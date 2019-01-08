ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последний вздох нашего белого мишки. А также плакатные страсти: эпизод II

Новый глава Maxima Eesti: с клиентом надо общаться на подходящем ему языке

Foto: Argo Ingver

В прошлый четверг новым исполнительным директором Maxima Eesti стал Марко Пыдер, который до этого два года занимал пост коммерческого директора и члена правления.

Loe edasi...

ФОТО: Рекламные плакаты "Ээсти 200" преобразились. Теперь русских и эстонцев призывают быть вместе

Foto: Tiit Blaat

Партия "Ээсти 200" в понедельник разместила на остановке Хобуяама в центре Таллинна плакаты, призывающие русских и эстонцев стоять отдельно друг от друга. Во вторник утром плакаты были заменены на другие, где русских и эстонцев, наоборот, призывают быть вместе

Loe edasi...

Что задумала "Ээсти 200"? Кристина Каллас о неоднозначной рекламе: извиняюсь перед теми, кому было плохо от поднятия проблемы

Foto: Priit Simson

На пресс-конференции партия "Ээсти 200" собирается сообщить журналистам свой посыл — раздробленность эстонского общества является проблемой, и один из наших самых больших вызовов — окончательно решить эту проблему в ближайшее время.

Loe edasi...

В 2018 году в Эстонии заметно подорожали электричество, бензин, пиво и куриные яйца

Eurod Foto: Madis Veltman

Индекс потребительских цен в Эстонии в 2018 году вырос по сравнению со средним показателем 2017 года на 3,4%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Loe edasi...

ВИДЕО DELFI | Кристина Каллас: давайте без России решать нашу собственную серьезную проблему!

Партия "Ээсти 200", разместившая в центре Таллинна скандальную рекламу, в которой призывают русских и эстонцев стоять отдельно друг от друга, рассказала о цели кампании. Кстати, на следующий день плакаты были заменены на другие, где русских и эстонцев, наоборот, призывают быть вместе.

Loe edasi...

АРХИВНЫЕ ФОТО | Кто видел, тот не забудет. 14 лет назад Эстонию накрыл сильнейший шторм

Foto: Ülle Tamm

В начале января 2005 года уровень воды в море в Западной Эстонии поднялся на 275 см выше ординара и до неузнаваемости изменил регион. На ликвидацию последствий ушли годы, пишет Maaleht.

Loe edasi...

Бизнесмен Пааво Петтай рассказал, как летал с Сависааром в Швейцарию деньги отмывать

Foto: Karli Saul

В водовороте займов и возни вокруг предвыборной кампании для Центристской партии занимающийся рекламой бизнесмен Пааво Петтай в один прекрасный момент неожиданно обнаружил, что сидит вместе с Эдгаром Сависааром в самолете, чтобы отправиться в Швейцарию за чеком в 470 000 евро.

Loe edasi...

ВИДЕО | Загадка природы: на реке Вигала появилось вращающееся ледяное колесо

Каждые несколько лет на реке Вигала в Рапламаа, между мызовым парком Вана-Вигула и священной рощи, появляется вращающееся ледяное колесо.

Loe edasi...

Бывший работник: Omniva повысила зарплату почтальонам, но добавила работы — половина уволилась, остальные тоже планируют

Järva-Jaani Foto: Madis Veltman

В редакцию Delfi обратился мужчина, который работал почтальоном в фирме Omniva. По его словам, после незначительного повышения зарплаты у почтальонов сильно прибавилось работы, поэтому работники не справляются и массово увольняются. Представитель Omniva говорит, что все не так страшно, как описывает читатель.

Loe edasi...

Ушел на радугу... В Таллиннском зоопарке усыпили белого медведя Норда