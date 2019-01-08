ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последний вздох нашего белого мишки. А также плакатные страсти: эпизод II
Итак, подведем же итоги уходящего вторника.
Итак, подведем же итоги уходящего вторника.
В понедельник вечером члены партии "Ээсти 200" получили письмо, в котором Кристина Каллас обращается к однопартийцам и признает, что скандальные рекламные плакаты в центре Таллинна принадлежат партии. Плакаты наделали много шума, так как призывал эстонцев и русских стоять на разных сторонах остановки.
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В прошлый четверг новым исполнительным директором Maxima Eesti стал Марко Пыдер, который до этого два года занимал пост коммерческого директора и члена правления.
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Партия "Ээсти 200" в понедельник разместила на остановке Хобуяама в центре Таллинна плакаты, призывающие русских и эстонцев стоять отдельно друг от друга. Во вторник утром плакаты были заменены на другие, где русских и эстонцев, наоборот, призывают быть вместе
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На пресс-конференции партия "Ээсти 200" собирается сообщить журналистам свой посыл — раздробленность эстонского общества является проблемой, и один из наших самых больших вызовов — окончательно решить эту проблему в ближайшее время.
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Индекс потребительских цен в Эстонии в 2018 году вырос по сравнению со средним показателем 2017 года на 3,4%, свидетельствуют данные Департамента статистики.
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Партия "Ээсти 200", разместившая в центре Таллинна скандальную рекламу, в которой призывают русских и эстонцев стоять отдельно друг от друга, рассказала о цели кампании. Кстати, на следующий день плакаты были заменены на другие, где русских и эстонцев, наоборот, призывают быть вместе.
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В начале января 2005 года уровень воды в море в Западной Эстонии поднялся на 275 см выше ординара и до неузнаваемости изменил регион. На ликвидацию последствий ушли годы, пишет Maaleht.
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В водовороте займов и возни вокруг предвыборной кампании для Центристской партии занимающийся рекламой бизнесмен Пааво Петтай в один прекрасный момент неожиданно обнаружил, что сидит вместе с Эдгаром Сависааром в самолете, чтобы отправиться в Швейцарию за чеком в 470 000 евро.
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Каждые несколько лет на реке Вигала в Рапламаа, между мызовым парком Вана-Вигула и священной рощи, появляется вращающееся ледяное колесо.
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В редакцию Delfi обратился мужчина, который работал почтальоном в фирме Omniva. По его словам, после незначительного повышения зарплаты у почтальонов сильно прибавилось работы, поэтому работники не справляются и массово увольняются. Представитель Omniva говорит, что все не так страшно, как описывает читатель.
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Сегодня, 8 января, Таллиннский зоопарк простился с 17-летним белым медведем Нордом. Несмотря на огромные усилия ветеринаров и применение всех имеющихся знаний, имеющую психосоматическую природу хроническую рану на левой лапе медведя вылечить не удалось.
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Сколько денег налогоплательщиков политики тратят ежегодно на развешивание своих предвыборных плакатов с лицами по всем городам Эстонии? Сколько надежд и обещаний они раздают? Наш плакат, вывешенный в центре Таллинна, лишь демонстрирует то, на что политики из года в год тратят колоссальные суммы. Это наш протест против близорукой политики, направленной лишь на получение собственной выгоды. Это длится уже почти 30 лет и вот вам результат!
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Читайте, насколько будет холодно!
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На этой неделе бурную реакцию общественности вызвала предвыборная реклама партии ”Ээсти 200”, размещенная на остановке Хобуяама в Таллинне.
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Новость о наделавшей много шума реклама партии ”Ээсти 200” не обошла стороной и российские издания.
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