22.06.2018, 21:42

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия ночного ливня и эксклюзивное интервью украинской супермодели


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Uputus Tallinnas 21.06.18
Uputus Tallinnas 21.06.18Foto: Delfi lugeja

В четверг вечером над Таллинном прошла гроза — с громом, молниями и обильным дождем. В результате многие места в Таллинне затопило. О происшествия, вызванных стихией прошлой ночью, читайте на Delfi. Также читайте интервью с украинской супермоделью Снежаной Онопкой. Супермодель родом с Донбасса рассказала Delfi о становлении своей карьеры, конфликте с украинским журналом Vogue и прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах в модной индустрии и движении #MeToo.

ФОТО и ВИДЕО: Прошедшая вечером гроза затопила многие места в Таллинне, полиция рекомендовала отказаться от поездки на машине

Tammsaare uputus Foto: Delfi lugeja

В четверг вечером над Таллинном прошла гроза — с громом, молниями и обильным дождем. В результате многие места в Таллинне затопило. Полиция советует отказаться от поездки на автомобиле — особенно стоит избегать участки дороги под мостами и туннель Ярвевана.
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Украинская супермодель Снежана Онопка — о работе в мировой индустрии моды, движении #MeToo и конфликтах в Киеве

Foto: Andrei Danilo, Delfi

ТОП

Пожалуй, мало кто в Эстонии не знает Кармен Касс. То же самое можно сказать про Снежану Онопку на Украине. Но несмотря на культовый статус в индустрии моды и почитание поклонников, Онопка уверяет, что в Киеве ее не любят. Недавно с блеском совершившая камбэк, супермодель родом с Донбасса рассказала Delfi о становлении своей карьеры, конфликте с украинским журналом Vogue и прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах в модной индустрии и движении #MeToo.
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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЕЙ: За полтора часа в Таллинне выпало больше трети месячной нормы осадков. В столице было 20 локальных потопов

По данным дождемеров АО "Таллинна веcи" вчерашний ливень, начавшийся в 22.30 и закончившийся примерно в 23.45, был необычайно интенсивным. В среднем за полтора часа выпало более 26 мм осадков, что превышает 37 процентов от июньской месячной нормы (69 мм), сообщает Raepress.
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ФОТО и ВИДЕО: ”Вода хлестала как на водопаде”. Ливень затопил теледом ERR — больше всего пострадала студия ETV+

Прошедший вчера поздно вечером ливень затопил улицы, подвалы и гаражи по всему Таллинну. Сильные повреждения получил и старый теледом ERR.
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ВИДЕО: На въездах в популярные места летнего отдыха образовались пробки — очереди километровые

Ранние гости популярных мест отдыха, желающие встретить там Иванов день, забили подъезды к ним.
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В Финляндии объявили опасными 13 эстонских врачей, но некоторые из них теперь лечат людей в Эстонии

Foto: Andres Putting

Недавно финская служба новостей Yle написала, что Финляндия ограничила или отозвала разрешение на работу 13 эстонских врачей, признав их опасными. Несмотря на то, что многие из них продолжают работать на родине, Департамент здоровья Эстонии ничего не делает, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

ФОТО: Все больше нарвских семей заправляется в Ивангороде дважды в месяц: бензин — в два раза дешевле, Viru Valge — по 2.80 евро за пол-литра

Ivangorodi tanklad Foto: Roman Vikulov, Delfi

Если раньше в Ивангород за бензином, как правило, ездил глава семьи, то с недавнего времени все более распространенной является практика, когда оба супруга ежемесячно заправляют семейный автомобиль на российской стороне, стараясь полностью избежать покупки топлива в Эстонии.
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ВИДЕО: Гениально! Деревья на улицах Таллинна поливали даже во время страшного ливня

Вчера во время ливня на улице Тюрнпу в Таллинне очевидцы наблюдали забавную картину: работник специальной службы поливал растущие у дороги деревья.
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Нигерия победила Исландию и обогнала Аргентину

Jalgpall Nigeeria vs Island Foto: PHILIPPE DESMAZES, AFP

Во втором туре чемпионата мира по футболу выступающая в группе D Нигерия победила в Волгограде Исландию - 2:0 (0:0). Дубль в этой встрече оформил Ахмед Муса.
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ВИДЕО: Почему в затопленном туннеле ночью горел зеленый свет?

Сегодня ночью наряду с другими объектами в Таллинне затопило и туннель на Фильтри теэ, Из-за высокого уровня воды туннель стал непроходимым и полиция пришлось закрыть его для движения.
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Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия ночного ливня и эксклюзивное интервью украинской супермодели

22.06.2018
В четверг вечером над Таллинном прошла гроза — с громом, молниями и обильным дождем. В результате многие места в Таллинне затопило. О происшествия, вызванных стихией прошлой ночью, читайте на Delfi. Также читайте интервью с украинской супермоделью Снежаной Онопкой. Супермодель родом с Донбасса рассказала Delfi о становлении своей карьеры, конфликте с украинским журналом Vogue и прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах в модной индустрии и движении #MeToo.
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В Финляндии объявили опасными 13 эстонских врачей, но некоторые из них теперь лечат людей в Эстонии

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Недавно финская служба новостей Yle написала, что Финляндия ограничила или отозвала разрешение на работу 13 эстонских врачей, признав их опасными. Несмотря на то, что многие из них продолжают работать на родине, Департамент здоровья Эстонии ничего не делает, пишет Eesti Päevaleht.
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