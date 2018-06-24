ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последний день праздников, очередные страсти ЧМ и "эстонская" недвижимость в Грузии

Сегодня страна гуляет последний день "яановых праздников" и продолжает следить за ЧМ по футболу. Обо всем самом важном за день — в нашей традиционной подборке.
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Как по всей Эстонии отметили Яанов день
Вчера по всей Эстонии зажглись костры. Народ собрался, чтобы отметить один из самых магических праздников года — Иванов день. Поделитесь, что делали в этот праздник вы? Loe edasi...
ВИДЕО: Германия вырвала победу в меньшинстве на последних секундах
Первую победу на чемпионате мира по футболу одержала сборная Германии. Действующие чемпионы мира на последних секундах вырвали в Сочи победу в меньшинстве у Швеции - 2:1 (0:1). Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию этого драматичного поединка. Loe edasi...
ФИФА открыла дело против игроков сборной Швейцарии
Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шачири. Loe edasi...
ФОТО: Праздник Яанова дня закончился для детеныша косули мучительной смертью
Ежегодно костер Яанова дня привлекает в Отепя тысячи человек, которые иногда перегибают палку с празднованием. Loe edasi...
Пьяный 19-летний парень врезался в дерево. Что еще произошло во время праздников
Вчера в 21:46 в деревне Адали в Тартумаа 19-летний молодой человек с признаками опьянения на автомобиле Honda съехал с дороги и врезался в дерево. Также он был не пристегнут. Прибывшая на место скорая доставила молодого человека в больницу. Loe edasi...
ВИДЕО: Смотрите русскоязычный документальный фильм “Кайтселийт. Нарвская дружина”
Данный документальный фильм был создан в качестве подарка Нарвской дружине Кайтселийта к столетию Эстонской республики от учеников Ида-Вирумааского центра профессионального образования. Loe edasi...
Право на бесправие: новый закон о КТ бьет по самым малообеспеченным квартирособственникам
"Даже богатые государства Евросоюза неспособны ликвидировать бедность и содержать на среднестатистическом уровне тех, кто сам этого сделать не может. Но правовая система большинства демократических стран Европы, по крайней мере, защищает интересы таких групп населения. Наше законодательство совершенствуется ровно в противоположном направлении", — пишет доктор экономических наук Владимир Вайнгорт в "МК-Эстония". Loe edasi...
”Люди дрались за то, чтобы купить здесь квартиру”. Эстонский предприниматель покоряет рынок недвижимости в Грузии
"Забавы" с воздушкой, семейное насилие, драки. В Яанову ночь полиция получила больше вызовов, чем обычно
Для полиции Иванова ночь прошла сравнительно спокойно, но вызовов было больше, чем обычно. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Семь наглядных примеров того, как нарушаются правила на перекрестке Хобуяама
На днях Delfi писал об эксперименте, в ходе которого выяснилось, что на перекрестке Хобуяама в Таллинне за час происходит около 500 нарушений ПДД. Loe edasi...
Панамцы забили первый гол на ЧМ, но пропустили шесть мячей от англичан
24 июня прошла игра между сборными Англии и Панамы. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу англичан. Для Панамы это первый гол в истории страны на чемпионатах мира. Loe edasi...
ВИДЕО: Мчавшийся со скоростью 167 км/ч мотоциклист испугался полиции и упал
В пятницу вечером на шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу ехавшие на автомобиле без спецзнаков полицейские заметили мотоцикл, двигавшийся со скоростью 167 км/ч. Стражи порядка передали информацию другому патрулю. Loe edasi...
"Церковь — вне партий и государства". Новый предстоятель ЭПЦ МП рассказал о себе и своем мировоззрении
Спустя 40 дней со смерти митрополита Корнилия Эстонская православная церковь Московского патриархата избрала нового предстоятеля. Им стал архиепископ Верейский Евгений, викарий Патриарха Московского и всея Руси. Владыка не любит публичность, поэтому информации о нем совсем немного. Но в первые дни после избрания было сделано исключение. О миссии, возможных переменах в укладе церковной жизни Эстонии и многом другом – в интервью, которое владыка дал еженедельнику "МК-Эстония". Loe edasi...
ВИДЕО| "Извините нас, ребята": Слепаков и Шнур спели про сборную России
Семен Слепаков и группа Ленинград выпустили песню "Чемпионы" о сборной России по футболу. Внимание, присутствует ненормативная лексика. Loe edasi...
В Вырумаа в тяжелой аварии серьезно пострадал 19-летний молодой человек
Сегодня в 16:20 в центр тревоги поступило сообщение о тяжелой аварии на 1 км шоссе Кубья-Роозисааре в волости Выру. Loe edasi...