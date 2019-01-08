08.01.2019, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последний вздох нашего белого мишки. А также плакатные страсти: эпизод II


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последний вздох нашего белого мишки. А также плакатные страсти: эпизод II
фотоколлаж Delfi

Итак, подведем же итоги уходящего вторника.

  • Кристина Каллас призналась: автором скандальной предвыборной рекламы является "Ээсти 200"
  • Новый глава Maxima Eesti: с клиентом надо общаться на подходящем ему языке
  • Загадка природы: на реке Вигала появилось вращающееся ледяное колесо
  • Бывший работник: Omniva повысила зарплату почтальонам, но добавила работы — половина уволилась, остальные тоже планируют
  • В Таллиннском зоопарке усыпили белого медведя Норда
  • "Ээсти 200": зачем мы провели эту акцию с плакатами

Кристина Каллас призналась: автором скандальной предвыборной рекламы является "Ээсти 200"

Foto: Andres Putting

В понедельник вечером члены партии "Ээсти 200" получили письмо, в котором Кристина Каллас обращается к однопартийцам и признает, что скандальные рекламные плакаты в центре Таллинна принадлежат партии. Плакаты наделали много шума, так как призывал эстонцев и русских стоять на разных сторонах остановки.
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Новый глава Maxima Eesti: с клиентом надо общаться на подходящем ему языке

Foto: Argo Ingver

В прошлый четверг новым исполнительным директором Maxima Eesti стал Марко Пыдер, который до этого два года занимал пост коммерческого директора и члена правления.
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ФОТО: Рекламные плакаты "Ээсти 200" преобразились. Теперь русских и эстонцев призывают быть вместе

Foto: Tiit Blaat

Партия "Ээсти 200" в понедельник разместила на остановке Хобуяама в центре Таллинна плакаты, призывающие русских и эстонцев стоять отдельно друг от друга. Во вторник утром плакаты были заменены на другие, где русских и эстонцев, наоборот, призывают быть вместе
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Что задумала "Ээсти 200"? Кристина Каллас о неоднозначной рекламе: извиняюсь перед теми, кому было плохо от поднятия проблемы

Foto: Priit Simson

На пресс-конференции партия "Ээсти 200" собирается сообщить журналистам свой посыл — раздробленность эстонского общества является проблемой, и один из наших самых больших вызовов — окончательно решить эту проблему в ближайшее время.
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В 2018 году в Эстонии заметно подорожали электричество, бензин, пиво и куриные яйца

Eurod Foto: Madis Veltman

Индекс потребительских цен в Эстонии в 2018 году вырос по сравнению со средним показателем 2017 года на 3,4%, свидетельствуют данные Департамента статистики.
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ВИДЕО DELFI | Кристина Каллас: давайте без России решать нашу собственную серьезную проблему!

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Партия "Ээсти 200", разместившая в центре Таллинна скандальную рекламу, в которой призывают русских и эстонцев стоять отдельно друг от друга, рассказала о цели кампании. Кстати, на следующий день плакаты были заменены на другие, где русских и эстонцев, наоборот, призывают быть вместе.
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АРХИВНЫЕ ФОТО | Кто видел, тот не забудет. 14 лет назад Эстонию накрыл сильнейший шторм

Foto: Ülle Tamm

В начале января 2005 года уровень воды в море в Западной Эстонии поднялся на 275 см выше ординара и до неузнаваемости изменил регион. На ликвидацию последствий ушли годы, пишет Maaleht.
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Бизнесмен Пааво Петтай рассказал, как летал с Сависааром в Швейцарию деньги отмывать

Foto: Karli Saul

В водовороте займов и возни вокруг предвыборной кампании для Центристской партии занимающийся рекламой бизнесмен Пааво Петтай в один прекрасный момент неожиданно обнаружил, что сидит вместе с Эдгаром Сависааром в самолете, чтобы отправиться в Швейцарию за чеком в 470 000 евро.
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ВИДЕО | Загадка природы: на реке Вигала появилось вращающееся ледяное колесо

Каждые несколько лет на реке Вигала в Рапламаа, между мызовым парком Вана-Вигула и священной рощи, появляется вращающееся ледяное колесо.
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Бывший работник: Omniva повысила зарплату почтальонам, но добавила работы — половина уволилась, остальные тоже планируют

Järva-Jaani Foto: Madis Veltman

В редакцию Delfi обратился мужчина, который работал почтальоном в фирме Omniva. По его словам, после незначительного повышения зарплаты у почтальонов сильно прибавилось работы, поэтому работники не справляются и массово увольняются. Представитель Omniva говорит, что все не так страшно, как описывает читатель.
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Ушел на радугу... В Таллиннском зоопарке усыпили белого медведя Норда

Tallinna loomaaed

Сегодня, 8 января, Таллиннский зоопарк простился с 17-летним белым медведем Нордом. Несмотря на огромные усилия ветеринаров и применение всех имеющихся знаний, имеющую психосоматическую природу хроническую рану на левой лапе медведя вылечить не удалось.
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"Ээсти 200": зачем мы провели эту акцию с плакатами

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Сколько денег налогоплательщиков политики тратят ежегодно на развешивание своих предвыборных плакатов с лицами по всем городам Эстонии? Сколько надежд и обещаний они раздают? Наш плакат, вывешенный в центре Таллинна, лишь демонстрирует то, на что политики из года в год тратят колоссальные суммы. Это наш протест против близорукой политики, направленной лишь на получение собственной выгоды. Это длится уже почти 30 лет и вот вам результат!
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Ночами в Эстонии установится приличная для зимы температура. Днем же — все как всегда

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Читайте, насколько будет холодно!
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ВИДЕО: Топ-7 предвыборных кампаний, вызвавших негодование общественности

На этой неделе бурную реакцию общественности вызвала предвыборная реклама партии ”Ээсти 200”, размещенная на остановке Хобуяама в Таллинне.
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"В любой нормальной стране такая ”реклама” — это преступление!" Что пишут в России о скандальных таллиннских плакатах

Foto: Andres Putting

Новость о наделавшей много шума реклама партии ”Ээсти 200” не обошла стороной и российские издания.
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Спасибо за ответы и удачи!
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