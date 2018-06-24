24.06.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последний день праздников, очередные страсти ЧМ и "эстонская" недвижимость в Грузии


rus.delfi.ee
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Marcel Vichmanni korteriprojekti arendus Tbilisis
Marcel Vichmanni korteriprojekti arendus Tbilisis Foto: Rauno Volmar

Сегодня страна гуляет последний день "яановых праздников" и продолжает следить за ЧМ по футболу. Обо всем самом важном за день — в нашей традиционной подборке.

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Как по всей Эстонии отметили Яанов день

Jaanipäeva tuur Foto: Taavi Sepp

Вчера по всей Эстонии зажглись костры. Народ собрался, чтобы отметить один из самых магических праздников года — Иванов день. Поделитесь, что делали в этот праздник вы?
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ВИДЕО: Германия вырвала победу в меньшинстве на последних секундах

Jalgpall Saksamaa vs Rootsi Foto: Frank Augstein, AP

Первую победу на чемпионате мира по футболу одержала сборная Германии. Действующие чемпионы мира на последних секундах вырвали в Сочи победу в меньшинстве у Швеции - 2:1 (0:1). Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию этого драматичного поединка.
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ФИФА открыла дело против игроков сборной Швейцарии

Xherdan Shaqiri võiduvärav sündis 90. minutil Foto: Denis Tyrin, TASS/Scanpix

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шачири.
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ФОТО: Праздник Яанова дня закончился для детеныша косули мучительной смертью

Facebook / Eesti Loomakaitse Liit

Ежегодно костер Яанова дня привлекает в Отепя тысячи человек, которые иногда перегибают палку с празднованием.
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Пьяный 19-летний парень врезался в дерево. Что еще произошло во время праздников

Politsei kontrollib autojuhte Foto: Kenno Soo

Вчера в 21:46 в деревне Адали в Тартумаа 19-летний молодой человек с признаками опьянения на автомобиле Honda съехал с дороги и врезался в дерево. Также он был не пристегнут. Прибывшая на место скорая доставила молодого человека в больницу.
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Данный документальный фильм был создан в качестве подарка Нарвской дружине Кайтселийта к столетию Эстонской республики от учеников Ида-Вирумааского центра профессионального образования.
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Право на бесправие: новый закон о КТ бьет по самым малообеспеченным квартирособственникам

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

"Даже богатые государства Евросоюза неспособны ликвидировать бедность и содержать на среднестатистическом уровне тех, кто сам этого сделать не может. Но правовая система большинства демократических стран Европы, по крайней мере, защищает интересы таких групп населения. Наше законодательство совершенствуется ровно в противоположном направлении", — пишет доктор экономических наук Владимир Вайнгорт в "МК-Эстония".
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”Люди дрались за то, чтобы купить здесь квартиру”. Эстонский предприниматель покоряет рынок недвижимости в Грузии

Marcel Vichmann võib rahul olla: Jikija kortermajade arendus on õnnestunud ja investeering end ära tasunud. Rauno Volmar

Предприниматель Марсель Вихманн (53) ведет бизнес в Грузии уже 13 лет. Самый успешный его проект — 27 многоквартирных домов в Тбилиси, пишет Eesti Päevaleht.
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"Забавы" с воздушкой, семейное насилие, драки. В Яанову ночь полиция получила больше вызовов, чем обычно

FOTO: RAIGO PAJULA

Для полиции Иванова ночь прошла сравнительно спокойно, но вызовов было больше, чем обычно.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Семь наглядных примеров того, как нарушаются правила на перекрестке Хобуяама

Foto: Andres Putting

На днях Delfi писал об эксперименте, в ходе которого выяснилось, что на перекрестке Хобуяама в Таллинне за час происходит около 500 нарушений ПДД.
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Панамцы забили первый гол на ЧМ, но пропустили шесть мячей от англичан

Inglismaa TASS

24 июня прошла игра между сборными Англии и Панамы. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу англичан. Для Панамы это первый гол в истории страны на чемпионатах мира.
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Спустя 40 дней со смерти митрополита Корнилия Эстонская православная церковь Московского патриархата избрала нового предстоятеля. Им стал архиепископ Верейский Евгений, викарий Патриарха Московского и всея Руси. Владыка не любит публичность, поэтому информации о нем совсем немного. Но в первые дни после избрания было сделано исключение. О миссии, возможных переменах в укладе церковной жизни Эстонии и многом другом – в интервью, которое владыка дал еженедельнику "МК-Эстония".
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В пятницу вечером на шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу ехавшие на автомобиле без спецзнаков полицейские заметили мотоцикл, двигавшийся со скоростью 167 км/ч. Стражи порядка передали информацию другому патрулю.
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"Церковь — вне партий и государства". Новый предстоятель ЭПЦ МП рассказал о себе и своем мировоззрении

24.06.2018
Спустя 40 дней со смерти митрополита Корнилия Эстонская православная церковь Московского патриархата избрала нового предстоятеля. Им стал архиепископ Верейский Евгений, викарий Патриарха Московского и всея Руси. Владыка не любит публичность, поэтому информации о нем совсем немного. Но в первые дни после избрания было сделано исключение. О миссии, возможных переменах в укладе церковной жизни Эстонии и многом другом – в интервью, которое владыка дал еженедельнику "МК-Эстония".
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