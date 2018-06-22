ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия ночного ливня и эксклюзивное интервью украинской супермодели

В четверг вечером над Таллинном прошла гроза — с громом, молниями и обильным дождем. В результате многие места в Таллинне затопило. О происшествия, вызванных стихией прошлой ночью, читайте на Delfi. Также читайте интервью с украинской супермоделью Снежаной Онопкой. Супермодель родом с Донбасса рассказала Delfi о становлении своей карьеры, конфликте с украинским журналом Vogue и прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах в модной индустрии и движении #MeToo.
ФОТО и ВИДЕО: Прошедшая вечером гроза затопила многие места в Таллинне, полиция рекомендовала отказаться от поездки на машине
В четверг вечером над Таллинном прошла гроза — с громом, молниями и обильным дождем. В результате многие места в Таллинне затопило. Полиция советует отказаться от поездки на автомобиле — особенно стоит избегать участки дороги под мостами и туннель Ярвевана.
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