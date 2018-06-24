ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последний день праздников, очередные страсти ЧМ и "эстонская" недвижимость в Грузии

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шачири.

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ФОТО: Праздник Яанова дня закончился для детеныша косули мучительной смертью

Facebook / Eesti Loomakaitse Liit

Ежегодно костер Яанова дня привлекает в Отепя тысячи человек, которые иногда перегибают палку с празднованием.

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Пьяный 19-летний парень врезался в дерево. Что еще произошло во время праздников

Politsei kontrollib autojuhte Foto: Kenno Soo

Вчера в 21:46 в деревне Адали в Тартумаа 19-летний молодой человек с признаками опьянения на автомобиле Honda съехал с дороги и врезался в дерево. Также он был не пристегнут. Прибывшая на место скорая доставила молодого человека в больницу.

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ВИДЕО: Смотрите русскоязычный документальный фильм “Кайтселийт. Нарвская дружина”

Данный документальный фильм был создан в качестве подарка Нарвской дружине Кайтселийта к столетию Эстонской республики от учеников Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

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Право на бесправие: новый закон о КТ бьет по самым малообеспеченным квартирособственникам

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

"Даже богатые государства Евросоюза неспособны ликвидировать бедность и содержать на среднестатистическом уровне тех, кто сам этого сделать не может. Но правовая система большинства демократических стран Европы, по крайней мере, защищает интересы таких групп населения. Наше законодательство совершенствуется ровно в противоположном направлении", — пишет доктор экономических наук Владимир Вайнгорт в "МК-Эстония".

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”Люди дрались за то, чтобы купить здесь квартиру”. Эстонский предприниматель покоряет рынок недвижимости в Грузии

Marcel Vichmann võib rahul olla: Jikija kortermajade arendus on õnnestunud ja investeering end ära tasunud. Rauno Volmar

Предприниматель Марсель Вихманн (53) ведет бизнес в Грузии уже 13 лет. Самый успешный его проект — 27 многоквартирных домов в Тбилиси, пишет Eesti Päevaleht.

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"Забавы" с воздушкой, семейное насилие, драки. В Яанову ночь полиция получила больше вызовов, чем обычно