 19:10 на шоссе Раннамыйза теэ в Таллинне произошло ДТП, в ходе которого внедорожник Jeep съехал с дороги и врезался в дерево.

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ФОТО и ВИДЕО: Апокалипсис в Ярвамаа: шторм снес крыши домов и повалил деревья

Foto: Kaspar Pokk /Kanal2

Вчера шторм бушевал не на шутку. Так, деревня Кяравете в Ярвамаа выглядит сейчас, будто пережила апокалипсис: ветер снес у двухэтажного жилого дома крышу и вырвал с корнем многие деревья.

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Михкельсон рассуждает: устойчиво ли эстонское общество к российской пропаганде?

”На прошлой неделе я стал непосредственным свидетелем того, как ”утонувший” в российских телеканалах эстонец в прямом смысле стал транслировать российскую пропаганду”, — пишет председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон в статье-мнении в Eesti Päevaleht.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Как проходили пробы танцоров варьете в 1983 году

Танцевальная студия Государственной филармонии ЭССР проводила вступительные пробы, на которые приходила молодежь со всей страны, чтобы попытать свое счастье и пробиться на сцену.

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Сегодня — День строителя. Как обстоят дела на эстонском рынке?

Ehitus. Foto: Arno Mikkor

Во второе воскресенье августа отмечается День строителя. Как обстоят дела в строительном секторе сегодня?

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