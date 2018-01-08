ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия шторма и новое вооруженное ограбление в Тарту

Последствия воскресного шторма в Эстонии очень серьезные: в Пярнумаа в ДТП погибли два человека, а под Кохила женщина погибла под упавшим деревом. Оппозиция планирует выдвинуть вотум недоверия Кадри Симсон. В Тарту вновь произошло вооруженное ограбление автозаправки. Читайте также крик души читательницы о продолжающей волновать народ теме — ступенчатом подоходном налоге.

ФОТО: Близ Пярну-Яагупи в тяжелой аварии погибли два человека

Traagiline avarii Pärnumaal Foto: Kaspar Pokk/ Kanal 2

В воскресенье в 21:41 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелой аварии в Пыхья-Пярнумаа, где в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибло два человека.

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ФОТО и ВИДЕО читателей Delfi: Стихия бушевала и в Таллинне, и в Питере

Foto: Andres Putting

В воскресенье Эстонию накрыл сильный шторм, в результате чего более 3000 домов остались без электричества, а в Хаапсалу ветер даже уронил рождественскую ель. Читатели Delfi поделились своими фото и видео.

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В лесу под Кохила на женщину упало дерево. Пострадавшая скончалась

Läti märjad metsad Foto: Artūrs Bukonts, Latvian Association of Independent Timber Harvesting Companies

7 января в 13:02 в Центр тревоги поступил вызов: в волости Кохила, в деревне Пихали на 69-летнюю женщину упало дерево.

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ФОТО И ВИДЕО: Штормовой ветер "раздел" столичное конторское здание

Вчера и сегодня в Эстонии дуют сильные ветры. Местами — аж до 30 км/с. Спасательный департамент отреагировал на 54 вызова, которые так или иначе были связаны с ветром.

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Читательница Delfi: ”спасибо” за ступенчатый подоходный налог! Теперь бедные сядут на шею таким, как я

Foto: Madis Veltman

В редакцию Delfi Naistekas прислала письмо читательница, критикующая новую систему налогообложения. Приводим его в сокращенном виде.

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Оценка трудоспособности — суперприбыльный бизнес, где зарплата самых трудолюбивых врачей более 10 000 евро

Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas Foto: Priit Simson

Правление Кассы по безработице попыталось скрыть от журналистов информацию, потому что, видимо, общественность не должна знать об этом, пишет Eesti Päevaleht.

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Выдворенная из Латвии российская журналистка снимала фильм о русофобии

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Выдворенная из Латвии российская журналистка Ольга Курлаева планировала снимать фильм о Латвии, а главным героем фильма, скорее всего, могла быть экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, сообщает передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Странные решения в пользу своих". Оппозиция выдвинет вотум недоверия Кадри Симсон

Председатель парламентской фракции Партии реформ Юрген Лиги сказал, что на этой неделе оппозиция выдвинет вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. По всей вероятности, в будущем планируется сделать это и по отношению к Ратасу.

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ФОТО: Второе за неделю! В Тарту — вновь вооруженное ограбление автозаправки, полиция просит помощи

PPA

Ночью 7 января, около 00:25, в автозаправку Olerex по адресу Яама, 82 в Тарту зашел высокий молодой человек и, угрожая ножом, забрал около 100 евро наличными.

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ФОТО: В Таллинне мужчина на балконе дома размахивал предметом, похожим на оружие

Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в Пыхья-Таллинне полиция задержала мужчину, размахивавшего на балконе предметом, похожим на оружие.

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Завтра россиянам на работу, а очередей на границе в Нарве нет

Roman Vikulov, Delfi

Хотя сегодня у россиян последний выходной день, завершающий продолжавшиеся с 1 января новогодние каникулы, на нарвской границе приезжавших в Эстонию и возвращающихся российских автомобилей почти нет. Между тем, вчера в российском направлении границу пересекло так много машин, сколько не пересекало за сутки целых 23 года.

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ФОТО: Центр Таллинна украсит самое высокое офисное здание Эстонии

Foto: Kapitel

Фирма-застройщик Kapitel провела международный архитектурный конкурс для поиска наилучшего архитектурного решения для квартала Юхкентали, в котором будет построено также самое высокое в Эстонии офисное здание. Победителем конкурса по решению жюри, принятому единогласно, стала работа архитектора Мартина Аунина Lightpark, сообщается в пресс-релизе.

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В первый день нового года с территории завода BLRT бесследно пропал охранник

Balti Laevaremonditehas Kopli poolsaarel Foto: Vallo Kruuser

Ночью 1 января охранник судоремонтного завода BLRT Grupp Виктор отправился на работу, но так и не вернулся домой.

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